  GIGA
  Tech
  Android
  4. Diese 10 Android-Tricks kennt kaum jemand

Diese 10 Android-Tricks kennt kaum jemand

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
3 min Lesezeit
Android Logo auf dem Smartphone
Android ist das meistgenutzte Betriebssystem der Welt.
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Android enthält sehr viele clevere Funktionen. Einige davon sind ungerechtfertigterweise wenig bekannt. Wir stellen euch Android-Tricks vor, die Zeit, Speicherplatz und Suchen sparen, ohne euch abzulenken.

Vergangene Benachrichtigungen nochmal anzeigen lassen

Der Screenshot zeigt die Android-Einstellungen zum Thema „Benachrichtigungen", darunter die aktivierte Funktion „Benachrichtigungsverlauf". Rechts werden zuletzt geschlossene Benachrichtigungen von WhatsApp und Google Play Protect angezeigt, einschließlich Uhrzeiten und kurzer Nachrichteninhalte.
Verpasste Benachrichtigungen sind nicht verloren!
Wenn ihr eine Benachrichtigung verpasst habt, weil sie zum Beispiel versehentlich weggewischt wurde, ist sie nicht zwangsläufig weg. Die Lösung des Problems nennt sich Benachrichtigungsverlauf und muss zuerst einmal aktiviert werden. Danach könnt ihr alle Benachrichtigungen der letzten 24 Stunden noch einmal einsehen.

So wird der Android-Benachrichtigungsverlauf aktiviert:

  • Öffnet die Einstellungen und tippt dort auf „Benachrichtigungen“.
  • Im nächsten Fenster findet ihr die Option „Benachrichtigungsverlauf“. Tippt darauf, um ihn zu aktivieren und gegebenenfalls auch zu lesen. Angelegt wird er erst, wenn ihr ganz oben den Schalter „Benachrichtigungsverlauf verwenden“ aktiviert.
  • Um anschließend eine verpasste Benachrichtigung zu lesen, müsst ihr allerdings auch zu diesem Fenster wechseln.

Webseiten als PDF speichern

Der Screenshot zeigt die PDF-Ansicht einer Webseite auf einem Android-Gerät. Oben ist die Funktion „Als PDF speichern" mit Papierformat ISO A4 und 1 Kopie sichtbar. Darunter wird eine Webseite über kostenlose E-Books bei Amazon angezeigt, mit Text, Inhaltsverzeichnis und einem Bild einer Person mit Smartphone, deren Gesicht verpixelt ist. Unten steht „1/9", was auf mehrere Seiten hinweist.
Speichert eine ganze Internetseite als PDF-Datei
Um sie weiterzugeben oder auch offline lesen zu können, ist es praktisch, dass ihr in Android eine komplette Webseite als PDF-Datei speichern könnt. Das funktioniert in diesem Fall über den Druck-Befehl.

  • Öffnet die gewünschte Internetseite in einem beliebigen Browser.
  • Tippt dann dort entweder direkt auf „Drucken“ (Firefox) oder auf „Teilen“. In dem Fall findet ihr in der Übersicht der möglichen Teilungen auch den Befehl „Drucken“.
  • Im Druckmenü bekommt ihr eine Vorschau des Ergebnisses angezeigt und habt die Möglichkeit, zum Beispiel das Papierformat oder die Ausrichtung einzustellen.
  • Ganz oben erfolgt die Druckerauswahl, wo ihr natürlich „Als PDF speichern“ auswählt.
  • Zuletzt müsst ihr auf das kleine Speichern-Icon tippen, um dort noch den Speicherort und den gewünschten Namen der PDF-Datei anzugeben.

Wenig bekannte App-Hilfe: Shortcuts

Der Screenshot zeigt den Startbildschirm eines Android-Smartphones mit geöffneten Schnellaktionsmenüs für verschiedene Apps. Links sind die Schnellzugriffe der Amazon Shopping-App sichtbar („Suche", „Bestellungen", „Einkaufswagen", „Angebote"), rechts die Optionen der Kamera-App („Selfie", „Video"). Unten links befindet sich ein Ordner mit den Apps „Amazon Shopping" und „Kindle". Im Hintergrund sind weitere App-Symbole wie „Kontakte" und „Kamera" zu sehen.
Schnell zum wichtigen Menüpunkt
Mit Shortcuts sind hier keine Tastenkombinationen oder das Erstellen eines App-Links gemeint. Es geht vielmehr um Abkürzungen zu bestimmten Menüpunkten der Apps. Damit kommt ihr zum Beispiel in der Amazon-App direkt zu den Menüpunkten Suche, Bestellungen, Einkaufswagen und Angebote, während die Kamera-App euch direkt den Selfie- und Videomodus anbietet. Welche Shortcuts zur Verfügung stehen, hängt von den jeweiligen Apps ab, aber meist sind sie nützlich.

