Die neuen iPhones sind unkritisierbar – oder?

Das neue iPhone-Lineup ist so mutig und überzeugend wie lange nicht. Kritik ist also nicht nötig – oder vielleicht doch?

Ein Kommentar von Frank Ritter – oben im Video anzuschauen oder unten in Textform, zwecks Lesbarkeit leicht bearbeitet.

„Frank, gib mal deinen Senf ab zu den neuen iPhones“, haben sie gesagt. Als alter Android-Fanboy habe ich mir da schon die Hände gerieben. Aber je mehr ich mir die iPhone-17-Familie (Amazon) anschaute, desto ratloser wurde ich. Denn … das sind alles brauchbare Smartphones. Was soll ich denn da kritisieren?

Die neuen iPhones überzeugen auch Apple-Kritiker wie mich

Letztes Jahr mokierte ich mich noch über die Arroganz von Apple. Im Jahr 2024 mit dem iPhone 16 ein sauteures Smartphone ohne 120-Hz-Display anzubieten, fand ich einfach frech. Und jetzt, ein Jahr später? Hat Apple diese Scharte tatsächlich ausgewetzt – und wertet damit das Basis-iPhone stark auf.

Auch sonst macht das iPhone 17 einen guten Eindruck: mehr Leistung, guter Akku, ein größeres Display (dank weniger Bildschirmrand) und die coole Center-Stage-Frontkamera, mit der man per Knopfdruck zwischen Hoch- und Querformat wechseln kann. Das scheint ein gelungenes Update zu sein, vielleicht das beste Basis-iPhone seit langer Zeit. Klar, das größere Plus-Modell fällt weg und mir persönlich würde ein optischer Zoom bei der Rückkamera fehlen. Aber das sind aus meiner Sicht nachvollziehbare Kürzungen, um das Pro-iPhone interessanter zu machen.

Dann das ultradünne iPhone Air. Klar, das hat auch Einschränkungen – sogar eine Menge: weniger Akku, nur eine Kamera hinten, eSIM-only, keine Stereo-Lautsprecher und noch ein paar Sachen werden auf dem Altar der Ozempic-Dürre geopfert. Aber … das ist okay, finde ich. Denn die Einschränkungen kennt man vorher – entweder nimmt man sie für den Style-Faktor in Kauf oder eben nicht.

Ich vermute, für Apple ist das iPhone Air ein Testballon. Zum einen für die Frage, ob es überhaupt noch eine Akzeptanz für ultradünne Handys gibt, so wie früher. Zum anderen als Zwischenschritt zu einem Foldable, das ja angeblich nächstes Jahr kommen soll. Ich könnte mir vorstellen, dass das iPhone Air deswegen keine 17 im Namen trägt: Weil Apple einfach noch nicht weiß, ob ein solches Modell eine regelmäßige Einrichtung wird, und falls ja, in welchem Turnus.

Und dann sind da iPhone 17 Pro und Pro Max mit der Crème de la Crème an Technologie, die man in einem Smartphone verbauen kann: bestes Display, am meisten Leistung und ein neues Kühlsystem, längste Akkulaufzeit, 2-TB-Speicheroption, und, und, und. Ja klar, das Design hat sich geändert, mit dieser angerauten Fläche auf der Rückseite und dem Kameraplateau. Der Rahmen ist jetzt wieder Alu, aber als Unibody. Subjektiv gefällt mir das optisch weniger als der Vorgänger, aber das bin nur ich. Und es ist doch nett, dass sich überhaupt mal etwas tut beim Design, oder? Das gilt auch für die Farben. Da fällt der Deutschen liebste Farboption, nämlich Schwarz, einfach weg, stattdessen kommt ein knalliges Orange.

Muss man Apple dafür kritisieren? Ich finde nicht. Im Gegenteil, das sind solide Updates und in Anbetracht der Tatsache, wie die Smartphone-Branche insgesamt gerade eher im „Play it Safe“-Modus verharrt, fast schon mutig.

Tim Cooks Gang nach Canossa

Apropos „Play It Safe“ und apropos Orange (Achtung: Es folgt meine persönliche Meinung.): Ein wenig unangenehm ist es dann doch, Tim Cook ein neues iPhone ankündigen zu sehen, nur wenige Tage, nachdem er beim Tech-CEO-Dinner, zusammen mit anderen Tech-CEOs, antreten musste, Donald Trump Honig ums Maul zu schmieren. Zitat, Übersetzung von uns:

Ich möchte mich bedanken, dass ich heute Abend hier sein darf. Es ist unglaublich, Teil dieser Runde zu sein, insbesondere mit ihnen und der First Lady. Es freut mich stets, (mit ihnen) zu interagieren und zu speisen. Ich möchte ihnen dafür danken, den Ton dafür angegeben zu haben, dass wir große Investitionen in die Vereinigten Staaten leisten und einige zentrale Bereiche in der Herstellung herholen können. Ich denke, das sagt viel über ihre Führungsqualität und Konzentration auf Innovationen aus. Tim Cook

Das Ganze hat natürlich den Hintergrund, für Apple eine Ausnahme von Trumps happigen Einfuhrzöllen zu sichern. Klar, es gibt Sachzwänge und Cook ist verpflichtet, das Beste für die Firma herauszuholen. Aber schon ein paar Wochen vorher hat Tim Cook persönlich eine Statue aus Corning-Glass im Weißen Haus abgeliefert, deren Ständer aus 24-karätigem Gold besteht. Das ist alles so würdelos!

Sich einem verurteilten Verbrecher mit deutlichen Komplexen, fraglichen intellektuellen Kapazitäten und ganz bestimmt keinen Verbindungen zu Jeffrey Epstein anzudienen; ihn ausgerechnet für seinen Führungsstil zu loben, das finde ich opportunistisch und eklig.

Aber dafür kann das iPhone nichts. Daran gibt es nichts zu kritisieren. Oder?

