Die Klarna Zahlungsfrist verlängern: Schritt für Schritt erklärt

In Ausnahmefällen braucht ihr beim Bezahlen über Klarna vielleicht etwas mehr zeitlichen Spielraum. Wir zeigen euch, wie eine Fristverlängerung funktioniert, was ihr dabei beachten müsst und warum ein cleverer Umgang mit Zahlungszielen so wichtig ist.

Was bedeutet „Zahlungsfrist verlängern“ bei Klarna eigentlich genau?

Wenn ihr mit Klarna einkauft, könnt ihr euch normalerweise unter „später bezahlen“ ein Zahlungsziel – das ist der Termin, zu dem die Rechnung spätestens beglichen sein muss – aussuchen. Für viele Bestellungen lässt sich dieses Zahlungsziel nachträglich noch weiter hinausschieben.

Bitte betrachtet diese Funktion aber nicht als Freifahrtsschein, sondern als absolute Ausnahme, die euch bei unerwarteten finanziellen Engpässen kurzfristig entlasten kann.

Tipp: Jede Entscheidung für einen Zahlungsaufschub ist auch eine Entscheidung für mehr Verantwortung, denn in der Regel entstehen zusätzliche Kosten oder, wenn ihr eure Zahlungstermine wiederholt nicht einhalten könnt, sogar Nachteile für eure Bonität.

So funktioniert die Verlängerung: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Tritt eine Sondersituation ein, die einen Zahlungsaufschub unumgänglich macht, geht ihr folgendermaßen vor:

Loggt euch in die Klarna-App oder ins Webportal ein.

euch in die Klarna-App oder ins Webportal ein. Klickt auf den Einkauf , dessen Zahlungsziel ihr verlängern möchtet, in der Übersicht.

, dessen Zahlungsziel ihr verlängern möchtet, in der Übersicht. Wählt dann „Zahlungsoptionen“ und anschließend „Zahlungsfrist verlängern“.

und anschließend „Zahlungsfrist verlängern“. Prüft das neue Fälligkeitsdatum und bestätigt die Termin-Anpassung.

Bitte beachtet, dass die Verlängerungsoption nicht immer zur Verfügung steht. Klarna entscheidet im Einzelfall, ob und wie lange ihr das Fälligkeitsdatum eurer Rechnung noch hinauszögern dürft.

Was kostet die Verlängerung der Zahlungsfrist?

Die Möglichkeit, das Zahlungsdatum zu verschieben, ist in der Regel kostenpflichtig. Wie hoch die Gebühr ausfällt, ist einzelfallabhängig und wird direkt angezeigt, wenn ihr den Verlängerungsprozess anstoßt.

Erst danach bestätigt ihr die Anpassung. Pauschale Preisinformationen gibt es nicht. Ihr könnt aber sicher sein, dass die Kosten vor Abschluss transparent kommuniziert werden.

Für diese Einkäufe kann Klarna die Option „Zahlungsfrist verlängern“ anbieten

Fristverlängerungen sind bei Klarna-Rechnungen und der Option „später bezahlen“ möglich. Ratenkäufe sind ausgenommen. Auch eine nachträgliche Verlängerung bereits bezahlter Rechnungen ist nicht vorgesehen.

Zusatzkosten bei Kreditkarten? Das muss nicht sein! Im Video erfahrt ihr, wie ihr Zahlungsfristen richtig nutzt und teure Gebühren vermeidet.

Typische Gründe für Fristverlängerungen und warum es Ausnahmen bleiben sollten

Es gibt unterschiedliche Anlässe, die euch vielleicht über einen Zahlungsaufschub nachdenken lassen. Hier einige Beispiele:

geplante, aber ausstehende Geldeingänge (zum Beispiel verspätetes Gehalt)

unerwartete Kosten wie Reparaturen

Überschneidungen mehrerer Rechnungen

Rückerstattungen, die noch nicht eingegangen sind

Überweisungsfehler

So triftig euch die Gründe scheinen mögen: Denkt darüber nach, ob der Zahlungsaufschub eure Situation nicht noch weiter verschlechtert.

Tipp: Überlegt euch vor jedem größeren Einkauf, ob ihr ihn auch finanzieren könnt. Eine Zahlungsfristverlängerung ist keine dauerhafte Lösung und ihr solltet sie nur im Ausnahmefall nutzen. So bleibt eure Finanzlage stabil und ihr vermeidet Mahnungen, Inkasso oder Schulden.

Was passiert, wenn ihr nach Fristverlängerung nicht rechtzeitig bezahlt?

Bezahlt ihr eine Rechnung mit Fristverlängerung wieder nicht rechtzeitig, schickt Klarna zuerst eine Erinnerung und dann leitet das Unternehmen das Mahnverfahren ein, natürlich inklusive zusätzlicher Kosten.

Bleibt der Betrag weiterhin offen, drohen die Abgabe an ein Inkassounternehmen und ein negativer Schufa-Eintrag.

Wenn ihr euch in finanziellen Schwierigkeiten befindet, steckt bitte nicht den Kopf in den Sand. Wendet euch zeitnah an den Klarna-Kundenservice, um eine individuelle Lösung, zum Beispiel einen Zahlungsplan, zu vereinbaren. Außerdem findet ihr Unterstützung bei unabhängigen Beratungsstellen.

Tipp: Klarna macht vieles möglich, dennoch bleibt verantwortungsvolles Haushalten das A und O. Die Fristverlängerung ist hilfreich, wenn kurzfristig wirklich mal etwas dazwischenkommt. Als Dauerlösung eignet sich das Aufschieben nicht. Prüft eure Finanzen, bevor ihr kauft.

