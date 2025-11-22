Die unsichtbare Gefahr: Karte zeigt Strahlenbelastung in eurer Nähe

Spätestens seit Tschernobyl macht ihr euch vielleicht Gedanken über die Strahlenbelastung an eurem Wohnort. Damit ihr immer auf dem Laufenden seid, stellt das Bundesamt für Strahlenschutz eine interaktive Karte bereit.

Die Karte der Strahlenbelastung in Deutschland

Das Bundesamt für Strahlenschutz hält eine Online-Karte bereit. Sie zeigt die aktuelle Gamma-Ortsdosisleistung (ODL) in Deutschland an und dient der Überwachung der Strahlenbelastung in der Umwelt.

Seid ihr nun neugierig geworden, wie hoch die Strahlenbelastung an eurem Wohnort ist, ruft ihr zunächst die Internet-Seite des Bundesamtes für Strahlenschutz auf.

Die Karte gibt euch Auskunft über die Strahlungswerte an den Messstellen, die je nach Standort und natürlichen Gegebenheiten variieren können. Ihr könnt hier die lokalen aktuellen Messwerte einsehen.

Allerdings müsst ihr die Daten mit den geltenden Grenzwerten vergleichen, um die „Gefährlichkeit“ zu beurteilen. Diese Grenzwerte könnt ihr ebenfalls beim Bundesamt für Strahlenschutz einsehen.

Die Gefährlichkeit von Strahlung hängt von der Dosis und der Dauer ab, welcher ihr dieser Strahlung ausgesetzt wurdet. Extrem hohe Werte können lebensbedrohlich sein, während die alltägliche Strahlung in der Regel unbedenklich ist.

So nutzt ihr die Strahlen-Karte

Auf der Karte seht ihr die Bundesrepublik Deutschland mit den Messstellen, die als Kreise dargestellt sind. Die Zahl in einem Kreis zeigt, wie viele Messsonden (ODL-Sonden) in dem Gebiet zusammengefasst sind.

Die Farbe der Kreise zeigt die Höhe der Strahlenbelastung (Gamma-Strahlung) in dem Bereich an. Klickt ihr auf einen Kreis, öffnet sich eine Liste mit den einzelnen Messstellen. Hier seht ihr die aktuellen Messwerte, den Ortsnamen, sowie Links zu weiteren Informationen und Zeitreihen der Strahlenmessungen.

Ihr könnt in die Karte hinein- oder herauszoomen, um kleinere oder größere Gebiete anzusehen. Optional könnt ihr die Standortfunktion aktivieren. Dann zeigt die Karte euren Standort und die nächstgelegene Messstelle an.

Die Karte dient der transparenten Information der Bevölkerung über die natürliche Strahlenbelastung und deren räumliche Unterschiede in Deutschland.

Was ist Radioaktivität?

Nicht alle Atomkerne sind stabil. Wenn ein Kern eine instabile Zusammensetzung aus Protonen und Neutronen hat, zerfällt er.

Solche instabilen Atomkerne können natürlich vorkommen, zum Beispiel in Böden, Gesteinen oder durch kosmische Einflüsse. Sie können aber auch künstlich erzeugt werden, zum Beispiel in der Medizin oder in Kernkraftwerken.

Beim Zerfall wird Energie in Form von Strahlung freigesetzt. Diese Strahlung kann aus energiereichen Teilchen (Alpha, Beta) oder elektromagnetischen Wellen (Gamma) bestehen. Der Zerfall geschieht von selbst, ohne äußere Einwirkung.

Durch die Aussendung von Teilchen wandelt sich der Atomkern in einen anderen Kern um, wodurch ein neues chemisches Element entstehen kann.

Radioaktivität: Eigenschaften und Auswirkungen

Radioaktive Strahlung ist mit den menschlichen Sinnen nicht wahrnehmbar. Diese Strahlung hat soviel Energie, dass sie Atome und Moleküle in der Umgebung ionisieren kann.

Wird euer Körper radioaktiver Strahlung ausgesetzt, kann es die Körperzellen sowie das Erbgut schädigen und Krebs verursachen. Noch schlimmer ist dieser Effekt, wenn das radioaktive Material in den Körper gelangt (Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz).

Radioaktive Strahlung wird zum Beispiel zur medizinischen Bildgebung und Therapie eingesetzt. In Kernkraftwerken wird eine Kernspaltung zur Energiegewinnung erzeugt und in der Forschung dient sie der Untersuchung von Materialien und Umweltproben.

Unterschiedliche Strahlungsarten können durch verschiedene Materialien abgeschirmt werden. Alphastrahlung lässt sich bereits mit einem Blatt Papier stoppen, während für Gamma-Strahlung schwere Materialien wie Blei oder Beton benötigt werden.

