Die 16 kultigsten Muscle Cars aller Zeiten

Muscle Cars gewannen in den 1960er-Jahren große Popularität. Die zweitürigen Sportcoupés verkörperten in der Nachkriegszeit wie kaum ein anderes Fahrzeug den amerikanischen „Way of Life“. Mit ihrem markanten, aggressiven Design, den brachialen V8-Motoren und dem unverwechselbaren Sound wurden sie zu Sinnbildern für Individualität, rasante Geschwindigkeit und unbändige Kraft.
In dieser Bilderstrecke präsentieren wir euch 16 legendäre Muscle Cars, die nicht nur Autoliebhabern den Atem rauben.
#1 Pontiac GTO 1964
Der Pontiac GTO von 1964 war ein echter Meilenstein der amerikanischen Fahrzeuggeschichte und markierte den Startschuss für eine ganze Ära von Muscle Cars.
#2 Dodge Challenger Hellcat
Der Dodge Challenger Hellcat (Baujahre 2015-2023) ist ein echtes Biest mit 717 PS unter der Haube.
#3 Dodge Challenger SRT Demon 170
Entwickelt für Höchstleistungen auf der Drag-Racing-Strecke, macht der Dodge Challenger SRT Demon 170 seinem Namen alle Ehre: Mit E85-Ethanol im Tank liefert der 6,2-Liter-Kompressor-V8-Motor satte 1.039 PS. Die 2023er-Sonderedition ist bis heute das leistungsstärkste Serien-Muscle-Car überhaupt.
#4 1972 Pontiac Firebird Trans Am Super Duty
Was am Pontiac Firebird Trans Am Super Duty (Baujahr 1972) sofort ins Auge fällt? Das markante Design mit Lufthutze („Shaker Hood Scoop“) und der legendäre „Screaming Chicken“-Aufkleber auf der Motorhaube.
#5 1970 Mercury Cyclone Spoiler 429 SCJ
Der 1970 Mercury Cyclone Spoiler 429 SCJ hat Seltenheitswert! Für ein perfekt restauriertes Modell mit aerodynamischem „Bunkie Beak“-Design und kraftvollem 429 Super Cobra Jet Motor bezahlen Sammler bereitwillig bis zu 100.000 US-Dollar.
#6 1970 Ford Torino Cobra 429 SCJ
Der Ford Torino Cobra 429 SCJ lieferte mit seinem 429 Super Cobra Jet V8-Motor weit mehr als 375 PS und sprintete die Viertelmeile in unter 14 Sekunden – genau das, was man für den Dragstrip braucht.
#7 1970 Dodge Challenger R/T 426
Der 1970 Dodge Challenger R/T 426 ist ein echter Klassiker unter den Muscle Cars und gilt bei Sammlern als besonders begehrte Rarität. Vielleicht erinnert ihr euch: Im Film „2 Fast 2 Furious“ hatten gleich mehrere Exemplare ihren großen Auftritt.
#8 1970 Buick GSX
Der 1970 Buick GSX in „Saturn Yellow“ mit schwarzen Rallye-Streifen sticht sofort ins Auge. Der edlen schwarzen Vinyl-Innenausstattung verdankt er zu Recht das Prädikat: „Gentleman’s Muscle Car“.
#9 1970 Chevy Camaro SS 396 L78
Der Chevy Camaro SS 396 L78 ist ein seltenes Sammlerstück aus dem Jahr 1970. Mit seinem 396 Kubikzoll Big-Block-V8 und satten 375 PS hat der Camero ordentlich Power unter der Motorhaube.
#10 1970 Chevy Camaro Z/28
Mit seiner markanten, athletischen Silhouette, den Rallye-Streifen und der sportlichen Front zieht der Camaro alle Blicke auf sich. Und unter der Motorhaube? Ein wassergekühlter 5,7-Liter-V8 mit 290 PS.
#11 1970 AMC Rebel Machine
Die Rebel Machine sticht mit ihrer aggressiven Karosserieform und der knalligen Lackierung in Rot-Weiß-Blau aus der Masse der Muscle Cars heraus. Da sie nur ein Jahr lang produziert wurde, ist sie bei Sammlern besonders begehrt.
#12 1970 Plymouth Road Runner Superbird
Von der Seite wirkt der Plymouth Road Runner Superbird wie eine Rakete – kein Wunder, schließlich wurde der „Aero-Warrior“ für den NASCAR-Rennsport konzipiert. Mit Geschwindigkeiten über 320 km/h war er das schnellste Auto seiner Zeit.
#13 1970 Plymouth Hemi Barracuda 426
Der Plymouth Hemi Barracuda 426 (Baujahr 1970) ist bekannt für seinen legendären „Elephant Motor“ – einen 7,0-Liter-HEMI-V8 mit 425 PS. Der Wagen ist extrem selten. Von den 652 produzierten Exemplaren waren nur 14 Cabrios.
#14 1970 Shelby GT500
Der 1970er Shelby GT500 hob sich vom normalen Ford Mustang durch seinen kräftigen 7,0-Liter-V8, die sportlich abgestimmte Karosserie mit schwarzen Haubenstreifen und die exklusive Innenausstattung ab. Aufgrund der limitierten Produktion ist der Wagen bei Sammlern heiß begehrt.
#15 1969 Dodge Charger Daytona
Der Dodge Charger Daytona (Baujahr 1969) mit der langen Nase und dem hohen Heckflügel war das erste NASCAR-Auto, das die 200-mph-Marke (mehr als 322 km/h) durchbrach. Er ist eines der wertvollsten Muscle Cars und extrem selten, da seinerzeit nur 503 Stück davon gebaut wurden.