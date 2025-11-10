Die Enterprise kommt zu Lego: Dieses Datum sollten sich Star-Trek-Fans jetzt vormerken

Für die Trekkies unter euch wird der 28. November 2025 zu einem Highlight. Ab diesem Tag könnt ihr im LEGO Onlineshop die USS Enterprise oder auch kurz „Icons Enterprise D“ exklusiv erwerben. Später ist eine Veröffentlichung in den Brand-Stores geplant, lange Wartezeiten wegen hoher Nachfrage sind zu erwarten.

Endlich neue Klemmbausteine für Star Trek-Fans

Fans von Lego und Star Trek dürfen ab dem 28. November 2025 die Kreditkarte zücken, denn endlich gibt es das Pendant zum Millennium Falcon der Star-Wars-Fans auch für Trekkies. Für 379,99 Euro bekommt ihr das 3600 Teile starke Set (im Lego-Shop ansehen). Für Fans des Star-Trek-Universums ein absolutes Must-have.

Star Trek gehört zu den erfolgreichsten Science-Fiction-Franchises. Der heutige Hype begann 1966 mit der Fernsehserie Raumschiff Enterprise (Star Trek), die bis heute als Kult gilt. Für das neue Lego-Modell stand allerdings die Serie „Star Trek: The Next Generation“ Modell, die zwischen 1987 und 1994 in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt wurde.

Als Teil der LEGO Icons Reihe richtet sich die U.S.S. Enterprise (NCC-1701-D) explizit an Sammler und erwachsene Käufer, die Spaß an Raumschiff Enterprise haben.

Gut zu wissen Laut stonewars.de bekommt ihr zusätzlich zum Set eine exklusive Gratisbeigabe, solange der Vorrat reicht. Dabei soll es sich um das Type-15-Shuttlepot mit Ro Laren Minifigur handeln, das unter der Setnummer 40768 bereits vorgestellt wurde (im Lego-Online-Shop ansehen). Wie gewohnt gibt es die Gratisbeigabe nur, solange der Vorrat reicht.

So sieht das Star Trek Set von LEGO aus (© Lego.com)

Um nochmal in Stimmung zu kommen, könnt ihr euch bei Amazon die Serie „Star Trek – The Next Generation“ (bei Amazon ansehen) als Blu-Ray-Sammlung mit insgesamt 41 Discs für 69,92 Euro sichern. Falls ihr lieber streamt, findet ihr die Serie bei Netflix oder Prime Video.

Für wen lohnt sich das Lego-Set?

Für alle Star-Trek-Fans, die Lust auf Klemmbausteine haben.

Für alle, die nach einem exklusiven und hochwertigen Weihnachtsgeschenk für einen „Trekkie“ suchen.

Für Sammler, die beliebte Lego-Sets als Wertanlage sammeln.

Für Gelegenheitstüftler, die nur mal „etwas“ mit Klemmbausteinen bauen möchten.

Für Kinder, denn das Set ist für Erwachsene konzipiert.

So ist das Lego-Set gestaltet

Das LEGO Icons Enterprise D (Setnummer 10356)-Set ist Teil der Lego-Icons Reihe und kommt als explizites Fan-Set auf den Markt. Zunächst erhaltet ihr es exklusiv im Lego-Online-Shop, später wird es in den Brand Stores verfügbar sein. Im offiziellen Einzelhandel werdet ihr das Set nicht bekommen, möglicherweise erfolgt ein spärlicher Verkauf über die Lego-Handelspartner.

Der Preis für das umfangreiche Set liegt bei 379,99 Euro. Das Raumschiff basiert auf der U.S.S Enterprise NCC-1701-D aus der Serie „Star Trek – The Next Generation“. Es beinhaltet 3.600 Teile plus neun Minifiguren, darunter auch Captain Jean-Luc Picard mit Teetasse, Data mit seiner Katze Spot sowie Worf mit Phaser. Alle Figuren sind detailgetreu und mit Zubehör ausgestattet.

Zu den Highlights gehört die abnehmbare Untertassensektion, außerdem wurden die Fenster bedruckt. Das Modell ist ca. 60 Zentimeter lang, 48 Zentimeter breit und 27 Zentimeter hoch. Es wird mit einem funktionalen Displayständer ausgeliefert.

Erscheinungsdatum ist der 28. November 2025, Zielgruppe sind Star-Trek-Enthusiasten und Lego-Fans, die Wert auf ein detailreiches und authentisches Bauwerk legen. Wie bei Lego (leider) üblich, werdet ihr auch hier wieder mit einigen Aufklebern rechnen müssen.