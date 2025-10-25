Die besten Halloween-Apps, die euch in Gruselstimmung bringen

Wie jedes Jahr am 31. Oktober wird auch dieses Jahr wieder Halloween gefeiert. Wer aus dem Alter fürs Süßigkeiten-Sammeln raus ist, sollte sich unsere App-Tipps ansehen. Wir präsentieren euch Grusel-Apps, Spiele, Klingeltöne und Halloween-Foto-Apps.
- 1.Halloween-Rezepte und Drinks
- 1.1.Buffet Ideen für eure Party
- 1.2.Halloween-Drinks mit Cocktail Flow
- 2.Vom Selfie zum Monster: Halloween-Make-up einfach per App
- 2.1.Kreativ werden mit Halloween-Filtern
- 3.Halloween-App: Halloween-Ringtones und Sounds
- 3.1.Gruselstimmung mit Spooky Halloween Sounds
- 3.2.Klingeltöne zum Erschrecken
- 4.Gruselspaß auf dem Handy: Die besten Halloween-Spiele
- 4.1.Schaurige Mahlzeiten zubereiten
- 4.2.Restaurant-Feeling mit Halloween Cooking
- 4.3.Gespenstischer Puzzlespaß
- 4.4.Kürbis-Schnitzereien
- 4.5.Zombie-Alarm auf eurem Handy
Ursprünglich geht Halloween auf das keltische Samhain zurück, bei dem die Grenze zwischen Lebenden und Toten besonders dünn sein sollte. Heute lebt diese Tradition in modernen Formen weiter – mit Kürbissen, Kostümen und digitalen Effekten auf Handy und Tablet. Wer ein bisschen Grusel, Kreativität und Spaß kombinieren möchte, findet mit den richtigen Tools alles, was eine unvergessliche Halloween-Zeit ausmacht.
Halloween-Rezepte und Drinks
Gerade zu Halloween kann das Experimentieren mit Essen richtig Spaß machen, da man hier leckere Speisen und Getränke zumindest optisch in eher ekelhafte und schaurige Menüs verwandeln kann. Wir haben uns deshalb auf die Suche nach ein paar Apps gemacht, bei denen der Fokus auf Halloween-Rezepten liegt. Die Auswahl ist zwar recht überschaubar, ein paar gute Rezepte dürften aber definitiv dabei sein.
Buffet Ideen für eure Party
Von „blutigen“ Wurstfingern über Frikadellenspinnen bis hin zum Zombie-Cocktail bietet diese App einige Rezepte, die jede Halloween-Party beleben dürften.
Halloween-Drinks mit Cocktail Flow
Wer seine Halloween-Party auch auf der Cocktail-Ebene aufpeppen möchte, sollte einen Blick auf die App Cocktail Flow werfen. Die Anwendung bietet eine riesige Auswahl an Rezepten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Von klassischen Drinks bis hin zu kreativen, gruseligen Halloween-Cocktails wie „Vampire’s Kiss“ oder „Witches Brew“ ist hier alles dabei.
Vom Selfie zum Monster: Halloween-Make-up einfach per App
Mit einer Halloween-Make-up-App könnt ihr euch ganz ohne Schminkpinsel in schaurige Gestalten verwandeln. Mit Gesichtsfiltern und gruseligen Foto-Stickern entstehen gruselige Looks, die sich perfekt für Social Media oder als Inspiration fürs echte Kostüm eignen.
Kreativ werden mit Halloween-Filtern
Halloween-App: Halloween-Ringtones und Sounds
Wer seine Halloween-Party noch gruseliger machen möchte, kann mit Spooky Halloween Sounds für die passende Geräuschkulisse sorgen. Von unheimlichem Lachen über quietschende Türen bis zu gespenstischem Heulen ist alles dabei. Ideal um bei einem Anruf in Halloween-Stimmung zu kommen oder für kleine Schreckmomente bei euren Freunden zu sorgen.
Gruselstimmung mit Spooky Halloween Sounds
Klingeltöne zum Erschrecken
Gruselspaß auf dem Handy: Die besten Halloween-Spiele
Halloween muss nicht nur draußen gruselig sein. Auf dem Bildschirm lässt sich die Stimmung ebenso perfekt einfangen. Von Puzzle-Spielen, bei denen ihr schaurige Motive zusammensetzt, über Action- und Geschicklichkeitsspiele mit Zombies, Vampiren oder Geistern, bis hin zu kreativen Apps wie Kitchen Simulator, in denen ihr gruselige Halloween-Gerichte virtuell zubereitet.
Schaurige Mahlzeiten zubereiten
Restaurant-Feeling mit Halloween Cooking
Gespenstischer Puzzlespaß
Das Spiel funktioniert wie ein echtes Puzzle und ist für Kinder und Erwachsene geeignet.
Damit die Kleinen zur Jahreszeit einen passenden Zeitvertreib haben, gibt es eine ganze Reihe von Games. Dieses Puzzlespiel ist nicht zu schwierig und ganz liebevoll gemacht.
Tipp: Wenn es doch zu kompliziert ist oder die Geduld nicht ausreicht: Mit der Taste „Pause“ kann man mogeln und sich das fertige Puzzle ansehen.
Kürbis-Schnitzereien
Übung macht den Meister, aber wenn ihr an einem echten Kürbis übt, dann ist er schnell ruiniert. Nutzt doch einfach die App „Pumpkin Carver“, um auf dem Handy auszuprobieren, wie euer Halloween-Kürbis aussehen könnte.
Diese App präsentiert euch vier unterschiedliche Kürbisse, an denen ihr euer Geschick ausprobieren könnt. Dazu stehen euch verschiedene Werkzeuge zum Schnitzen und Malen zur Verfügung. Durch die Kerzen im Inneren könnt ihr sofort sehen, wie euer Meisterwerk wirken würde – zum Glück lassen sich die einzelnen Schritte rückgängig machen. Die Ergebnisse könnt ihr abspeichern oder teilen, beziehungsweise löschen, wenn es nicht so gut war.
Zombie-Alarm auf eurem Handy
Die Zombie-Apokalypse ist ausgebrochen und wegrennen nützt nichts, denn ihr müsst eure Familie retten. Also bleibt in Bewegung, sammelt Waffen und ballert alles über den Haufen, was sich euch in den Weg stellt. Dieses „Ab-18-Spiel“ ist kostenlos, aber einige Spielgegenstände werden nur durch In-App-Käufe freigeschaltet.
Einen ersten Vorgeschmack bekommt ihr in diesem Video:
Nach einem Unfall muss der Spieler sich quer durchs Land bewegen und wird von Zombies gejagt. Zum Glück hat er schon beim Start eine Pistole dabei, doch die Munition hält natürlich nicht lange.
Halloween kann also auch mehr sein als nur Süßigkeiten und Kürbisse. Mit schauriger Musik, gruseligen Klingeltönen, verrücktem Halloween-Makeup oder spannenden Spielen könnt ihr euch richtig austoben.
Die Apps machen es leicht, eure eigene Party zu gestalten oder einfach zu Hause ein bisschen Gänsehaut zu genießen.