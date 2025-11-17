„Die Paketumleitung wurde storniert“: Was bedeutet das bei DHL und was soll man tun?

In der DHL-Sendungsverfolgung sieht man schnell, wo sich eine Sendung befindet. Manchmal taucht dort aber ein Status auf, den man nicht sofort versteht. Was bedeutet es, wenn dort „Die Paketumleitung wurde storniert“ steht und wohin wird die Sendung dann geliefert?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

„Die Paketumleitung wurde storniert. Die Sendung wird an die Hausadresse zugestellt“ – Was bedeutet das?

Den Sendungsstatus gibt es in verschiedenen Varianten. So kann dort so etwas stehen wie „Die Paketumleitung wurde aufgrund der Zustellung im Briefnetz storniert“ oder „Die Paketumleitung wurde aufgrund des gebuchten Services storniert“. Meist folgt dann der Zusatz „Die Sendung wird an die Hausadresse zugestellt“.

Anzeige

Wenn in der DHL-Paketverfolgung dieser Status steht, bedeutet das, dass die ursprünglich gewünschte Änderung des Lieferorts an eine Packstation, Postfiliale oder einen Nachbarn nicht umgesetzt werden kann. Stattdessen wird das Paket an die ursprünglich vorgesehene Hausadresse geliefert.

Eine Stornierung der Paketumleitung heißt nicht, dass das Paket verloren ist. Es bedeutet nur, dass die Lieferung auf die Standardadresse zurückgesetzt wurde.

Warum wurde die Paketumleitung storniert?

Es gibt mehrere Gründe, warum DHL eine gewünschte Umleitung nicht mehr durchführen kann:

Das Paket war bereits im Zustellfahrzeug: Wenn das Paket schon morgens beim Zusteller im Auto liegt, können Änderungen oft nicht mehr eingepflegt werden. Umbuchungen funktionieren nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Der neue Zielort ist nicht verfügbar:

Die Packstation ist voll oder defekt Die gewünschte Postfiliale nimmt keine Pakete mehr an Der Standort ist temporär geschlossen.



Technische Probleme im DHL-System: Manchmal kommt es zu Systemfehlern, durch die Umleitungen nicht richtig verarbeitet werden können.

Manchmal kommt es zu Systemfehlern, durch die Umleitungen nicht richtig verarbeitet werden können. Absender hat Umleitungen gesperrt : Händler erlauben manchmal keine nachträglichen Änderungen des Lieferorts. Das ist vor allem bei teuren oder identifizierungspflichtigen Waren der Fall. Versucht ihr es trotzdem, wird die Umleitung automatisch verworfen.

: Händler erlauben manchmal keine nachträglichen Änderungen des Lieferorts. Das ist vor allem bei teuren oder identifizierungspflichtigen Waren der Fall. Versucht ihr es trotzdem, wird die Umleitung automatisch verworfen. Einige Sendungsarten können nicht an den geänderten Ort geliefert werden. Die Meldung taucht zum Beispiel auf, wenn man den Lieferort einer Warensendung auf eine Packstation festlegt.

können nicht an den geänderten Ort geliefert werden. Die Meldung taucht zum Beispiel auf, wenn man den Lieferort einer Warensendung auf eine Packstation festlegt. Sicherheits- oder Identitätsprüfungen: Bei Sendungen mit Altersprüfung oder Ident-Check ist keine Umleitung möglich.

Anzeige

Wo kommt meine DHL-Sendung jetzt an?

Nach der Stornierung gilt wieder die ursprüngliche Lieferadresse, also:

Die Hausadresse , die beim Versand hinterlegt wurde

, die beim Versand hinterlegt wurde In der Regel ist das die Wohnadresse.

Falls ihr an euren Arbeitsplatz liefern lasst, wird diese Adresse gewählt.

Das Paket kommt nicht zur Packstation, nicht zum Nachbarn und auch nicht in die Filiale, selbst wenn du das zuvor ausgewählt hattest.

Was kann ich jetzt tun?

Paket verfolgen: Checkt in der Sendungsverfolgung, ob das Paket schon in Zustellung ist.

Checkt in der Sendungsverfolgung, ob das Paket schon in Zustellung ist. Benachrichtigungskarte abwarten: Falls ihr nicht zu Hause seid, landet es meist in einer Filiale oder im Paketshop in eurer Nähe .

Falls ihr nicht zu Hause seid, landet es meist in einer . Neue Umleitung versuchen: Manchmal klappt eine erneute Umleitung für den nächsten Zustellversuch – aber nur, wenn die Sendung noch nicht im Fahrzeug liegt.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.