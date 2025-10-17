Die versteckte Fritzbox-Funktion, die euer WLAN vor neugierigen Gästen schützt

Der Gastzugang der Fritzbox ist eine praktische Funktion, um Freunden, Besuchern oder Kunden Internetzugang zu bieten, ohne das eigene Heimnetz freizugeben. So bleibt das private Netzwerk sicher, während Gäste bequem online gehen können.

Fritzbox-Gastzugang einrichten

Öffnet im Browser die Benutzeroberfläche eurer Fritzbox, indem ihr die Webseite http://fritz.box/ aufruft. Klickt links im Menü auf „WLAN“ > „Gastzugang“. Setzt ein Häkchen bei „Gastzugang aktiv“. Darunter könnt ihr bestimmen, ob es ein privater Gastzugang (bei euch zu Hause) oder ein öffentlicher Gastzugang (für Cafés etc.) sein soll. Noch weiter unten bestimmt ihr die Zugangsdaten, mit denen sich Gäste am Gastzugang einloggen. Gebt einen aussagekräftigen Namen und ein zugehöriges WLAN-Passwort ein. Aktiviert unbedingt die Verschlüsselung (WPA2 oder WPA3). Bestätigt eure Einstellungen mit dem Button „Übernehmen“.

So aktiviert ihr den Gastzugang auf der Fritzbox. (© GIGA)

Was macht der Gastzugang?

Der Fritzbox-Gastzugang ist von eurem eigentlichen Heimnetz getrennt. Das heißt, ein Bekannter kann eurem Gastzugang beitreten und Internetzugriff bekommen, aber nicht auf eure Netzwerkfreigaben oder anderen Netzwerkgeräte wie Drucker oder ein NAS zugreifen. Außerdem könnt ihr Sperren und Zeitpläne einstellen, wann und wie der Gastzugang erlaubt ist.

Gastzugang zeitlich begrenzen

Um Missbrauch zu verhindern, könnt ihr bestimmte Funktionen deaktivieren. Das können etwa der Internetzugriff auf das Heimnetz, Musik- oder Dateifreigaben und Netzwerkgeräte-Kommunikation sein. Zudem lässt sich ein Zeitschalter aktivieren, der den Gastzugang nach einer bestimmten Dauer automatisch trennt.

Öffnet im Browser die Benutzeroberfläche eurer Fritzbox, indem ihr die Webseite http://fritz.box/ aufruft. Klickt links im Menü auf „Internet“ > „Filter“ und oben auf den Reiter „Zugangsprofile“. Klickt in der Zeile bei „Gast“ rechts auf das Stift-Symbol (bearbeiten). Aktiviert unter „Zeitbeschränkung“ die Option „eingeschränkt“. Darunter findet ihr eine Grafik, in der ihr mit der Maus die erlaubten Zeiträume bestimmt. Mit dem Button „Zeitraum eintragen“ könnt ihr bestimmte Zeiträume auch anhand von Wochentagen und Uhrzeiten abziehen oder hinzufügen. Bestätigt mit dem Button „OK“.

Bestimmte Webseiten sperren

Öffnet im Browser die Benutzeroberfläche eurer Fritzbox, indem ihr die Webseite http://fritz.box/ aufruft. Klickt links im Menü auf „Internet“ > „Filter“ und oben auf den Reiter „Zugangsprofile“. Klickt in der Zeile bei „Gast“ rechts auf das Stift-Symbol (bearbeiten). Scrollt etwas herunter und aktiviert „Internetseiten filtern“ und aktiviert darunter die Option „Internetseiten sperren (Blacklist)“. Die Webseiten, die gesperrt sind, bestimmt ihr im Menü „Internet“ > „Filter“ > „Listen lesen und bearbeiten“. Bestätigt mit dem Button „OK“.

Hier aktiviert ihr die Sperre von bestimmten Webseiten. (© GIGA)

Alles außer „Mailen und Surfen“ verbieten

Hier sperrt ihr für den Gastzugang alles außer „Surfen und Mailen“. (© GIGA)

Öffnet im Browser die Benutzeroberfläche eurer Fritzbox, indem ihr die Webseite http://fritz.box/ aufruft. Klickt links im Menü auf „Internet“ > „Filter“ und oben auf den Reiter „Zugangsprofile“. Klickt in der Zeile bei „Gast“ rechts auf das Stift-Symbol (bearbeiten). Scrollt ganz nach unten zu „Gesperrte Netzwerkanwendungen“. Klickt neben „Netzwerkanwendung sperren“ auf das Dropdown-Menü und wählt „alles außer Surfen und Mailen“ aus. Bestätigt mit dem Button „OK“.

In den erweiterten Einstellungen findet ihr die Option „Gastzugang auf bestimmte Datenrate beschränken“. Damit lässt sich die Bandbreite reduzieren, damit Gäste das Internet nutzen können, ohne euer eigenes Streaming oder Arbeiten zu beeinträchtigen.

Der Gastzugang kann getrennt für das 2,4-GHz-Band aktiviert werden. Das ist sinnvoll, wenn ihr ältere Geräte oder eine größere Reichweite bevorzugt. Deaktiviert einfach das 5-GHz-Band unter WLAN → Funknetz, falls ihr den Gastzugang auf 2,4 GHz begrenzen möchtet.

LAN-Gastzugang der Fritzbox aktivieren

Viele Fritzbox-Modelle unterstützen auch einen Gastzugang über das LAN-Kabel. Der entsprechende LAN-Anschluss der Fritzbox gewährt dann zwar Internetzugriff, aber keinen Zugriff auf das Heimnetzwerk. Dafür muss das LAN-Kabel am richtigen LAN-Port der Fritzbox eingesteckt werden. Meistens ist das der LAN-Port 4. Die anderen LAN-Ports gewähren weiterhin Zugriff auf das gesamte Netzwerk inklusive Internet.

Öffnet im Browser die Benutzeroberfläche eurer Fritzbox, indem ihr die Webseite http://fritz.box/ aufruft. Klickt links im Menü auf „Heimnetz“ > „Netzwerk“ und oben auf den Reiter „Netzwerkeinstellungen“. Setzt unten ein Häkchen vor „Gastzugang für LAN 4 aktiv“. Bestätigt mit dem Button „Übernehmen“.

Hier aktiviert ihr den Gastzugang für LAN-Verbindungen. (© GIGA)

Gibt es Nachteile?

Der Fritzbox-Gastzugang ist sicher, hat aber Einschränkungen:

Keine Smart-Home- oder Drucker-Funktionen

Eingeschränkte Datenraten

Kein Zugriff auf interne Geräte

Teilweise Probleme mit VPN oder Streamingdiensten

