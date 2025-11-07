Die 30-Sekunden-Regel am Geldautomat kann euch vor teurem Schaden bewahren

Wenn ihr beim Geld abheben ausgerechnet das Bargeld vergesst – kein Grund zur Panik!

Wer beim Geld abheben die Scheine im Bankautomaten vergisst, kann in aller Regel beruhigt sein. Denn das Geld ist nicht verschwunden und in vielen Fällen kriegt ihr es ganz einfach zurück.

Bargeld vergessen!? Bankautomaten sind vorbereitet

Denn die Banken sorgen für diesen Fall vor: Die Scheine werden 20 bis 30 Sekunden nach der Ausgabe nämlich vom Automaten wieder eingezogen, wenn sie bis dahin nicht aus dem Schacht oder Ausgabefach entnommen wurden, wie die Sparkassen informieren.

In der Regel müsst ihr euch in so einem Fall auch um nichts weiter kümmern. Die Bankautomaten erfassen jede Ausgabe und Einzahlung und auch, wenn dabei einmal etwas schiefläuft. Der nicht entnommene Betrag wird so automatisch erkannt und eurem Konto wieder gut geschrieben.

Das könnt ihr leicht im Online-Banking oder auf eurem Kontoauszug überprüfen. Wenn ihr beispielsweise 50 Euro abheben wolltet, die Scheine dann aber nicht mitgenommen habt, findet ihr mit Datum und Uhrzeit versehen die Abbuchung von –50 Euro. Direkt danach – wenn nicht zufällig eine andere Kontobewegung zum genau gleichen Zeitpunkt stattgefunden hat und zwischen den anderen Einträgen angezeigt wird – wird die Gutschrift in Höhe von 50 Euro angezeigt. Ihr erleidet also keinen Verlust, wenn ihr Bargeld am Automaten vergesst.

Sollte der Betrag nicht automatisch eurem Konto wieder gutgeschrieben werden, raten die Sparkassen dazu, sich aktiv bei der Bank zu melden und über den Fehler beim Kontostand zu informieren.

Fremdes Geld am Automaten entnehmen ist Diebstahl

So weit der Idealfall. Es könnte auch passieren, dass eine andere Person sich euer Geld schnappt, bevor ihr es merkt und bevor der Automat die Scheine wieder einzieht. Dabei handelt es sich um Diebstahl, wie die Sparkassen ebenfalls klarstellen. Ihr solltet solch einen Fall anzeigen. Handelt es sich beim Täter um einen anderen Bankkunden, der danach den Automaten nutzt, können die Geldinstitute eventuell bei der Aufklärung helfen – ebenso durch Kameraüberwachung. Eine Garantie, dass ihr euer Geld erstattet bekommt, gibt es in so einem Fall aber nicht.

Übrigens braucht ihr euch deutlich weniger Sorgen machen, dass ihr die Bankkarte im Automaten vergesst. Dafür sorgt die Automatik, dass Banknoten erst ausgegeben werden, wenn die Bankkarte aus dem Lesegerät entfernt wurde. Im Automaten zurückbleiben kann sie im Normalfall also nicht.