Diese 14 cleveren Ikea-Gadgets machen in der Küche den Unterschied

© IMAGO / imagebroker / Bearbeitung GIGA 1 / 15

Anzeige

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Ikea zeigt, wie einfach sich die Küche mit praktischen Helfern organisieren lässt. Von Aufbewahrungskörben über Schneidehilfen bis hin zu platzsparenden Regaleinsätzen ist für jeden Bedarf etwas dabei. Jedes Gadget erleichtert alltägliche Handgriffe und schafft mehr Ordnung sowie Übersicht. So wird die Küchenarbeit effizienter und das Kochen macht gleich noch mehr Spaß.

In unserer Bilderstrecke stellen wir euch 14 praktische Ikea-Gadgets vor, die in der Küche echte Game-Changer sind.