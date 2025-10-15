Die Tastatur ist verstellt und schreibt nur Quatsch? So kriegt ihr das Problem in den Griff

Die Tastatur am PC spinnt gerne mal herum. Das kann verschiedene Ursachen und ebenso unterschiedlich Auswirkungen haben. Wir haben hier die typischen Fehler und ihre Lösung festgehalten, wenn die Tastaturbelegung bei Windows falsch ist, einige Tasten vertauscht sind oder die Tasten überhaupt nicht mehr reagieren.

Y, Z und Sonderzeichen vertauscht?

Neben dem typischen deutschen QWERTZ-Layout gibt es auf der Welt noch viele weitere Tastaturlayouts wie etwa QWERTY, AZERTY & Co. Wenn eure Tastatur plötzlich Y und Z vertauscht und auch die Sonderzeichen an der völlig „falschen“ Stelle zu sein scheinen, habt ihr oder Windows aus Versehen ein anderes Tastaturlayout eingestellt.

Für gewöhnlich lässt sich das Problem relativ einfach mit der Tastenkombination Alt + Shift ⇑ lösen. In eurer Taskleiste sollten die Buchstaben DEU eingeblendet sein. Falls hier jedoch beispielsweise ENG oder eine andere Buchstabenkombination zu lesen ist, steht eure Tastatur auf einem fremdsprachigen Layout. Klickt auf die Buchstaben und wählt dann aus dem Kontextmenü DEU für Deutsch aus. Weitere Informationen findet ihr auch in unserem Artikel zum QWERTY-Layout.

Wenn ihr auf das "DEU", "ENG" oder ähnliches vor euren Netzwerk- und Sound-Einstellungen klickt, bekommt ihr eine Auswahl an Sprachen und Tastatur-Layouts (© GIGA)

Tasta4r fa3sch: Buchstabensalat mit Zahlen

Gerade an Laptops kann man schnell den Eindruck gewinnen, dass die Tastatur oder gar der ganze Computer komplett spinnt, wenn plötzlich Zahlen in den geschriebenen Wörtern auftauchen. Keine Sorge: Im Normalfall wurdet ihr weder gehackt noch treibt ein Virus sein Unwesen auf eurem Rechner. In den meisten Fällen ist hier einfach die Funktionstaste Fn eingerastet.

Die Funktionstaste erlaubt es, bei Tastaturen ohne Ziffernblock, einige Buchstaben auf der rechten Hälfte der Tastatur als Numblock-Ersatz zu nutzen. Leider ist das Ein- und Ausrasten der Fn-Taste nicht genormt, sodass es unterschiedliche Tastenkombinationen gibt, die die dauerhaft aktivierte Funktionstaste wieder abschaltet:

Strg + Shift + Num

+ + Fn + Num

+ Num

Fn + F11

+ Num + F11

Gesperrt, verdreckt oder kaputt?

Möglicherweise ist die Tastatur aber nur gesperrt. Eine Funktion, die vor allem bei Laptops per Tastenkombination funktioniert. In diesem Fall reicht es, die Fn-Taste zusammen mit der passenden Funktionstaste (meist ein Symbol einer kleinen Tastatur) zu drücken, um die Tastatur wieder zu entsperren.

Wenn nur einzelne Tasten nicht mehr funktionieren, ist vielleicht eine Reinigung der Tastatur angesagt. Wie ihr das am besten bewerkstelligt, beschreiben wir hier für euch. Wenn alles nichts hilft, solltet ihr überprüfen, ob die Tastatur womöglich wirklich hinüber ist.