Um die Shortcuts zu nutzen, tippt einfach auf ein App-Symbol und haltet es gedrückt. Daraufhin öffnet sich eine Auswahl der verfügbaren Shortcuts – oder eben nicht, denn nicht jede App bietet dieses Feature.

Die kompletten Schnelleinstellungen mit einem Griff öffnen

Das Bild zeigt die Schnelleinstellungen eines Smartphones mit deutscher Systemsprache. Zu sehen sind Schaltflächen für Internetverbindung, Bluetooth, Wallet, Taschenlampe, Bildschirmaufnahme, Lupe sowie weitere Symbole wie QR-Code-Scanner, Sprachassistent, Cast-Funktion und Rechner.
Schnelle Schnelleinstellungen
Die Schnelleinstellungen sind ein cooles Android-Feature, mit dem ihr einen direkten Zugriff auf Handy-Funktionen habt, die immer wieder mal benötigt werden. In diesen „Quick Settings“ findet ihr zum Beispiel die Bildschirmaufzeichnung, die Bluetooth- und WLAN-Aktivierung, den Schalter für den Flugmodus, aber auch schnelle App-Verknüpfungen.

Das Menü kann mehrere Seiten umfassen und wird normalerweise angezeigt, wenn ihr mit einem Finger vom oberen Display-Rand nach unten wischt.

Macht es doch mal anders – wischt mal mit zwei Fingern! Denn normalerweise werden nur die ersten vier Menüpunkte angezeigt und ihr müsst noch einmal wischen, um mehr zu sehen. Den gleichen Effekt erreicht ihr, wenn ihr gleich mit 2 Fingern wischt.

Gastmodus aktivieren und Privatsphäre schaffen

Das Bild zeigt drei Screenshots eines Android-Smartphones zum Aktivieren und Verwenden des Gastmodus. Links ist das Systemmenü mit dem Menüpunkt „Nutzer" (angemeldet als Marco) markiert. In der Mitte sieht man die Nutzerverwaltung mit aktiviertem Schalter „Nutzerwechsel zulassen" und der Option „Gast hinzufügen". Rechts ist die Schnelleinstellungsleiste mit geöffneter Nutzer-Auswahl sichtbar; dort können „Marco", „Gast" oder ein neuer Nutzer ausgewählt werden.
Im Gastmodus können andere eure Daten nicht sehen
Diese Einstellung ist nicht bei allen Smartphones zu finden und bei Samsung nennt sie sich beispielsweise Wartungsmodus. Sie dient dazu, all eure individuellen Einstellungen und Daten zu schützen, indem ein „Gast“ auf eurem Handy nur Standard-Aktionen ausführen kann. Dadurch kann er weder eure Nachrichten lesen noch eure Fotos sehen oder auf eure Kontakte zugreifen.

Hundertprozentig sicher ist diese Methode natürlich nicht. Der Gast kann den Gastmodus beenden, denn den Menüeintrag dazu benötigt ihr selbst ja auch, um wieder umzuschalten. Um absolut sicher zu sein, müsstet ihr ein „Vertrauliches Profil“ einrichten, das es seit Android 15 gibt.

So wird der Gastmodus aktiviert und genutzt:

  • Öffnet die Einstellungen und wählt dort „System“.
  • Dort findet ihr den Menüeintrag „Nutzer“, den ihr antippen müsst, um die Nutzer zu verwalten.
  • Im nächsten Fenster könnt ihr entscheiden, ob ihr überhaupt einen „Nutzerwechsel zulassen“ möchtet. Weiter unten könnt ihr dann einen „Gast hinzufügen“.
  • Die Umschaltung in den Gastmodus nehmt ihr danach in den Schnelleinstellungen vor: Wischt mit zwei Fingern von ganz oben nach unten. Unten in der Statusleiste findet ihr dann ein kleines Symbol, mit dem ihr den Nutzer umschalten könnt.

