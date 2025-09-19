Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Die 24 verrücktesten Amazon-Produkte zum Bestellen

Die 24 verrücktesten Amazon-Produkte zum Bestellen

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
5 min Lesezeit
Innenansicht eines Autos mit einer Person, die auf eine grüne Vorrichtung mit einem weißen, gerippten Schlauch zeigt, der zu ihrem Bein führt.
Kalte Luft wo sie gebraucht wird!© Amazon / Screenshot und Bearbeitung: GIGA1 / 24
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Bei Amazon bekommt ihr alles, von Hundefutter über Kreissägen bis hin zu Kondomen in allen Geschmacksrichtungen. Aber auch Dinge, die ihr nie erwarten würdet. Faltbare Badewannen fürs Wohnzimmer sind da noch das Harmloseste.

Wir zeigen euch die dunklen Ecken von Amazon und müssen auch warnen: Einiges davon möchtet ihr vielleicht gar nicht sehen oder werdet es nie wieder vergessen können. Also lasst auf keinen Fall unsere Hand los – die Reise beginnt.

Wie wäre es mit einem „Jewel Cooler“, der an warmen Tagen die „Familienjuwelen“ mit Kaltluft aus der Autoklimaanlage versorgt? Für knapp 17 Euro eine gute Investition in die Familienplanung.

Schlong-Sweater

Eine Verpackung für einen gehäkelten, goldenen Penis-Wärmer mit der Aufschrift "The World Famous Golden Schlong Sweater".
© Amazon / Gears Out Store / Screenshot: GIGA2 / 24
Anzeige

Falls es euch danach untenrum zu kalt wird, solltet ihr euch den „Schlong-Sweater“ besorgen. Handgehäkelt hält er euer Fortpflanzungspaket warm und sorgt mit dem goldenen Band für einen eleganten Look.

Pizza ist fertig!

Bild eines Auto-Lufterfrischers, auf dem eine Pizza abgebildet ist.
© Ali Air Freshener / Amazon / Screenshot GIGA 3 / 24
Anzeige

Falls die Klimaanlage im Auto versagt und es nach Schweiß riecht, könnt ihr einen Lufterfrischer an den Spiegel hängen. Aber nur Anfänger verlassen sich dabei auf Kiefernduft. Wir empfehlen den Pizza-Lufterfrischer oder, falls euch das zu schwach ist, auch den mit Knoblauchduft.

Nutella mit oder ohne Butter?

Ein weißer Plastikeimer mit einem Fassungsvermögen von 3 kg, der mit "Nutella Food Service" beschriftet ist. Daneben steht eine kleine Glasschale, die mit Nutella gefüllt ist.
© Amazon / Nutella-Store / Screenshot: GIGA4 / 24
Anzeige

Es gibt Nutella-Fans und dann gibt es noch Nutella-Ultras. Letztere geben sich mit den Gläsern aus dem Supermarkt gar nicht mehr ab. Sie bestellen ihre Droge gleich im praktischen 3-Kilo-Eimer.

Der oder das Maggi?

Ein roter Kunststoffkanister mit gelbem Schraubverschluss, der 5,5 kg Maggi Würze enthält.
© Amazon / Nestle Professional / Screenshot: GIGA5 / 24
Anzeige

Der Erfinder der berühmten Würze hieß mit Nachnamen Maggi und ausgesprochen wird der übrigens wie „Madschi“. Wer denkt, dass ein 3-Kilo-Eimer Nutella leicht übertrieben ist, wird sich vermutlich auch nicht mit dem 5,5-Kilo-Kanister Maggi anfreunden können. Ich kenne persönlich Leute, die mit diesen 4,4 Litern nicht lange auskommen.

