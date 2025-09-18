Die 9 größten Apple-Innovationen, die die Welt verändert haben

Diese 9 Innovationen von Apple haben die Welt verändert.© Getty / Justin Sullivan 1 / 10

Apple ist weit mehr als nur ein Technikhersteller. Mit einigen bedeutenden Innovationen hat das amerikanische Unternehmen nicht nur Produkte geschaffen, sondern ganze Branchen maßgeblich geprägt und verändert.

Vom Macintosh über das iPhone bis zu den AirPods: Innovationen treffen auf mutiges Design und eine durchdachte Nutzererfahrung. Apple hat nicht nur das tägliche Leben vieler Menschen verändert, sondern gleichzeitig neue Märkte geschaffen oder Mitbewerber zum Umdenken gezwungen.

Wir zeigen euch die wichtigsten Meilensteine, die Apple hervorgebracht hat und die zu einem globalen Erfolg der Marke geführt haben – sortiert von alt bis neu.