Passwort des WLAN schnell mit einem QR-Code teilen

Das Bild zeigt einen Bildschirm zum Teilen eines WLANs mit dem Netzwerknamen „CALIBAN". Oben steht groß „WLAN teilen". Darunter wird erklärt, dass ein QR-Code mit einem anderen Gerät gescannt werden soll, um eine Verbindung herzustellen. Zentral ist ein großer QR-Code abgebildet, darunter steht das teilweise geschwärzte WLAN-Passwort und unten befindet sich eine Schaltfläche „Quick Share".
Schnell ins WLAN mit einem QR-Code
„Wie ist das Passwort von deinem WLAN?“ gehört inzwischen zur Standardfrage von Gästen, die einen das erste Mal besuchen. Anstatt nun die Zahlen- und Buchstabenkombination 3 Mal zu diktieren – sofern man sie überhaupt im Kopf hat – könnt ihr das Passwort auch als QR-Code weitergeben, den der andere einfach einscannen kann, um sich anzumelden.

  • Öffnet dazu die Schnelleinstellungen und tippt auf den Eintrag „Internet“. Danach tippt auf den Namen eures WLAN-Netzes.
  • Dort findet ihr verschiedene Einstellungen und unter dem Namen des Netzwerks auch das QR-Symbol „Teilen“.
  • Tippt darauf und bestätigt eure Identität mit dem Passwort, der Fingerabdruck- oder Gesichtserkennung, bevor ihr nun den QR-Code und das Passwort angezeigt bekommt.
  • Entweder scannt euer Freund es dort ein oder ihr schickt ihm einen vorbereiteten Screenshot dieser Seite. Er kann dann diesen QR-Code auf seinem eigenen Handy scannen, um Zugriff aufs Netz zu bekommen.

Fremdsprache mit der Kamera übersetzen

Das Bild zeigt einen Screenshot von Google Lens auf einem Smartphone mit geöffneter Übersetzungsfunktion. Im oberen Bereich ist ein Dokument abgelichtet, auf dem die Übersetzung aus „Dänisch → Deutsch" ausgewählt wurde. Darunter sind deutsche Textausschnitte wie „Vorwort", „Wichtige Anregungen", und eine nummerierte Liste mit Hinweisen zur Handhabung eines Geräts zu sehen. Unten im Bild sind Optionen zur weiteren Bearbeitung des übersetzten Textes eingeblendet, etwa „Alles auswählen", „Anhören" und „Teilen".
Android kann fast alle Sprachen übersetzen
Ihr seid im Ausland und wollt wissen, ob ihr auch wirklich Zahnpasta kauft? Die Bedienungsanleitung für ein neues Gerät ist nur in Englisch und Chinesisch? Kein Problem, euer Handy hat doch einen eingebauten Übersetzer. Und bei dem müsst ihr nicht einmal etwas eintippen – nutzt einfach die Kamera.

  • Öffnet die App Lens und richtet die Kamera auf den zu übersetzenden Text.
  • Tippt unten im Display auf „Übersetzen“.
  • Schon ernennt die App die Sprache automatisch und blendet über den anvisierten Textzeilen die deutsche Übersetzung ein.

Das Handy zu Hause und an anderen sicheren Orten immer entsperrt lassen

Das Bild zeigt die Android-Einstellung „Vertrauenswürdige Orte". Unten ist als vertrauenswürdiger Ort „Zuhause" mit einer Adresse in Deutschland eingetragen und darunter eine Schaltfläche „Vertrauenswürdigen Ort hinzufügen".
An sicheren Orten muss sich das Handy nicht sperren
Sicherheit ist gut, aber nicht immer nötig. Zuhause muss sich das Handy nicht alle paar Minuten wieder absperren. Um das zu verhindern, gibt’s bei Android die schwierig zu findende Funktion „Vertrauenswürdige Orte“, die auf euren Standort zugreift. Sobald ihr euch an einem solchen Ort befindet, müsst ihr euch nicht mehr identifizieren, um in euer Handy zu kommen.