Mega-Gummibär

Zwei Gummibärchen, eines rot und eines goldfarben, stehen nebeneinander vor einem weißen Hintergrund.
© Amazon / Tee Meyer / Screenshot: GIGA6 / 24
Anzeige

Darunter folgten weitere schräge Empfehlungen. Etwa dieser 2-Kilo-Riesen-Gummibär in der Geschmacksrichtung Kirsche und mit über 6000 Kalorien – ohne Konservierungsstoffe! Leider mag ich gerade den Kirschgeschmack überhaupt nicht. Aber es gibt ja auch die Versionen gemischte Früchte und fruchtig.

Körperflüssigkeiten

Buchcover mit dem Titel "Ausfluss" von Daniel Bellami, zeigt ein blaues Farbschema und ein Glasgefäß mit Flüssigkeit.
© Amazon / Daniel Bellami / Screenshot: GIGA7 / 24
Anzeige

Spätestens bei der nächsten Amazon-Empfehlung verging mir der Appetit auf Gummibären völlig. Ein Taschenbuch hatte sich dazwischen gemogelt und der Titel verhieß nichts Gutes: „Ausfluss: Was man mit Körperflüssigkeiten noch alles anstellen kann, lernten wir als Paar erst durch die Freundin meiner Schwiegermutter“.

Donald Duck lässt grüßen

Eine Collage aus vier Bildern, die verschiedene extravagante Nageldesigns zeigen. Die Fingernägel sind vorn breiter als am Ansatz und ähneln Entenfüßen.
© Amazon / xbiez / Screenshot: GIGA8 / 24
Anzeige

Wenn diese sogenannten „Entenfuß-Fingernägel“ wirklich ein Trend werden, möchte ich bitte erblinden.

Das Waschmaschinen-Nachthemd

Blaue Waschmaschinenabdeckung mit Rüschen, Spitze und Blumenstickerei, darunter eine Waschmaschine sichtbar.
© Amazon / S Tools-Store / Screenshot: GIGA9 / 24
Anzeige

Während ich gerade noch über den Kauf einer Nutella-Pumpe nachdachte, stieß ich auf diese Scheußlichkeit: Von diesem Waschmaschinen-Negligé gibt es verschiedene Ausführungen – aber keine macht mich scharf!

Rosa Akku-Bohr-Schrauber

Pinkfarbener und schwarzer Akku-Bohrschrauber der Marke Makita.
© Amazon / Makita-Store / Screenshot: GIGA10 / 24
Anzeige

Die renommierte Werkzeug-Firma Makita bietet einen rosafarbenen Akku-Bohrschrauber an. Sicher ein guter Tipp für Handwerker, weil man den auf der Baustelle immer sofort wiederfindet.

Toiletten-Trinknapf

Weiße Katze mit grünen Augen sitzt neben einer Miniatur-Toilette, die als Wassernapf für Haustiere dient.
© Amazon / Janzu / Screenshot: GIGA11 / 24
Anzeige

Tiere brauchen frisches Wasser und trinken manchmal aus Toiletten. Das hat eine Firma dazu gebracht, bei Amazon einen Toiletten-Trinknapf anzubieten. Der Wassernapf in Klo-Form wird durch eine Plastikflasche gespeist. Wer stellt sich Mini-Toiletten in die Bude?

Hunde-Sexpuppe

Brauner Pudel-Mix besteigt ein weißes Stofftier in Hundeform.
© Amazon / ZZYYZZ / Screesnhot: GIGA12 / 24
Anzeige

Ihr habt richtig gelesen: Hunde-Sexpuppe. Der Anbieter empfiehlt sie rammelwütigen Rüden als Alternative zur Kastration. Es gibt sie in verschiedenen Größen – inklusive waschbarer Silikon-Vagina. Und nachdem ich im Internet schon viel gesehen habe, hoffe ich doch, dass die wirklich für Hunde gekauft wird.

Cat-Pimp

Collage mit vier Katzen, die Sonnenbrillen und goldene Halsketten tragen.
© Amazon / Molain / Screenshot: GIGA13 / 24
Anzeige

Nach dem vorherigen Bild würde es mich auch nicht wundern, wenn Katzenbesitzer ihre Lieblinge wie einen Zuhälter ausstaffieren. Mit der Sonnenbrille und Goldkette für Katzen klappt das. Deutlich cooler finde ich aber die Katzen-Batman-Maske.

