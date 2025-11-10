Die Nummer +31610447979 ruft an und will eure Daten

Warum die Betrüger glauben, die niederländische Nummer +31610447979 würde vertrauenswürdig erscheinen, ist ein Rätsel. Üblicherweise werden Handynummern bei solchen Anrufen genutzt, um „privater“ zu wirken, aber hier geht das gründlich daneben? Worum geht es?

Die Nummer +31610447979 gehört zum niederländischen Mobilfunknetz und bereits die Vorwahl dürfte die meisten potenziellen Opfer misstrauisch machen. Dazu besteht auch aller Grund, denn letztendlich geht es bei diesen Anrufen um Datendiebstahl und eine Kaltakquise.

Was will die Nummer +31610447979 von euch?

Viele der angerufenen Personen beschreiben die Anrufe als „KI-Umfrage“ zum Thema Pflegeversicherungen. Bei solchen Umfragen geht es erfahrungsgemäß immer darum, euch persönliche Daten zu entlocken und herauszufinden, ob man euch entweder Pflegedienstleistungen oder eine Versicherung verkaufen kann. Seriöse Unternehmen haben keinerlei Gründe für solche Umfragen.

Die Computerstimme stellt erst einige Fragen und will zum Beispiel wissen, ob es in eurem Haushalt Personen mit Pflegegrad gibt. Je nach Antwort wird man danach eventuell mit Callcenter-Mitarbeitern verbunden, die ihre Opfer weiterbearbeiten sollen.

Dabei stellt sich dann heraus, dass die Betrüger bereits einige eurer persönlichen Daten haben, die sie zur angeblichen „Überprüfung“ nochmals abfragen. Allein diese Daten sowie euer mögliches Interesse an einer Pflegeversicherung sind für die Anrufer bereits bares Geld wert. Auch wenn sie euch nichts verkaufen könne, lassen sich diese Daten gewinnbringend verkaufen.

So blockiert ihr das ganze Netz

Die Vorwahl +3161 gehört zum niederländischen T-Mobile-Netz. Wenn ihr sicher seid, aus diesem Netz keine seriösen Anrufe zu erwarten, könnt ihr es problemlos komplett blockieren – zumindest im Festnetz, in der Fritzbox und bei Android. Bei iPhones funktioniert das leider nicht und ihr müsst jede neue Nummer einzeln manuell sperren.

Ihr könnt diese Anrufer bei Android und iPhone einfach blockieren. Für Android-Smartphones gibt es sogar Apps, mit denen ihr den Anfang von Telefonnummern blocken könnt, wodurch sich das ganze niederländische Netzt mit dieser Mobil-Vorwahl sperren lässt.

Im Festnetz könnt ihr auf das „Telefoniecenter“ zurückreifen, um solche Spamanrufe im Telekom-Festnetz zu blockieren. Hier ist es möglich, nur den Anfang einer Rufnummerngasse anzugeben, um ein ganzes Netz abzuweisen.

Ähnlich funktioniert das auch in der Fritzbox. Dort könnt ihr in den Einstellungen eine schwarze Liste bearbeiten und zum Beispiel nur +31 eingeben, um ganz Holland zu sperren.

Holland-Nummer, deutsche Umfrage und wo sitzen die Betrüger? In den Niederlanden eine SIM-Karte zu kaufen, ist relativ einfach. Schwieriger ist es für einen betrogenen Deutschen, die Person hinter der Karte herauszufinden. Aber die Nummer muss ja nicht einmal echt sein. Durch Call-ID-Spoofing lässt sich jede Nummer fälschen und so ist es durchaus möglich, dass die Betrüger in Wirklichkeit in Deutschland sitzen – oder sogar in irgendeinem anderen Land. Generell solltet ihr immer ein gesundes Misstrauen an den Tag legen, wenn ihr den Anruf einer unbekannten, ausländischen Nummer bekommt. Nur in sehr wenigen Fällen sind die seriös. Marco Kratzenberg

