Die neue Taskleiste in Windows 11 nervt? So löst ihr das Problem

In Windows 11 sind Startmenü und andere Symbole standardmäßig zentriert. Wer lieber die klassische linke Anordnung kennt, kann die Position mit wenigen Handgriffen wieder ändern. Wie das geht, zeigen wir euch hier.

Das Problem mit dem zentrierten Startmenü

Wenn der Startbutton unten links liegt, kann man mit der Maus fast schon blind in die Ecke des Bildschirms fahren und klicken, um das Startmenü zu öffnen. Das zentrierte Startmenü von Windows 11 ist zwar modern, aber auch gewöhnungsbedürftig. Deshalb wünschen sich einige Nutzer das linksbündige Startmenü zurück. Zum Glück lässt sich das alte Design mit wenigen Klicks wiederherstellen.

In dem Video seht ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Taskleiste-Symbole & Startmenü wieder links anzeigen

Klickt mit der rechten Maustaste auf einen leeren Bereich der Taskleiste. Wählt „Taskleisteneinstellungen“ aus. Scrollt herunter und klickt auf die Schaltfläche „Verhalten der Taskleiste“, um ein Menü auszuklappen. Klickt darin neben „Taskleistenausrichtung“ auf das Dropdown-Menü und wählt „Linksbündig“ statt „Zentriert“ aus. Eure Taskleiste wird nun wieder wie bei den älteren Windows-Betriebssystemen angezeigt (Windows 7, Windows 10 etc.).

Hier stellt ihr die Symbole der Taskleiste wieder auf „Links“. (© GIGA)

Bereich „Empfohlen“ im Startmenü ausblenden

Ab Windows 11 Version 24H2

Öffnet die Einstellungen mit der Windows-Taste + I Geht zu Personalisierung > Start Setzt den Schalter bei „Empfohlenen Bereich im Startmenü anzeigen“ auf „Aus“. Der Bereich wird euch nicht mehr im Startmenü angezeigt.

Für ältere Versionen

Öffnet das Startmenü. Rechtsklick auf ein leeres Feld im Startmenü oder auf das Startsymbol. Wählt Starteinstellungen > Mehr angeheftete Elemente. Setzt folgende Schalter auf „Aus“: Zuletzt hinzugefügte Apps anzeigen > Aus Meist verwendete Apps anzeigen > Aus Empfohlene Dateien im Startmenü, zuletzt verwendete Dateien im Datei-Explorer und Elemente in Sprunglisten anzeigen > Aus

So entfernt ihr auch die Favoriten im Startbereich.

Der Bereich „Empfohlen“ wird dadurch geleert, bleibt aber sichtbar. Mit ein paar Tricks könnt ihr die Taskleiste auch komplett verschieben. Zum Beispiel an den oberen Rand.

Microsofts Taskleiste bietet weniger Flexibilität Leider lässt sich die Taskleiste nicht mehr so gut nach den eigenen Wünschen anpassen, wie noch unter Windows 10 oder 7. So lässt sie sich beispielsweise nicht mehr am linken oder rechten Bildschirmrand positionieren. Auch die Symbole der Taskleiste kann man nicht unten rechts (rechtsbündig) anzeigen lassen. Robert Schanze