Eulengewölle für kleine Forscher

Ansammlung von dunklen, länglichen Objekten, möglicherweise Eulengewölle, mit einem teilweise in Folie verpackten Objekt.
© Pellets LLC14 / 24
Anzeige

„Bei Amazon kannst Du Eulengewölle kaufen!“

„Du spinnst doch.“

Nee, wirklich … guck hier!“

Was bei Amazon als „Schleiereule Pellets“ angeboten wird, sind kleine Gewölle dieser Tiere, die sie nach der Nahrungsaufnahme hochgewürgt haben. In US-Schulen dienen die im Biologie-Unterricht zur Veranschaulichung der Nahrungskette, weil darin unter anderem Knochen verschiedener Kleintiere zu finden sind.

Faltbare Badewanne, WTF?

Frau mit dunklem Haar und Badebekleidung sitzt in einer tragbaren Badewanne, die mit roten Wasser und Blütenblättern gefüllt ist; die Badewanne ist blau mit weißen Sternen und anderen Mustern verziert.
© Amazon / XQHD / Screenshot: GIGA15 / 24
Anzeige

Man kennt das: Jemand sitzt vor dem Fernseher , will sich entspannen und denkt „Eine Badewanne im Wohnzimmer wäre jetzt Klasse!“. Leider hat man aber nur eine Dusche. Zum Glück gibt es die faltbare Badewanne.

Einfach nur aufbauen, mit heißem Wasser füllen und sich zurücklehnen. Aber wie füllt man die mit mehreren hundert Litern warmem Wasser – und wie leert man sie anschließend wieder? Es gibt Modelle mit Ablass-Schlauch am unteren Ende, aber der muss die ganze Zeit niedriger als der Wasserspiegel sein, um zu funktionieren.

Getrocknete Seegurken

Eine Hand hält eine Gruppe getrockneter Seegurken, mit einem Haufen weiterer Seegurken im Hintergrund.
© Amazon / SoGranum / Screenshot: GIGA16 / 24
Anzeige

In China gilt die Regel, dass man alles essen kann, was lebt. Warum das auch auf Seegurken zutreffen muss, ist mir nicht ganz klar. Und noch viel weniger, warum man die auch noch trocknen muss…

Rinderorgane für die Dame

Eine braune Dose mit der Aufschrift "Animal Organs" und dem Text "Grasgefütterte Rinder aus Neuseeland" liegt auf einem Tisch, umgeben von vielen braunen Kapseln.
© Amazon / Everstack-Store / Screenshot: GIGA17 / 24
Anzeige

Wer sich als moderne Frau mit modernen Nahrungsmittelergänzungen versorgen will, setzt zumindest in den USA auf Rinderorgane. Der Uterus, die Niere, Eileiter und Ovarien, Leber und Herzen sollen stark machen. Das Ganze wird gesunden Freilandkühen entnommen und zu Pillen verarbeitet.

Bei uns bietet Amazon zumindest Pillen der Lebern, Herzen, Nieren, der Milz und Bauchspeicheldrüse von Rindern an. Sie sollen euch mit Eisen, Kupfer und Vitaminen versorgen. Wohl bekomm’s! Für Männer gibt’s übrigens die Version mit Rinderhoden, Leber und Austern.

Wurst-Kabeltrommel

Eine Rolle Wurst, Wurststücke, ein Messer und ein Bund Schnittlauch auf einem Holztisch mit einem rot-weiß karierten Tuch. Auf einem Bierkrug und dem Messer ist das Logo "Wurst-Baron" zu sehen.
© Amazon / Pikanten Store / Screenshot: GIGA18 / 24
Anzeige

Da bleibe ich lieber beim Bewährten. Die Wurst-Kabeltrommel ist praktisch für Spieleabende oder um sie ins Kino zu schmuggeln. Popcorn ist out, 3,5 Meter Krakauer am Stück sind in.

