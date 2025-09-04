Die besten Google-Maps-Tricks, um mehr aus den Karten herauszuholen

© Bildquelle: Screenshot GIGA 2 / 12

Natürlich könnt ihr Google Maps als Navigations-App nutzen, aber dann müssen die dazu verwendeten Karten unterwegs immer nachgeladen werden. Das belastet das Inklusiv-Volumen eures Handyvertrags auf Dauer nicht unerheblich. Erst Recht dann, wenn ihr immer wieder im selben Gebiet umherfahrt.

Die Lösung dieses Problems bieten die Offlinekarten von Google Maps. Dabei legt ihr einen Kartenausschnitt fest, den ihr herunterladen wollt und schon belastet ihr zukünftig nicht mehr eure Handyrechnung. Diese Karten werden automatisch aktualisiert, wenn ihr euch in einem WLAN-Netz befindet.

Öffnet die App.

Tippt auf euer Profil-Icon.

Wählt „Offlinekarten“.

Tippt unten auf „Eigene Karte auswählen“.

Sucht einen Kartenausschnitt aus und tippt auf „Herunterladen“.

Kleine Warnung: Ihr spart damit Datenvolumen, aber solche Karten sind schnell mal mehrere Hundert MB groß.