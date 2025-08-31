Die Geschichte des Citroën-Logos: Was der Autohersteller mit Zahnrädern zu tun hat

Das Logo von 1919-1921.© Stellantis 2 / 8

Anzeige

Der Doppelwinkel ist seit dem ersten Logo von 1919 an schon immer Hauptbestandteil des Citroën-Zeichens gewesen. Dabei steckt hinter dem Symbol die persönliche Geschichte von André Citroën. Er lernte in frühen Jahren das Prinzip der Winkelverzahnung zur Kraftübertragung kennen, wie es auch bei Zahnrädern genutzt wird. Auf dem Prinzip baute er seine Karriere auf, aus der später die Automarke Citroën werden sollte.