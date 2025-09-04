Die besten Google-Maps-Tricks, um mehr aus den Karten herauszuholen

Google Maps ist vielseitiger, als die meisten Benutzer wissen. Wir stellen euch ein paar Tricks vor, die daraus mehr als eine bloße Routenplanung machen.
Mit unseren Tricks findet ihr öffentliche Toiletten oder euren Parkplatz, kommt pünktlich an, spart Datenvolumen im Handy und vermeidet Drängelei im Supermarkt oder Museum.
Mit Offline-Karten Datenvolumen sparen
Natürlich könnt ihr Google Maps als Navigations-App nutzen, aber dann müssen die dazu verwendeten Karten unterwegs immer nachgeladen werden. Das belastet das Inklusiv-Volumen eures Handyvertrags auf Dauer nicht unerheblich. Erst Recht dann, wenn ihr immer wieder im selben Gebiet umherfahrt.
Die Lösung dieses Problems bieten die Offlinekarten von Google Maps. Dabei legt ihr einen Kartenausschnitt fest, den ihr herunterladen wollt und schon belastet ihr zukünftig nicht mehr eure Handyrechnung. Diese Karten werden automatisch aktualisiert, wenn ihr euch in einem WLAN-Netz befindet.
- Öffnet die App.
- Tippt auf euer Profil-Icon.
- Wählt „Offlinekarten“.
- Tippt unten auf „Eigene Karte auswählen“.
- Sucht einen Kartenausschnitt aus und tippt auf „Herunterladen“.
Kleine Warnung: Ihr spart damit Datenvolumen, aber solche Karten sind schnell mal mehrere Hundert MB groß.
Pünktlich losfahren und ankommen
Ein wenig beachtetes Feature der Google-Maps-Navigation ist die Möglichkeit, geplante Abfahrts- oder Ankunftszeiten anzugeben. Dadurch bekommt ihr angezeigt, wann ihr beispielsweise losfahren müsst, um zu einer bestimmten Zeit am Ziel zu sein.
- Startet die App und tippt auf das Icon zur Routenplanung.
- Gebt Startort und Ziel ein.
- Im Fenster mit den Routenvorschlägen seht ihr oben den Startort und daneben 3 Punkte (⋮). Tippt darauf.
- Jetzt könnt ihr die Option „Start- und Ankunftszeit festlegen“ anwählen, um anschließend die gewünschte Zeit und den Tag einzugeben.
Parkplatz speichern
Ihr habt an eurem Ziel endlich einen Parkplatz gefunden, wollt nun los zum Sightseeing, aber danach auch euer Auto wiederfinden? Kein Problem! Speichert einfach euren Parkplatz in der App und lasst euch später wieder zum Auto führen. So gehts:
- Öffnet die App und tippt auf das Zielkreuz-Icon, um den blauen Punkt über euren aktuellen Standort zu legen.
- Dann tippt auf den blauen Punkt, um ein Untermenü zu öffnen.
- Im nachfolgenden Fenster seht ihr hellblaue Buttons. Schiebt sie nach links, bis der Button „Parkplatz speichern“ auftaucht und tippt darauf.
- Jetzt steht in der Karte „Du parkst hier“.
- Um den Wagen wiederzufinden, braucht ihr nach dem Einkaufsbummel nur ins Suchfeld zu tippen und bekommt als erste Auswahl „Parkplatz“ angezeigt. So könnt ihr euch eine Fußgängerroute zu eurem Wagen anzeigen lassen.
Google Maps als Fahrrad-Navi nutzen
Wer Googles Karten häufiger nutzt, weiß natürlich auch, dass neben der Auto-Navigation auch Routen für Radfahrer und Fußgänger angeboten werden.
So verwendet ihr Google Maps für eine Fahrradtour:
- Öffnet die App und tippt rechts unten auf das Icon mit dem „Abbiegepfeil“.
- Gebt den Ausgangs- und Zielort ein, um danach auf das Fahrrad zu tippen.
- Nun bekommt ihr im Idealfall mehrere fahrradtaugliche Routen inklusive der jeweiligen Fahrtdauer angezeigt.
- Nutzt ganz unten die Funktion „Zwischenstopps hinzufügen“, um die Route gegebenenfalls zu verfeinern oder Pausen einzulegen.
Wenn ihr oben rechts auf das Icon für die Anzeigeebenen tippt, könnt ihr Fahrradwege in der Ansicht hervorheben lassen. Ihr solltet für die Fahrrad-Navigation auch Offline-Karten aus unserem ersten Tipp verwenden, um Datenvolumen zu sparen.
Aktuellen Standort teilen
Ihr wollt euch treffen, kennt aber die Adresse des aktuellen Standorts nicht? Das kann bei einem Stadtbummel schon mal passieren und Google Maps kann euch da helfen.
- Öffnet einfach die App.
- Der aktuelle Standort wird in Form eines blauen Punktes in der Bildschirmmitte angezeigt. Falls nicht, tippt einmal kurz rechts auf das Icon, das an ein Zielkreuz erinnert.
