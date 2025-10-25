Die besten Halloween-Apps, die euch in Gruselstimmung bringen

Wie jedes Jahr am 31. Oktober wird auch dieses Jahr wieder Halloween gefeiert. Wer aus dem Alter fürs Süßigkeiten-Sammeln raus ist, sollte sich unsere App-Tipps ansehen. Wir präsentieren euch Grusel-Apps, Spiele, Klingeltöne und Halloween-Foto-Apps.

Ursprünglich geht Halloween auf das keltische Samhain zurück, bei dem die Grenze zwischen Lebenden und Toten besonders dünn sein sollte. Heute lebt diese Tradition in modernen Formen weiter – mit Kürbissen, Kostümen und digitalen Effekten auf Handy und Tablet. Wer ein bisschen Grusel, Kreativität und Spaß kombinieren möchte, findet mit den richtigen Tools alles, was eine unvergessliche Halloween-Zeit ausmacht.

Halloween-Rezepte und Drinks

Gerade zu Halloween kann das Experimentieren mit Essen richtig Spaß machen, da man hier leckere Speisen und Getränke zumindest optisch in eher ekelhafte und schaurige Menüs verwandeln kann. Wir haben uns deshalb auf die Suche nach ein paar Apps gemacht, bei denen der Fokus auf Halloween-Rezepten liegt. Die Auswahl ist zwar recht überschaubar, ein paar gute Rezepte dürften aber definitiv dabei sein.

Buffet Ideen für eure Party

Von „blutigen“ Wurstfingern über Frikadellenspinnen bis hin zum Zombie-Cocktail bietet diese App einige Rezepte, die jede Halloween-Party beleben dürften.

Halloween Recipes BawinDev

Halloween-Drinks mit Cocktail Flow

Wer seine Halloween-Party auch auf der Cocktail-Ebene aufpeppen möchte, sollte einen Blick auf die App Cocktail Flow werfen. Die Anwendung bietet eine riesige Auswahl an Rezepten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Von klassischen Drinks bis hin zu kreativen, gruseligen Halloween-Cocktails wie „Vampire’s Kiss“ oder „Witches Brew“ ist hier alles dabei.

Cocktail Flow Cocktai Flow

Vom Selfie zum Monster: Halloween-Make-up einfach per App

Mit einer Halloween-Make-up-App könnt ihr euch ganz ohne Schminkpinsel in schaurige Gestalten verwandeln. Mit Gesichtsfiltern und gruseligen Foto-Stickern entstehen gruselige Looks, die sich perfekt für Social Media oder als Inspiration fürs echte Kostüm eignen.

Kreativ werden mit Halloween-Filtern

Photo Editor: Halloween Makeup Selfie Photo Apps

Halloween Makeup Photo Editor Photo Makeup Collections

Halloween-App: Halloween-Ringtones und Sounds

Wer seine Halloween-Party noch gruseliger machen möchte, kann mit Spooky Halloween Sounds für die passende Geräuschkulisse sorgen. Von unheimlichem Lachen über quietschende Türen bis zu gespenstischem Heulen ist alles dabei. Ideal um bei einem Anruf in Halloween-Stimmung zu kommen oder für kleine Schreckmomente bei euren Freunden zu sorgen.

Gruselstimmung mit Spooky Halloween Sounds

Spooky Halloween Sounds Sean Patterson

Spooky Halloween Sounds Sean Patterson

Klingeltöne zum Erschrecken

Scary Halloween Ringtones JRJ Unlimited

Gruseliger Halloween-Sound jeff fagen

Gruselspaß auf dem Handy: Die besten Halloween-Spiele

Halloween muss nicht nur draußen gruselig sein. Auf dem Bildschirm lässt sich die Stimmung ebenso perfekt einfangen. Von Puzzle-Spielen, bei denen ihr schaurige Motive zusammensetzt, über Action- und Geschicklichkeitsspiele mit Zombies, Vampiren oder Geistern, bis hin zu kreativen Apps wie Kitchen Simulator, in denen ihr gruselige Halloween-Gerichte virtuell zubereitet.

Schaurige Mahlzeiten zubereiten

Halloween Cooking Fever Chef GameAnnie

Halloween Fever : Cooking Game Swati Panchal

Restaurant-Feeling mit Halloween Cooking

Halloween Cooking Koch Spiele Adhya Panchal

Halloween Cooking Madness Game GameiCreate

Gespenstischer Puzzlespaß

Das Spiel funktioniert wie ein echtes Puzzle und ist für Kinder und Erwachsene geeignet.

Damit die Kleinen zur Jahreszeit einen passenden Zeitvertreib haben, gibt es eine ganze Reihe von Games. Dieses Puzzlespiel ist nicht zu schwierig und ganz liebevoll gemacht.

Puzzlespiel Halloween Kinder App Family Kids - Learning games for boys & girls

Halloween Puzzle Spiel Kinder App Family AB

Tipp: Wenn es doch zu kompliziert ist oder die Geduld nicht ausreicht: Mit der Taste „Pause“ kann man mogeln und sich das fertige Puzzle ansehen.

Kürbis-Schnitzereien

Übung macht den Meister, aber wenn ihr an einem echten Kürbis übt, dann ist er schnell ruiniert. Nutzt doch einfach die App „Pumpkin Carver“, um auf dem Handy auszuprobieren, wie euer Halloween-Kürbis aussehen könnte.

Diese App präsentiert euch vier unterschiedliche Kürbisse, an denen ihr euer Geschick ausprobieren könnt. Dazu stehen euch verschiedene Werkzeuge zum Schnitzen und Malen zur Verfügung. Durch die Kerzen im Inneren könnt ihr sofort sehen, wie euer Meisterwerk wirken würde – zum Glück lassen sich die einzelnen Schritte rückgängig machen. Die Ergebnisse könnt ihr abspeichern oder teilen, beziehungsweise löschen, wenn es nicht so gut war.

Pumpkin Carver Simplify Now, LLC

Zombie-Alarm auf eurem Handy

Die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen und wegrennen nützt nichts, denn ihr müsst eure Familie retten. Also bleibt in Bewegung, sammelt Waffen und ballert alles über den Haufen, was sich euch in den Weg stellt. Dieses „Ab-18-Spiel“ ist kostenlos, aber einige Spielgegenstände werden nur durch In-App-Käufe freigeschaltet.

Einen ersten Vorgeschmack bekommt ihr in diesem Video:

Nach einem Unfall muss der Spieler sich quer durchs Land bewegen und wird von Zombies gejagt. Zum Glück hat er schon beim Start eine Pistole dabei, doch die Munition hält natürlich nicht lange.

Into the Dead 2 PIKPOK

Into the Dead 2 PikPok

Halloween kann also auch mehr sein als nur Süßigkeiten und Kürbisse. Mit schauriger Musik, gruseligen Klingeltönen, verrücktem Halloween-Makeup oder spannenden Spielen könnt ihr euch richtig austoben.

Die Apps machen es leicht, eure eigene Party zu gestalten oder einfach zu Hause ein bisschen Gänsehaut zu genießen.

