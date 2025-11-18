Die magische Matte: Der Teppich am Aldi-Eingang löst ein Problem, das uns alle nervt

Wenn ihr glaubt, der Teppich vor dem Aldi-Eingang ist nur zum Schuhabputzen da, täuscht ihr euch gewaltig.

Das kann der graue Teppich bei Aldi

Der graue Teppich, über den Millionen Aldi-Kunden täglich laufen, ist weit mehr als eine einfache Fußmatte. Auf den ersten Blick scheint er nur dazu da zu sein, Dreck von den Schuhen abzustreifen. Tatsächlich aber versteckt sich in ihm ein cleveres Stück Technik.

Dieser Teppich im Eingangsbereich von Aldi-Filialen kann blockierte Einkaufswagen entriegeln. Das Geheimnis liegt in feinen Magnetrillen, die in den Bodenbelag eingearbeitet sind. Sie sind so abgestimmt, dass sie die Wegfahrsperre in den Einkaufswagenrädern lösen können. Kunden, die versehentlich blockierte Wagen übernehmen, können sie durch den „Teppich-Entriegler“ wieder nutzbar machen.

Wie der „Teppich-Trick“ funktioniert

Vor fast 20 Jahren führte Aldi das Sicherheitssystem ein, das verhindern soll, dass Einkaufswagen vom Gelände verschwinden. Direkt an der Grenze zwischen Parkplatz und Gehweg befinden sich Magnetstreifen. Fährt ein Wagen darüber, wird automatisch die Wegfahrsperre aktiviert. Die Räder blockieren und lassen sich kaum noch bewegen. Damit schützt sich der Discounter vor Diebstahl, denn ein einzelner Einkaufswagen kostet bis zu 150 Euro. Wer einen Einkaufswagen vom Gelände des Händlers entfernt, kann sich wegen Unterschlagung nach §246 Strafgesetzbuch strafbar machen.

Wenn ein Kunde den Wagen versehentlich außerhalb des Geländes bewegt oder einen bereits blockierten Wagen erwischt, hilft der Teppich am Eingang weiter. Die integrierten Magnetrillen heben die Sperre auf. Sollte das nicht funktionieren, können Mitarbeiter an der Kasse den Wagen manuell entsperren. Das System stammt vom bayerischen Hersteller Wanzl, der auch die Wartung übernimmt. Solche magnetischen Systeme zur Wagenüberwachung sind in ganz Europa verbreitet. Auch Rewe, Lidl und Edeka nutzen ähnliche Lösungen.