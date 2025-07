DHL-Sendungsnummer auf QR-Label herausfinden (Amazon-Retoure und Co.)

Schickt man Artikel bei einem Online-Shop zurück, bekommt man dafür oft einen QR-Code für die Rücksendung. Auf dem Code steht keine Sendungsnummer. Man kann sie aber schnell herausfinden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

DHL-Sendungsnummer verloren? QR-Code hilft

Vor allem Amazon ist dafür bekannt, dass man beim Retoure-Prozess einen QR-Code für einen Rückversand zur Verfügung gestellt bekommt. Den Code kann man bei einem Paketdienst wie DHL einscannen. Das geht auch an einer Packstation. Bei der Paketabgabe bekommt man in der Regel eine Quittung, wo die richtige Sendungsnummer für die Sendungsverfolgung abgedruckt ist. Manchmal fehlt diese Quittung oder man hat sie sich gar nicht ausstellen lassen. Bei Amazon findet man die Sendungsnummer ohne Umwege heraus. In dem Fall kommt ihr so an die Angabe:

Lasst euch den QR-Code für die Retoure anzeigen. Im Fall von Amazon seht ihr den Code etwa in der Bestellübersicht. Sucht nach dem entsprechenden Einkauf und wählt dort die Option „Status der Rücksendung/Erstattung“. Scrollt nach unten und lasst euch in den „Anweisungen zur Rückgabe“ den QR-Code anzeigen. Im Fall von Amazon könnt ihr euch weitere Mühen sparen. Unter dem Code findet ihr eine Angabe, die mit „RT“ beginnt. Dahinter stehen mehrere Ziffern. Das ist nichts anderes als die Nummer der Sendung. Einige Händler zeigen nur den Code an. Dann fotografiert ihr ihn mit einer QR-Code-Scanner-App ab. Die Daten hinter dem Code werden entschlüsselt angezeigt. Ihr seht einige Angaben. Die Sendungsnummer steht direkt an zweiter Stelle hinter dem ersten |.

Anzeige

Tipp: Ihr habt keinen QR-Code? Dann könnt ihr die Sendungsnummer vielleicht mit anderen Mitteln herausfinden. Ihr könnt den Code nicht abfotografieren? So lest ihr ihn aus.

Sendungsnummer über QR-Code ermitteln

Der entschlüsselte Code sieht ungefähr so aus:

RON|SENDUNGSNUMMER||DHL RETOURE|A|mein Name||Straße|Plz|Ort|DE|Händler|Name|Straße|PLZ|Ort|DE||||???|SENDUNGSNUMMER|???|???|Prüfziffer?

Scannt man den QR-Code ein, findet man die Angabe gleich mehrfach. (© Screenshot GIGA)

Ihr findet in dem Code also nicht nur die Nummer für die Sendungsverfolgung, sondern weitere Angaben zum Empfänger wie die Zieladresse.

Hilft bei Problemen mit Retouren Ich habe die Angabe letztens benötigt, weil ein Retoure-Artikel angeblich nicht beim Händler angekommen ist. Ich wusste, mit welchem QR-Code ich die Sendung abgeschickt hatte. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber mehrere Rücksendungen parallel gemacht. Das heißt, ich konnte die Sendungsnummern nicht mehr zuordnen. Mit den Angaben aus dem QR-Code ging das, dann konnte ich anhand der Sendungsnummer nachweisen, dass das Paket angekommen ist und mein Fall konnte gelöst werden. Martin Maciej

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.