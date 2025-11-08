Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  GIGA
  2. Tech
  3. Mobility
  4. Diese 12 Autos aus der DDR wären heute nicht mehr so möglich

Diese 12 Autos aus der DDR wären heute nicht mehr so möglich

Britta Schermer
Britta Schermer
3 min Lesezeit
Trabant steht auf Straße, DDR-Zeichen im Fenster
Kennt ihr die einzigartigen Modelle aus der DDR?© IMAGO / Dreamstime / Bildbearbeitung GIGA1 / 13
Fahrzeuge aus der DDR sind weit mehr als alte Autos – sie sind Erinnerungen auf Rädern. Mit einfachster Technik, oft improvisiert und doch erstaunlich zuverlässig, erzählten diese Fahrzeuge Geschichten vom Leben zwischen Mangel und Einfallsreichtum.

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 12 Autos aus der DDR, die heute nicht mehr so gebaut werden würden.

#1 Trabant 601 – Das Kultauto der DDR

Trabant steht auf Wiese
© IMAGO / Wolfram Weber2 / 13
Der Trabant 601 war das meistgebaute Modell der DDR. Er wurde von 1964 bis 1990 bei den Sachsenring Automobilwerken in Zwickau produziert und gerne auch als „Rennpappe“ bezeichnet.

#2 Wartburg 353

Polizei-Auto aus der DDR
© IMAGO / BildFunkMV3 / 13
Der Wartburg 353 wurde von 1966 bis 1989 gebaut. Nach der Wende wurden die Polizeifahrzeuge der DDR als Einsatzfahrzeuge für die bundesdeutsche Polizei umgestaltet.

#3 Horch P 240 Sachsenring

Oldtimer auf Straße
© IMAGO / Suedraumfoto4 / 13
Der P 240 war ein Pkw der Oberklasse. Er wurde von 1956 bis 1959 hergestellt und die Gesamtproduktion betrug nur 1382 Fahrzeuge, wovon einige auch exportiert wurden.

#4 DUO Krankenfahrzeug

Versehrtenfahrzeug
© IMAGO / Wolfram Weber5 / 13
Ein DUO konnte nur auf Antrag durch die örtliche Sozial- oder Krankenversicherungsanstalt (SVK) ausschließlich von körperbehinderten Personen erworben werden. Nach sechs Jahren wurde ein neuer Duo zur Verfügung gestellt und die alten konnten dann von nicht körperbehinderten Personen aus zweiter Hand gekauft werden.

#5 Melkus RS 1000

Wartburg Melkus RS1000 bei eienr Automesse
© IMAGO / Gueffroy6 / 13
Der Melkus wurde auf der Basis des Wartburg 353 gebaut. Zwischen 1969 und 1979 wurden 101 Exemplare produziert und nur ausgewählte Personen konnten ihn erwerben.

#6 IFA P2M

IFA Kübelwagen P2M
© IMAGO / Suedraumfoto7 / 13
Der IFA P2M wurde vom Militär genutzt. Privat- oder Zivilpersonen konnten ihn nicht als Neufahrzeug erwerben.

#7 Dacia 1300

Dacia 1300
© IMAGO / Pond5 Images8 / 13
Der Dacia 1300 war ein Import aus einem RGW Gebiet der DDR.

#8 GAZ 13 Chaika

Tschaika GAZ 13
© IMAGO / Wolfram Weber9 / 13
Der GAZ 13 wurde überwiegend von DDR-Funktionären, der NVA sowie der Deutschen Film AG genutzt. Nach der Ausmusterung konnten die Fahrzeuge auch privat erworben werden.

#9 Volvo 264 TE

Volvo 264 TE
© IMAGO / Future Image10 / 13
Der Volvo 264 war dem Politbüro vorbehalten. Er wurde von Bertone umgebaut und verfügte sogar über ein Telefon.

#10 Barkas B 1000

LO 3000 Pritsche und B 1000 Bus auf dem Museumsgelände
© IMAGO / Wolfram Weber11 / 13
Dieser Kleintransporter wurde bis 1991 gebaut. Er kam zum Beispiel als Fahrzeug für die Feuerwehr und den Rettungsdienst zum Einsatz.

#11 Saporoshez

Sapo 968 SAS
© IMAGO / Wolfram Weber12 / 13
Der „Sapo“ konnte sich in der DDR trotz kurzer Wartezeiten nicht durchsetzen.

#12 QEK Junior

DDR-Wohnwagen QEK Junior
© IMAGO / mhphoto13 / 13
Der QEK Junior ist ein einachsiger Wohnanhänger, der nur im Bereich der Fensterlinie isoliert war. Ursprünglich war er für eine vierköpfige Familie konzipiert und so entwickelt, dass der Trabant 601 als Zugfahrzeug dienen konnte.

