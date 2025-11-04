Die Goonies werden 40: Für kurze Zeit holt ihr euch jetzt das Lego-Set mit einem Extra nach Hause

Die älteren unter euch werden den Kultfilm „Die Goonies“ von Steven Spielberg (1985) noch kennen. Ab dem 4. November 2025 verkauft der Lego-Shop die umgesetzte Idee aus dem „Ideas-Programm“. Ein Set, das sehr begehrt sein wird.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Lego Goonies könnten einen Hype auslösen

Mit dem 4. November 2025 ist es so weit. Im Lego-Shop könnt ihr jetzt das 2.109 Teile starke Set „The Goonies“ für 299,99 Euro (im Lego-Shop ansehen) erhalten. Für Filmfans ein Must-have und auch für Liebhaber von Retro-Aktionen ein Muss.

Zum „The Goonies“-Set im Lego-Shop

Gut zu wissen: Kauft ihr das „Goonies-Set“, könntet ihr eine kostenlose Gratisbeigabe bekommen. Laut Stonewars handelt es sich um das Set Lego 40774 The Goonies: Dachboden der Familie Walsh (im Lego-Online-Shop ansehen). Allerdings bekommt ihr das zusätzliche Set nur, solange der Vorrat reicht.

Das Lego-Set könnt ihr ab dem 4. November 2025 bekommen. (© Screenshot Lego.com )

Um nochmal in Stimmung zu kommen, bekommt ihr bei Amazon die Blu-ray des Films „Die Goonies“ für weniger als zehn Euro (bei Amazon ansehen). Ihr könnt ihn aber auch über Prime Video kaufen oder leihen.

Anzeige

Für wen lohnt sich das Lego-Set?

Für Liebhaber des Films „Die Goonies“ aus den 80ern.

Für alle, die ein Geschenk zu Weihnachten für einen Filmfan suchen.

Sammler, die Lego als Wertanlage nutzen.

Eltern, die Lego-Produkte für ihre Kinder suchen.

So ist das Lego-Set aufgebaut

Das „Goonies“-Set ist Teil der Lego Ideas Reihe und kommt als 71. Set auf den Markt. Lego verkauft es teil exklusiv, erhältlich ist es somit nur in den Brand Stores, im offiziellen Lego-Onlineshop und später teilweise bei Handelspartnern des Unternehmens. Im allgemeinen Einzelhandel werdet ihr das exklusive Set allerdings vergeblich suchen.

Der Preis liegt bei 299,99 Euro. Hergestellt wurde das „Goonies-Schiff“ auf der Vorlage eines Fan-Designers, der sein Modell zu einem Lego-Ideas Wettbewerb einreichte und gewann.

Im Set bekommt ihr 2.910 Teile, 12 Minifiguren und jede Menge Accessoires. Die Figuren sind dem Film nachempfunden, ihr könnt sie mit diversen Zubehörteilen ausstatten.

Anzeige

Wie so oft bei Lego kritisiert, werdet ihr es auch diesmal wieder mit Aufklebern zu tun bekommen, um das Set fertig aufzubauen. Hauptfokus liegt auf den Räumlichkeiten des als halben Schiffs dargestellten Modells.

Fertig aufgebaut hat das Modell eine Größe von 62 x 36 Zentimetern, bei vielen Sammlern dürfte das teil exklusive Set aber einfach im OVP-Karton bleiben. Für ein „Erwachsenenmodell“ gibt es erstaunlich viele „Spielfunktionen“ und Möglichkeiten, Lego-Details nachzuahmen.

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch, und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufern über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.