Bauch-Tasche mal wörtlich

Eine Collage von sechs verschiedenen Bauchtaschen, die wie nackte Bäuche in verschiedenen Hautfarben und mit unterschiedlicher Behaarung aussehen.
© Amazon / Besportble / Screenshot: GIGA19 / 24
Anzeige

Ich habe mal ein Bild von einer nachgemachten, sehr unhygienischen Unterhose gesehen, in der man sein Geld verstecken konnte und die Diebe abschrecken sollte. Ähnliches haben sich wohl auch die Designer dieser Bauch-Tasche gedacht. Selbst wenn sich ein Dieb davon nicht täuschen lässt, wird er vermutlich seine Finger davon lassen.

Haarige Hoodies

Vorder- und Rückansicht eines Kapuzenpullovers mit einem fotorealistischen Aufdruck eines behaarten Männeroberkörpers mit Brustwarzen und Bauch.
© Amazon / JTRHD / Screenshot: GIGA20 / 24
Anzeige

Wem der Ekelfaktor der Bauchtasche noch nicht ausreicht, für den gibt es haarige Hoodies.

Mundstraffer?

Ein Gesicht mit einem großen, rosa Lippen-Trainer, der über den Mund gestülpt ist. Die Person berührt das Gerät mit zwei Fingern.
© Amazon / Sharplace-Store / Screenshot: Giga21 / 24
Anzeige

Dieses abenteuerliche Ding soll ein Mundstraffer sein. Empfohlen wird, es jeden Tag für 3 Minuten in den Mund zu stecken, um „schlaffe Gesichtshaut und Muskeln“ zu stärken.

Popel-Quartett

Eine Quartett mit Illustrationen und Beschreibungen von verschiedenen Arten von Popeln, kategorisiert nach Aussehen und Eigenschaften. Jede Kategorie enthält Informationen zu Wahrscheinlichkeit, Dehnungsaufwand und Wegschnippbarkeit.
© Amazon / Quartett / Screenshot: GIGA22 / 24
Anzeige

In diesem Popel-Quartett bekommt ihr 32 Spielkarten mit „Maurerbonbons“ in Hochauflösung. Die verschiedenen Popel werden darin unter anderem in den Kategorien Dehnbarkeit und Wegschnippbarkeit bewertet

Akne-Spiel

Ein herzförmiges, rosa Silikon-Spielzeug mit kleinen Löchern, das dazu dient, Pickel auszudrücken. Ein Detailbild zeigt, wie gelblicher Talg aus den Löchern gedrückt wird.
© Amazon / Akozon-Store / Screenshot: GIGA23 / 24
Anzeige

Bei manchen ist es länger her, für andere war es erst gestern: Das Auspressen von Akne-Pickeln mit Ernte in Form von gelbem Sekret. Ihr vermisst das Gefühl? Für euch gibt’s das Akne-Spiel. Eine Kunststoffplatte, die mit einem geschmolzenen Sekret-Ersatz gefüllt wird und schon könnt ihr wieder Pickel ausdrücken – mit „Pickel-Creme“.

Superstabiles Vordach

Ein übergewichtiger Mann sitzt auf einem grauen Türvordach und hält eine Zigarette im Mund. Ein Textfeld im Bild sagt "Can bear 300 catties".
© Amazon / JSDMBD-Store / Screenshot: GIGA24 / 24
Anzeige

Irgendwie habe ich gewusst, dass ich mein Vordach immer falsch genutzt habe. Das ist nicht nur einfach dazu da, Regen und Schnee von der Tür fernzuhalten. Auf ein richtig stabiles Vordach könnt ihr euch setzen. Es ist in vielen Farben und Größen erhältlich, aber nicht ganz billig.

Lesenswert
Anzeige