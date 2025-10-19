Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Hardware
  4. Die Geschichte des Laptops: Vom Schwergewicht zum Alltagsbegleiter

Die Geschichte des Laptops: Vom Schwergewicht zum Alltagsbegleiter

Jana Schultz
Jana Schultz,
2 min Lesezeit
Frau liegt auf Couch und schaut belustigt auf Laptop
Bis zu den modernen Laptops, wie wir sie kennen, war es ein weiter Weg.© IMAGO / Wavebreak Media Ltd / Bildbearbeitung GIGA1 / 6
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Laptops sind aus unserem Leben kaum wegzudenken und erleichtern uns in vielerlei Hinsicht den Alltag. Doch wie sahen die Vorgänger der heutigen Geräte aus? Wir zeigen euch die Geschichte des portablen Computers.

Der erste tragbare Computer (1970er)

Der erste Laptop aus den 1980ern
Der Portal ist der Urvater der Laptops.© Geneallonne, Wikimedia Commons2 / 6
Anzeige

Genau genommen wurde das erste Design für einen tragbaren Computer schon in 1972 vorgestellt (Bild via Wikipedia). Das Konzept des Portals war jedoch das Erste, das tatsächlich umgesetzt wurde. Dieser erste Laptop wog ganze zwölf Kilogramm.

Der erste klappbare Bildschirm (1985)

3 / 6
Anzeige

Mit dem Toshiba T1100 brachte der Hersteller einen der ersten klappbaren Laptops auf den Markt.

Ende der 80er: Apple sieht seine Chance

4 / 6
Anzeige

Die Technik hat sich rasant weiterentwickelt, bis Apple sich in das Gebiet der tragbaren Computer gewagt hat. Der Macintosh Portable verfügte erstmals über einen Trackball, der die Steuerung ohne Maus ermöglichte.

Flacher, schneller, besser (1990er)

5 / 6
Anzeige

Mit dem IBM Think Pad hat der Hersteller ab 1992 einen Standard gesetzt, der so ähnlich noch bis heute verfolgt wird. Ab diesem Moment ließ sich die Entwicklung der mobilen Computer nicht mehr aufhalten.

Laptops heute: bunt und leistungsstark

6 / 6
Anzeige

Heute gibt es Laptops in allen möglichen Farben und für die unterschiedlichsten Zwecke. Ob Gaming-Laptop oder ein einfaches Notebook für das Büro, mit der neuen Technik ist (fast) alles möglich.

Lesenswert
Anzeige