Die Geschichte des Citroën-Logos: Was der Autohersteller mit Zahnrädern zu tun hat

1919 begann für Citroën die Geschichte als französischer Autohersteller. Seitdem hat sich nicht nur die Automobilindustrie verändert, sondern auch der Auftritt der Marke – inklusive Logo. Von den Anfängen bis heute ist die Grundidee des Logos erhalten geblieben und hat sich doch verändert.
#1 Die Anfänge
Der Doppelwinkel ist seit dem ersten Logo von 1919 an schon immer Hauptbestandteil des Citroën-Zeichens gewesen. Dabei steckt hinter dem Symbol die persönliche Geschichte von André Citroën. Er lernte in frühen Jahren das Prinzip der Winkelverzahnung zur Kraftübertragung kennen, wie es auch bei Zahnrädern genutzt wird. Auf dem Prinzip baute er seine Karriere auf, aus der später die Automarke Citroën werden sollte.
#2 Der Name im Logo
Neben dem Doppelwinkel kam schnell auch der Markenname zum Logo dazu. Über die Jahre wechselten sich Logos mit und ohne Namen immer wieder ab. Diese Variante des Logos wurde von 1919 bis 1959 verwendet.
#3 Der Schwan
Das Logo mit dem Schwan hebt sich von sämtlichen anderen Varianten ab. Es wurde nur von 1932 bis 1935 verwendet. Die Idee dahinter war die Verwendung bei Autos, die Motoren mit schwimmender Lagerung („moteur flottant“) verbaut hatten. Dazu passend gab es einen Schwan als Kühlerfigur.
#4 Minimalismus
Ab 1959 setzt das Logo-Design zunehmend auf Minimalismus und reduzierte Formen. Der Doppelwinkel wird hier besonders in Szene gesetzt, allerdings in deutlich stilisierter Form. Von 1959 bis 1966 war es das offizielle Logo, bevor noch einmal zu früheren Ideen zurückgegangen wurde.
#5 Ein letztes Mal Blau
Von 1966 bis 1984 setzt Citroën ein letztes Mal auf die Farbkombination Blau und Gelb. Außerdem hat der Firmenname zurück ins Logo gefunden. Der stilisierte Doppelwinkel bleibt vom vorherigen Logo, allerdings ist das Symbol weniger minimalistisch, wenn auch mit klaren Ecken und Kanten gestaltet.
#6 Neue Farben
Ab 1985 wechselt das Farbschema bei Citroën. Statt Blau und Gelb, setzt der Autohersteller von nun an auf Rot, kombiniert mit Weiß und später Silber. Die Form des Doppelwinkels bleibt unverändert. Der Markenname verschwindet mit diesem Design bis 2008 wieder einmal aus dem Logo.
#7 Das aktuelle Logo
Seit 2008 ist das Citroën-Logo nur noch einmal maßgeblich verändert worden. Waren die Doppelwinkel zuvor komplett Silber und der Markenname darunter in Rot gehalten, stellte man 2016 auf das einfarbige Design um. Der Doppelwinkel hat wieder mehr Rundungen bekommen, der Markenname hat seinen Platz unter dem Symbol bekommen und wird mal dazu genommen, mal weggelassen.