- Dann tippt auf den blauen Punkt.
- Nun zeigt euch Google Maps die aktuelle Adresse sowie verschiedene Buttons an.
- Tippt auf „Diesen Standort teilen“, damit ihr einen Maps-Link zu diesem Standort weitergeben könnt. Die Empfänger dieses Links können ihn direkt in ihrer Maps-App öffnen und zu euch navigieren.
- Alternativ könnt ihr die Funktion „Echtzeitstandort teilen“ aufrufen, um in Bewegung zu bleiben und einem Kontakt gleichzeitig anzuzeigen, wo ihr seid.
Die beste Einkaufs- oder Besuchszeit anzeigen lassen
Ihr wollt einkaufen gehen, aber nicht ewig nach einem Parkplatz suchen, um euch anschließend durch volle Gänge zu quälen? Dann lasst euch doch die Stoßzeiten bei Google Maps anzeigen!
- Öffnet die App und gebt in die Suchzeile den Ort ein, dessen aktuelle Stoßzeiten ihr erfahren wollt.
- Erweitert das Infofenster und scrollt bis zu den Stoßzeiten herunter, um zu sehen, wann die beste Besuchszeit für diesen Ort ist.
- Um immer wieder auf diesen Ort zugreifen zu können, tippt oben neben dem Namen des Ortes auf die kleine „Fahne“. Dann könnt ihr den Ort unter den Favoriten speichern, was euch zukünftige Suchen erspart.
Wie ist die aktuelle Verkehrslage
Google Maps kann euch helfen, Zeit zu sparen. Ähnlich wie die oben beschriebene Anzeige der Stoßzeiten, gibt es bei den Kartendetails auch eine einblendbare Ebene mit der Verkehrslage. Grün werden Straßen mit flüssigen Verkehr dargestellt. Orange beziehungsweise Rot seht ihr schwierige Verkehrssituationen, Staus und Baustellen.
- Öffnet die App und tippt rechts unter der Sucheingabe auf das Symbol mit zwei übereinanderliegenden Quadraten.
- Im nächsten Fenster wählt das Kartendetail „Verkehrslage“ aus und schließt das Fenster wieder.
- Jetzt könnt ihr auf der Strecke sehen, wo es Verkehrsprobleme und Verzögerungen geben könnte. Dabei werden die Daten ständig aktualisiert.
Nahverkehr – Bus-, U- und S-Bahn- und Straßenbahn-Fahrpläne an einem Ort
Die Navigation von Google Maps erstreckt sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr. Gebt eine Haltestelle ein und ihr könnt sehen, was dort wann ankommt beziehungsweise abfährt und wohin ihr fahren könnt. Es wird bei Verfügbarkeit etwa auch angezeigt, ob es dort behindertengerechte Bahnhöfe gibt. Im Fall von größeren Städten könnt ihr die Position der Verkehrsmittel teilweise in Echtzeit verfolgen.
- Öffnet dazu die App und gebt den Namen einer Haltestelle ein. Tippt dort auf das gewünschte Verkehrsmittel, falls es mehrere gibt.
- Jetzt könnt ihr sehen, wann dieses ankommt und bekommt gegebenenfalls zusätzliche Informationen. Was genau ihr sehen könnt, hängt stark von den öffentlichen Informationen ab, die in Großstädten viel genauer als auf dem Land sind.
Warnung vor Katastrophen wie Bränden
Zu den Kartenebenen, die ihr über die Darstellung legen könnt, gehört auch das Kartendetail „Flächenbrände“, welches leider immer größere Bedeutung bekommt. Ihr könnt euch damit anzeigen lassen, in welchen Gebieten zum Beispiel Waldbrände gemeldet wurden und mit einem Tipp auf das Feuersymbol weitere Informationen bekommen. Die Karte zeigt euch nicht nur die Gebiete an, sondern versorgt euch auch mit weiteren Infos, etwa zu Straßensperren.
Lasst Maps die aktuelle Luftqualität anzeigen
Eine weitere Detail-Karte, die in einigen Orten speziell im Winter wichtig werden kann, wenn viele Heizabgase die Luft belasten, ist die Darstellung der Luftqualität. Die Werte sind hier sehr aktuell und werden für ungefähre Belastungsgebiete angezeigt. Zusätzlich bekommt ihr Verhaltensratschläge.
Öffentliche Toiletten finden
Ihr seid unterwegs und müsst plötzlich auf die Toilette? In so einem Fall bietet Maps euch gleich mehrere Hilfen an: Entweder zoomt ihr in das aktuelle Kartengebiet herein und sucht nach einem Toiletten-Icon, das eine öffentliche Toilette anzeigt, oder ihr sucht im Ersatzfall nach Gastronomiebetrieben, um dort die Örtlichkeiten zu nutzen.
Alternativ gebt einfach ins Suchfeld „Öffentliche Toilette in der Nähe“ ein, um das nächste Angebot zu finden.