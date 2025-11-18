Die Nummer +31616738711 gibt sich als KI aus und droht mit weiteren Anrufen

Kaum jemand erwartet einen Anruf aus Holland, aber die Nummer +31616738711 ist vermutlich sowieso gefälscht. Die niederländischen T-Mobile-Nummer ruft täglich Tausende von Telefonteilnehmern in Deutschland an und gibt sich als KI-Umfrage aus, aber eigentlich steckt etwas anderes dahinter.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Die Kriminellen hinter der Nummer +31616738711 haben einen neuen Trick für sich entdeckt. Wie schon über die Nummer +31610447979 berichtet, hört ihr eine Bandansage, die sich als „KI-Umfrage“ ausgibt. Doch anders als diese Art der Umfragen, könnt ihr weder ablehnen noch interessieren die Anrufer eure Antworten.

Anzeige

Handy-Nummer +31616738711: Was steckt wirklich dahinter?

Angeblich handelt es sich um eine KI-Umfrage, aber das ganze Verfahren deutet auf eine ganz normale Bandansage hin.

Die gestellten Fragen behandeln das Thema Energieversorgung, aber anders als bei einer wirklichen Umfrage, habt ihr zwischen den Fragen gar keine Zeit zu antworten.

Weder wird gesagt, von wem der Anruf kommt, noch habt ihr irgendeine Zeit für Fragen oder die Ablehnung der Umfrage. Die einzige Möglichkeit, diese Anrufer loszuwerden, ist die Unterbrechung des Anrufs. Das wird aber nur dazu führen, dass sie euch erneut anrufen.

Am Ende des Anrufs bekommen die Opfer mitgeteilt, dass sie in den nächsten 48 Stunden ein Energieberater anrufen würde.

Offensichtlich versuchen die Anrufer, mit dieser Vorbereitung durch eine gefälschte Umfrage einen kommenden Cold-Call zu rechtfertigen. Dann wird ein Mensch euch mit Lügen, Versprechungen und Druck bearbeiten, damit ihr einen neuen Stromvertrag abschließt. Dabei werden sie sich auf eure Teilnahme an der Umfrage beziehen.

Anzeige

So werdet ihr die Holland-Anrufe los

Zumindest in Android-Smartphone, im Festnetz und in der Fritzbox könnt ihr die ganze niederländische Vorwahl +31 sperren. Im iPhone müsst ihr das leider manuell für jeden Anruf tun.

So blockt ihr diese Anrufe ab:

Ihr könnt so Anrufe direkt nach dem Auflegen oder aus der Anrufliste heraus blockieren, wenn sie euch auf dem Handy anrufen. Für Android gibt es sogar Apps, die ganze Landesvorwahlen oder den Vorwahlbereich bestimmter Netze sperren.

Spam-Anrufe im Telekom-Festnetz sperrt ihr im „Telefoniecenter“. Meldet euch dort an und tragt zum Beispiel die niederländische Vorwahl +31 dort als unerwünscht ein, um dadurch alle Anrufer aus diesem Land zu blockieren.

Wenn ihr Telefonnummern in der Fritzbox blockieren möchtet, dann tragt sie einfach in die schwarze Liste ein, die ihr in den Einstellungen eures Routers findet.

Ein Land blockieren – pro und contra Falls ihr regelmäßig Kontakt in die Niederlande habt oder euren Urlaub dort verbringt, solltet ihr natürlich nicht das ganze Land sperren. Selbst die Blockade eines Handynetzes ist dann kontraproduktiv. Aber wenn ihr euch sicher seid, dass ihr aus diesem Land keinen Anruf erwartet, dort weder Geschäftsbeziehungen noch Freunde habt, dann könnt ihr so derzeit eine ganze Menge Betrugsanrufe abwimmeln. Marco Kratzenberg

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.