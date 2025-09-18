Diese 14 cleveren Ikea-Gadgets machen in der Küche den Unterschied

Ikea zeigt, wie einfach sich die Küche mit praktischen Helfern organisieren lässt. Von Aufbewahrungskörben über Schneidehilfen bis hin zu platzsparenden Regaleinsätzen ist für jeden Bedarf etwas dabei. Jedes Gadget erleichtert alltägliche Handgriffe und schafft mehr Ordnung sowie Übersicht. So wird die Küchenarbeit effizienter und das Kochen macht gleich noch mehr Spaß.
In unserer Bilderstrecke stellen wir euch 14 praktische Ikea-Gadgets vor, die in der Küche echte Game-Changer sind.
#1 Vorratsbehälter mit Deckel
Der Vorratsbehälter ist ein echtes Multitalent und erleichtert den Alltag in der Küche enorm. Darin könnt ihr nicht nur Lebensmittel aufbewahren, sondern ihn auch ganz unkompliziert als Auflaufform verwenden. Bleibt einmal etwas übrig, spart ihr euch das Umfüllen: einfach den Deckel aufsetzen und direkt in den Kühlschrank stellen.
#2 Korb für Lebensmittelaufbewahrung
Aufbewahrung in der Küche ist das A und O, besonders bei Lebensmitteln bei Raumtemperatur. Der Aufbewahrungskorb sorgt für gute Belüftung. Praktisch ist, dass er stapelbar ist und so Platz spart.
#3 UPPFYLLD Reibeisen mit Behälter
Das UPPFYLLD Reibeisen mit Behälter kombiniert eine handliche Reibe mit praktischem Auffangbehälter. So lassen sich Käse, Gemüse oder Schokolade direkt reiben und sauber aufbewahren.
#4 UPPFYLLD Obstschneider
Der UPPFYLLD Obstschneider sorgt für ein schnelles und gleichmäßiges Schneiden von Früchten und ist damit ein nützliches Küchen-Gadget.
#5 UPPFYLLD Deckelöffner
Das Öffnen von Gurkengläsern kann oft mühsam sein. Mit dem UPPFYLLD Deckelöffner gelingt es, Gläser und Flaschen leicht und bequem auf zu bekommen.
#6 VARIERA Regaleinsatz
Der VARIERA Regaleinsatz schafft zusätzliche Ablagefläche im Schrank und sorgt für mehr Übersicht. Teller, Tassen oder Vorräte lassen sich so platzsparend und ordentlich stapeln.
#7 AVSTEG Miniregal für Arbeitsplatte
Das AVSTEG Miniregal für die Arbeitsplatte ist ein echtes Must-have für die Küche, da es zusätzlichen Platz auf engem Raum schafft. Gewürze, Öle oder Utensilien sind so griffbereit und ordentlich verstaut.
#8 SVARTABBORRE Backblechgestell
Wenn mehrere Backbleche gleichzeitig genutzt werden, wird es in der Küche schnell eng. Das SVARTABBORRE Backblechgestell schafft dafür praktischen Stauraum.
#9 KLOCKREN Spritzschutz
Der KLOCKREN Spritzschutz schützt Herd und Arbeitsfläche zuverlässig vor Fett- und Kochspritzern. Gleichzeitig sorgt er für mehr Sauberkeit und erleichtert die Reinigung nach dem Kochen.
#10 KANELMOTT Gemüse- / Obstkorb
Der KANELMOTT Gemüse- und Obstkorb wird in eurer Küche schnell unverzichtbar, da er Obst und Gemüse offen präsentiert und durch die natürliche Luftzirkulation länger frisch hält.
#11 RÖDSYRA Löffelablage
Mit der RÖDSYRA Löffelablage bleibt die Arbeitsplatte sauber, da Kochlöffel und andere Utensilien beim Kochen einfach darauf abgelegt werden können.
#12 IDEALISK Durchschlag
Der IDEALISK Durchschlag eignet sich für das schnelle Abgießen und Abspülen von Nudeln, Gemüse oder Obst. Dank seiner stabilen Form und der verstellbaren Griffe kann er unkompliziert in die Spüle eingehängt werden.
#13: APTITLIG Drehplatte
Die APTITLIG Drehplatte macht das Servieren am Tisch einfacher, da Snacks, Gewürze oder Getränke dank des Drehmechanismus für alle leicht erreichbar sind.
#14: RINNIG Ablage für die Spüle
Diese RINNIG Ablage sorgt für Ordnung rund um die Spüle. Spülschwamm, Bürste oder andere Utensilien zum Abspülen und Wischen sind darin stets griffbereit.