Navigiert zu Datenschutz & Sicherheit → Mehr Sicherheit & Datenschutz → Erweitertes Entsperren → Vertrauenswürdige Orte.

Dabei müsst ihr euch sicherheitshalber ein paar Mal identifizieren, denn Fremde könnten damit auch euer Gerät freischalten.

Dort wählt ihr einen Ort als sicheren Platz aus, was auch durch eine Karte oder Angabe der Adresse geht. Damit könnt ihr also auch euer Büro als vertrauenswürdigen Ort auswählen, während ihr zuhause im Wohnzimmer sitzt.

Nachdem ihr das gespeichert habt, braucht ihr dort keine Anmeldung mehr, um euer Handy zu benutzen. Allerdings kann da dann auch jede andere Person auf alles zugreifen. Außerdem handelt es sich dabei nicht um eine metergenaue Zuordnung, sondern um einen relativ großen Umkreis um euren gewählten Standort. Überlegt also bei jedem Ort, ob das sicher genug ist.

Apps archivieren und kostbaren Speicherplatz schaffen

Das Bild zeigt zwei Screenshots der Android-App-Info für „Docs". Links ist die Option „Archivieren" hervorgehoben, rechts die Option „Wiederherstellen". Beide Ansichten zeigen die Icons für Archivieren, Deinstallieren und Beenden erzwingen sowie verschiedene App-Informationen wie Benachrichtigungen, Berechtigungen, Speicher und Cache, mobile Datennutzung und Sprache. Die Screenshots verdeutlichen, wie eine App auf Android archiviert und bei Bedarf wiederhergestellt werden kann.
Archivierte Apps nehmen keinen Platz mehr weg
Es gibt viele Apps, die man nur selten benutzt, aber bei Bedarf nicht jedes Mal neu installieren möchte. Vor allem möchte man nicht all seine persönlichen Einstellungen wieder neu vornehmen. Trotzdem nehmen sie eigentlich unnötig Platz weg und der ist auf vielen Handys kostbar.

Ihr könnt solche Apps archivieren. In diesem Fall werden die App und alle großen Speicherinhalte (wie etwa der Cache) gelöscht, aber alle wichtigen Einstellungen bleiben erhalten. Ihr könnt die App jederzeit wiederherstellen und sie dann genauso wie vor der Archivierung verwenden.

  • Tippt einfach lange auf das App-Symbol, bis die Shortcuts auftauchen. Dort findet ihr entweder gleich den Punkt „App-Infos“ oder ein kleines „i im Kreis“, mit denen ihr dahin kommt.
  • Dort gibt es dann die Option „Archivieren“, mit der ihr sie entfernt.
  • Es bleibt trotzdem ein leicht verändertes Icon in der App-Liste übrig, mit dem ihr die Apps ganz einfach wiederherstellen könnt. Sie werden dann erneut von Google Play geladen, installiert und gleich mit den gesicherten Einstellungen versorgt.

Die eingebaute Diebstahlssicherung

Das Bild zeigt die Einstellungsseite „Diebstahlschutz" auf einem Android-Smartphone. Oben ist eine Erklärung, dass integrierte Schutzfunktionen helfen, private Daten bei Diebstahl zu schützen. Darunter befindet sich eine Illustration: eine Hand hält ein Smartphone mit einem Schloss-Symbol, daneben ein Schild mit grünem Schutzsymbol. Im unteren Bereich wird der Punkt „Identitätsüberprüfung" erklärt, wonach bei sensiblen Aktionen biometrische Verfahren oder andere Sicherheitsmaßnahmen zur Identitätsbestätigung genutzt werden.
Android kann erkennen, ob euer Handy geklaut wurde
Navigiert zu Einstellungen → Datenschutz & Sicherheit → Geräteentsperrung → Diebstahlsschutz.

Dort befinden sich verschiedene Optionen, die ihr einstellen könnt. Ihr müsst nicht jede aktivieren, aber die Geräte- und Display-Sperre sind auf jeden Fall eine gute Wahl. Das Sperren mit Fernzugriff solltet ihr auch aktivieren und dazu die Nummer des Handys eingeben. Die könnt ihr dann später auf der Webseite android.com/lock eingeben, um das Gerät zu blockieren.

