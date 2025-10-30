Diese 10 Android-Tricks kennt kaum jemand

An sicheren Orten muss sich das Handy nicht sperren© Bildquelle: Screenshot GIGA 9 / 11

Sicherheit ist gut, aber nicht immer nötig. Zuhause muss sich das Handy nicht alle paar Minuten wieder absperren. Um das zu verhindern, gibt’s bei Android die schwierig zu findende Funktion „Vertrauenswürdige Orte“, die auf euren Standort zugreift. Sobald ihr euch an einem solchen Ort befindet, müsst ihr euch nicht mehr identifizieren, um in euer Handy zu kommen.

Navigiert zu Datenschutz & Sicherheit → Mehr Sicherheit & Datenschutz → Erweitertes Entsperren → Vertrauenswürdige Orte.

Dabei müsst ihr euch sicherheitshalber ein paar Mal identifizieren, denn Fremde könnten damit auch euer Gerät freischalten.

Dort wählt ihr einen Ort als sicheren Platz aus, was auch durch eine Karte oder Angabe der Adresse geht. Damit könnt ihr also auch euer Büro als vertrauenswürdigen Ort auswählen, während ihr zuhause im Wohnzimmer sitzt.

Nachdem ihr das gespeichert habt, braucht ihr dort keine Anmeldung mehr, um euer Handy zu benutzen. Allerdings kann da dann auch jede andere Person auf alles zugreifen. Außerdem handelt es sich dabei nicht um eine metergenaue Zuordnung, sondern um einen relativ großen Umkreis um euren gewählten Standort. Überlegt also bei jedem Ort, ob das sicher genug ist.