Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Energie
  4. Diese 14 cleveren Ikea-Gadgets machen in der Küche den Unterschied

Diese 14 cleveren Ikea-Gadgets machen in der Küche den Unterschied

Vladimir Maar
Vladimir Maar,
3 min Lesezeit
IKEA-Schild Logo
© IMAGO / imagebroker / Bearbeitung GIGA1 / 15
Anzeige
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Ikea zeigt, wie einfach sich die Küche mit praktischen Helfern organisieren lässt. Von Aufbewahrungskörben über Schneidehilfen bis hin zu platzsparenden Regaleinsätzen ist für jeden Bedarf etwas dabei. Jedes Gadget erleichtert alltägliche Handgriffe und schafft mehr Ordnung sowie Übersicht. So wird die Küchenarbeit effizienter und das Kochen macht gleich noch mehr Spaß.

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch 14 praktische Ikea-Gadgets vor, die in der Küche echte Game-Changer sind.

#1 Vorratsbehälter mit Deckel

Vorratsbehälter mit Gemüse
© Ikea2 / 15
Anzeige

Der Vorratsbehälter ist ein echtes Multitalent und erleichtert den Alltag in der Küche enorm. Darin könnt ihr nicht nur Lebensmittel aufbewahren, sondern ihn auch ganz unkompliziert als Auflaufform verwenden. Bleibt einmal etwas übrig, spart ihr euch das Umfüllen: einfach den Deckel aufsetzen und direkt in den Kühlschrank stellen.

Hier zum Vorratsbehälter mit Deckel bei Ikea

#2 Korb für Lebensmittelaufbewahrung

Korb mit Brot
© Ikea3 / 15
Anzeige

Aufbewahrung in der Küche ist das A und O, besonders bei Lebensmitteln bei Raumtemperatur. Der Aufbewahrungskorb sorgt für gute Belüftung. Praktisch ist, dass er stapelbar ist und so Platz spart.

Hier zum Korb für Lebensmittelaufbewahrung bei Ikea

#3 UPPFYLLD Reibeisen mit Behälter

Mann reibt Gurke mit Reibeisen
© Ikea4 / 15
Anzeige

Das UPPFYLLD Reibeisen mit Behälter kombiniert eine handliche Reibe mit praktischem Auffangbehälter. So lassen sich Käse, Gemüse oder Schokolade direkt reiben und sauber aufbewahren.

Hier zum UPPFYLLD Reibeisen bei Ikea

#4 UPPFYLLD Obstschneider

Frau benutzt Obstschneider
© Ikea5 / 15
Anzeige

Der UPPFYLLD Obstschneider sorgt für ein schnelles und gleichmäßiges Schneiden von Früchten und ist damit ein nützliches Küchen-Gadget.

Hier zum UPPFYLLD Obstschneider bei Ikea

#5 UPPFYLLD Deckelöffner

Jemand benutzt Deckelöffner
© Ikea6 / 15
Anzeige

Das Öffnen von Gurkengläsern kann oft mühsam sein. Mit dem UPPFYLLD Deckelöffner gelingt es, Gläser und Flaschen leicht und bequem auf zu bekommen.

Hier zum UPPFYLLD Deckelöffner bei Ikea

#6 VARIERA Regaleinsatz

Regaleinsatz mit Geschirr
© Ikea7 / 15
Anzeige

Der VARIERA Regaleinsatz schafft zusätzliche Ablagefläche im Schrank und sorgt für mehr Übersicht. Teller, Tassen oder Vorräte lassen sich so platzsparend und ordentlich stapeln.

Zum VARIERA Regaleinsatz bei Ikea

#7 AVSTEG Miniregal für Arbeitsplatte

Miniregal
© Ikea8 / 15
Anzeige

Das AVSTEG Miniregal für die Arbeitsplatte ist ein echtes Must-have für die Küche, da es zusätzlichen Platz auf engem Raum schafft. Gewürze, Öle oder Utensilien sind so griffbereit und ordentlich verstaut.

Hier zum AVSTEG Miniregal bei Ikea

#8 SVARTABBORRE Backblechgestell

Backblechgestell
© Ikea9 / 15
Anzeige

Wenn mehrere Backbleche gleichzeitig genutzt werden, wird es in der Küche schnell eng. Das SVARTABBORRE Backblechgestell schafft dafür praktischen Stauraum.

Zum SVARTABBORRE Backblechgestell bei Ikea

#9 KLOCKREN Spritzschutz

Spritzschutz über Pfanne
© Ikea10 / 15
Anzeige

Der KLOCKREN Spritzschutz schützt Herd und Arbeitsfläche zuverlässig vor Fett- und Kochspritzern. Gleichzeitig sorgt er für mehr Sauberkeit und erleichtert die Reinigung nach dem Kochen.

Hier zum KLOCKREN Spritzschutz bei Ikea

#10 KANELMOTT Gemüse- / Obstkorb

Gemüse-/Obstkorb
© Ikea11 / 15
Anzeige

Der KANELMOTT Gemüse- und Obstkorb wird in eurer Küche schnell unverzichtbar, da er Obst und Gemüse offen präsentiert und durch die natürliche Luftzirkulation länger frisch hält.

Hier zum KANELMOTT Gemüse- und Obstkorb bei Ikea

#11 RÖDSYRA Löffelablage

Schmutziger Löffel auf Löffelablage
© Ikea12 / 15
Anzeige

Mit der RÖDSYRA Löffelablage bleibt die Arbeitsplatte sauber, da Kochlöffel und andere Utensilien beim Kochen einfach darauf abgelegt werden können.

Hier zu der RÖDSYRA Löffelablage bei Ikea

#12 IDEALISK Durchschlag

Durchschlag auf Waschbecken
© Ikea13 / 15
Anzeige

Der IDEALISK Durchschlag eignet sich für das schnelle Abgießen und Abspülen von Nudeln, Gemüse oder Obst. Dank seiner stabilen Form und der verstellbaren Griffe kann er unkompliziert in die Spüle eingehängt werden.

Hier zum IDEALISK Durchschlag bei Ikea

#13: APTITLIG Drehplatte

Drehplatte mit Gewürzen und Flaschen
© Ikea14 / 15
Anzeige

Die APTITLIG Drehplatte macht das Servieren am Tisch einfacher, da Snacks, Gewürze oder Getränke dank des Drehmechanismus für alle leicht erreichbar sind.

Hier zu der APTITLIG Drehplatte bei Ikea

#14: RINNIG Ablage für die Spüle

Ablage mit Putzutensilien
© Ikea15 / 15
Anzeige

Diese RINNIG Ablage sorgt für Ordnung rund um die Spüle. Spülschwamm, Bürste oder andere Utensilien zum Abspülen und Wischen sind darin stets griffbereit.

Hier zur RINNIG Ablage bei Ikea

Lesenswert
Anzeige