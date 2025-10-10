Diese 15 E-Books sind bei Amazon heute kostenlos: Liebe, Krimis und Selbstfindung für euer Wochenende

Startet mit frischer Leselaune ins Wochenende! Heute gibt’s wieder kostenlose Kindle-Bücher quer durch alle Genres – von großen Gefühlen über magische Welten bis hin zu spannenden Ermittlungen und humorvollen Selbstfindungsreisen.

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Ein Mountain Man an Halloween (Fallen Peak 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:35 Uhr

Schicksalsgefährten & die Prophezeiung der Hexe: Ein dunkler Paranormaler Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:36 Uhr

Ein Sommer voller Schnurren und Sterne: Ein Roman über den Mut und die Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:37 Uhr

DU WIRST MICH HEIRATEN, JA: Wenn die Liebe entscheidet, gibt es keinen Platz für Zweifel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:38 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Magic Future Money: (Un)mögliche Geschichten vom Geld der Zukunft Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:38 Uhr

Blut und Imperium: Die Tor-Saga, Band 1 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:39 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Der Tod stellt sich nicht hinten an: Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:39 Uhr

Kubinke und der Rabe: Kriminalroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:40 Uhr

Die verschwundene Meerjungfrauen-Statue: Ein Küstenbäckerin Cosy Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:40 Uhr

Die Tür nebenan Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:40 Uhr

Todesplaner: Psychothriller über einen Serienkiller mit tödlicher Agenda Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:41 Uhr

Humor, Reisen und Selbstfindung

Free Country: Ein Land. Zwei Typen. Kein Geld: Ein urkomischer Reisebericht durch Großbritannien Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:41 Uhr

Humor mit Stacheln: Über 500 Lustige und zweideutige Witze für Erwachsene zum Totlachen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:42 Uhr

Gold Im Herzen: Selbstliebe als Schlüssel zur Transformation Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:42 Uhr

Vom Kreuz zur Krone: Mein Weg zu mir Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:42 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Love Holidays: Roman | Vier Frauen, eine Insel und jede Menge Herzklopfen (Vier Frauen und die Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:47 Uhr

Rücksichtslose Loyalität: Eine MM-Mafia-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 07:35 Uhr

Kleinstadtherz: Zwischen Stethoskop und Schraubenschlüssel zum Glück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 07:32 Uhr

Wintermärchen: Verflucht und zugenäht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 07:24 Uhr

Als der Mechaniker mein Herz reparierte: Moderne Romance über Vertrauen und Nähe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:47 Uhr

KÖNIGREICH DER VERBOTENEN WÜNSCHE: Eine dunkle Romantik über verbotene Macht, gefährliche Liebe und Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:52 Uhr

Kairos: Die Kinder der Zukunft (Die Kairos-Saga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:38 Uhr

Erding: Militärische Urban Fantasy mit tödlichen Prüfungen, dunkler Magie und Verrat (Der Krieg um d Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 11:00 Uhr

Ferryl Shayde - Der Anfang Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 04:24 Uhr

Parilar (Die Codices von Tyrsenor 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:21 Uhr

Funkennacht: Die Drachenfunken-Saga Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 05:27 Uhr

Abbild (Amber Fearns London-Thriller 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:08 Uhr

Todesgebet (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:36 Uhr

Die Wattwächterin: Ostfrieslandkrimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:50 Uhr

Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 05:19 Uhr

Mord am Leuchtturm von Polgwynn Cove: Ein Cornwall-Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 05:44 Uhr

Mords Bergtour im Karwendel: Achtsam ermitteln zwischen Almen und Abgrund (Erna Ermittelt - Ein Orig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:46 Uhr