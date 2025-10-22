„Die Höhle der Löwen“: Warum Ralf Dümmel in ein Handtuch investiert hat

Das Gesicht abgewischt – und erst dann bemerkt, dass genau diese Seite des Handtuchs eben noch auf der verschwitzten Hantelbank lag. Ein Klassiker im Fitnessstudio. Mit dem Towell+ passiert das nicht mehr: Das clevere Sporthandtuch gibt es bei Amazon für 19,90 Euro. Der Alleskönner ist so praktisch, dass er in „Die Höhle der Löwen“ direkt einen Deal einheimste.

Ein Magnet am Handtuch? Klingt erstmal komisch, doch genau diese und andere pfiffigen Ideen unterscheiden das Towell+ von anderen Sporthandtüchern und waren der Grund, warum Ralf Dümmel beim Sporthandtuch zugeschlagen hat. Bei Amazon ist das Alleskönner-Handtuch aktuell für 19,90 Euro erhältlich (jetzt bei Amazon ansehen).

Sporthandtuch aus „Die Höhle der Löwen“ 100 % Baumwolle mit praktischer Tasche für Trainingszubehör und Handy. Magnetclip zum Aufhängen an Fitnessgeräten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2025 12:27 Uhr

Für wen lohnt sich das Towell+ bei Amazon?

Fitnessstudio-Gänger, die Wert auf Hygiene legen und eine klare Trennung zwischen Geräte- und Körperseite schätzen

Organisierte Sportler, die ihre Wertsachen sicher am Trainingsplatz aufbewahren und das Smartphone griffbereit haben möchten

Kraftsportler mit sehr intensiver Nutzung, die ein besonders strapazierfähiges Handtuch für häufiges Training benötigen

Das Herzstück des Towell+ ist der integrierte Magnetclip. Dieser haftet an metallischen Trainingsgeräten und sorgt dafür, dass das Handtuch während des Trainings dort bleibt, wo es hingehört. Wer etwa an der Beinpresse schwitzt, muss das Handtuch nicht mehr ständig vom Boden aufheben oder riskieren, dass es mit dem verschmutzten Untergrund in Kontakt kommt.

Die zweifarbige Gestaltung mit „Gym Side“ und „Skin Side“ löst ein häufiges Hygieneproblem: Eine Seite ist ausschließlich für den Kontakt mit Trainingsgeräten gedacht, die andere für Gesicht und Körper. Keine Verwechslungsgefahr mehr, keine unangenehmen Momente. Die eingenähte Kapuze dient dabei als zusätzlicher Rutschschutz, wenn das Handtuch über eine Hantelbank geworfen wird.

Praktisch sind auch die Aufbewahrungsmöglichkeiten: Die Reißverschluss-Tasche bietet Platz für Spindschlüssel, Mitgliedskarte oder Kopfhörer. Eine separate Smartphone-Tasche ermöglicht es sogar, das Handy zu bedienen, ohne es herauszunehmen – ideal für die schnelle Musikauswahl zwischen den Sätzen. Die Universalschlaufe bietet eine weitere Befestigungsoption.

Amazon-Kunden loben Magnethalterung und praktische Taschenlösung

Mit 4,4 von 5 Sternen schneidet das Towell+ bei Amazon solide ab. Besonders die Magnethalterung findet großen Anklang: Nutzer schätzen, dass das Handtuch nicht im Dreck hänge und die Schlaufe auch nach dem Waschen einwandfrei funktioniert. Ein zufriedener Käufer fasst zusammen: „Habe lange nach einem Handtuch gesucht fürs Gym. Viele ausprobiert, aber das hier ist es geworden. Gut verarbeitet und mit dem Magneten eine wirkliche Bereicherung für das Training.“ Kritik gibt es vereinzelt an der Strapazierfähigkeit oder der Größe.

