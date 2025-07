Die wahre Geschichte des "Press X to Doubt"-Memes und seine Bedeutung

Der Satz „Press X To Doubt“ und das Bild eines adrett gekleideten Videospiel-Charakters sind zum Meme geworden. Aus welchem Videospiel der Screenshot ursprünglich stammt, was es genau bedeutet und wozu das „Doubt“-Meme genutzt wird, lest ihr hier.

Aus welchem Spiel stammt „Press X to Doubt“?

Das „Press X to Doubt“- oder „X Doubt“-Meme hat seine Wurzeln in der Verhörmechanik des Videospiels „L.A. Noire“. In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Cole Phelps, einem ehemaligen Marineoffizier, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Polizist im Los Angeles der 1940er Jahre arbeitet. Die Handlung dreht sich um die Aufklärung verschiedener Verbrechen, wobei das Spiel für seine realistischen Charakteranimationen bekannt ist.

Während der Verhöre muss der Spieler oft anhand der Gesichtsausdrücke der Charaktere entscheiden, ob er deren Aussagen glaubt oder nicht. Eine der Möglichkeiten, die der Spieler hat, ist „Doubt“ (dt. Anzweifeln), wodurch er die Glaubwürdigkeit einer Aussage infrage stellen kann.

Um eine Aussage anzuzweifeln, muss man bei der Xbox-Version des Spiels auf dem Controller die X-Taste drücken. In der PlayStation-Version drückt man hierfür die Quadrat-Taste, weswegen es auch die weniger verbreitete Version des Memes „Press Sqaure to Doubt“ oder „☐ Doubt“ gibt.

Bedeutung und Verwendung von „Press X to Doubt“

Ganz ähnlich wie das „Press F to pay Respects“-Meme wird auch das „Doubt“-Meme meist im sarkastischen und humorvollen Kontext als Reaktion benutzt. Wenn jemand eine unglaubliche oder übertriebene Geschichte erzählt, kann man mit „Press X to Doubt“ oder dem jeweiligen Bild antworten, um Skepsis auszudrücken.

In ernsteren Diskussionen kann das Meme auch verwendet werden, um echte Zweifel oder Kritik an einer Aussage oder Situation auszudrücken. Es bleibt zwar humorvoll, soll in der Situation, ähnlich wie das „Geschichten aus dem Paulanergarten“-Meme, eher als direkte Kritik an die Person, Institution oder Firma gelten, deren Geschichte man nicht glaubt. Man sagt damit aus, dass offensichtlich gelogen wird.