Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Diese 15 E-Books sind bei Amazon heute kostenlos: Liebe, Krimis und Selbstfindung für euer Wochenende

Diese 15 E-Books sind bei Amazon heute kostenlos: Liebe, Krimis und Selbstfindung für euer Wochenende

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Startet mit frischer Leselaune ins Wochenende! Heute gibt’s wieder kostenlose Kindle-Bücher quer durch alle Genres – von großen Gefühlen über magische Welten bis hin zu spannenden Ermittlungen und humorvollen Selbstfindungsreisen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  3. 3.Krimis, Romane und Thriller
  4. 4.Humor, Reisen und Selbstfindung
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

Ein Mountain Man an Halloween (Fallen Peak 2)
Ein Mountain Man an Halloween (Fallen Peak 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:35 Uhr
Schicksalsgefährten & die Prophezeiung der Hexe: Ein dunkler Paranormaler Liebesroman
Schicksalsgefährten & die Prophezeiung der Hexe: Ein dunkler Paranormaler Liebesroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:36 Uhr
Ein Sommer voller Schnurren und Sterne: Ein Roman über den Mut und die Liebe
Ein Sommer voller Schnurren und Sterne: Ein Roman über den Mut und die Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:37 Uhr
DU WIRST MICH HEIRATEN, JA: Wenn die Liebe entscheidet, gibt es keinen Platz für Zweifel
DU WIRST MICH HEIRATEN, JA: Wenn die Liebe entscheidet, gibt es keinen Platz für Zweifel
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:38 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Magic Future Money: (Un)mögliche Geschichten vom Geld der Zukunft
Magic Future Money: (Un)mögliche Geschichten vom Geld der Zukunft
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:38 Uhr
Blut und Imperium: Die Tor-Saga, Band 1
Blut und Imperium: Die Tor-Saga, Band 1
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:39 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Der Tod stellt sich nicht hinten an: Kriminalroman
Der Tod stellt sich nicht hinten an: Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:39 Uhr
Kubinke und der Rabe: Kriminalroman
Kubinke und der Rabe: Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:40 Uhr
Die verschwundene Meerjungfrauen-Statue: Ein Küstenbäckerin Cosy Krimi
Die verschwundene Meerjungfrauen-Statue: Ein Küstenbäckerin Cosy Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:40 Uhr
Die Tür nebenan
Die Tür nebenan
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:40 Uhr
Todesplaner: Psychothriller über einen Serienkiller mit tödlicher Agenda
Todesplaner: Psychothriller über einen Serienkiller mit tödlicher Agenda
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:41 Uhr
Anzeige

Humor, Reisen und Selbstfindung

Free Country: Ein Land. Zwei Typen. Kein Geld: Ein urkomischer Reisebericht durch Großbritannien
Free Country: Ein Land. Zwei Typen. Kein Geld: Ein urkomischer Reisebericht durch Großbritannien
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:41 Uhr
Humor mit Stacheln: Über 500 Lustige und zweideutige Witze für Erwachsene zum Totlachen
Humor mit Stacheln: Über 500 Lustige und zweideutige Witze für Erwachsene zum Totlachen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:42 Uhr
Gold Im Herzen: Selbstliebe als Schlüssel zur Transformation
Gold Im Herzen: Selbstliebe als Schlüssel zur Transformation
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:42 Uhr
Vom Kreuz zur Krone: Mein Weg zu mir
Vom Kreuz zur Krone: Mein Weg zu mir
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 10:42 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Love Holidays: Roman | Vier Frauen, eine Insel und jede Menge Herzklopfen (Vier Frauen und die Liebe
Love Holidays: Roman | Vier Frauen, eine Insel und jede Menge Herzklopfen (Vier Frauen und die Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:47 Uhr
Rücksichtslose Loyalität: Eine MM-Mafia-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden
Rücksichtslose Loyalität: Eine MM-Mafia-Romanze, in der aus Feinden Liebende werden
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 07:35 Uhr
Kleinstadtherz: Zwischen Stethoskop und Schraubenschlüssel zum Glück
Kleinstadtherz: Zwischen Stethoskop und Schraubenschlüssel zum Glück
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 07:32 Uhr
Wintermärchen: Verflucht und zugenäht
Wintermärchen: Verflucht und zugenäht
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 07:24 Uhr
Als der Mechaniker mein Herz reparierte: Moderne Romance über Vertrauen und Nähe
Als der Mechaniker mein Herz reparierte: Moderne Romance über Vertrauen und Nähe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:47 Uhr
KÖNIGREICH DER VERBOTENEN WÜNSCHE: Eine dunkle Romantik über verbotene Macht, gefährliche Liebe und
KÖNIGREICH DER VERBOTENEN WÜNSCHE: Eine dunkle Romantik über verbotene Macht, gefährliche Liebe und
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:52 Uhr
Kairos: Die Kinder der Zukunft (Die Kairos-Saga 1)
Kairos: Die Kinder der Zukunft (Die Kairos-Saga 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:38 Uhr
Erding: Militärische Urban Fantasy mit tödlichen Prüfungen, dunkler Magie und Verrat (Der Krieg um d
Erding: Militärische Urban Fantasy mit tödlichen Prüfungen, dunkler Magie und Verrat (Der Krieg um d
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 11:00 Uhr
Ferryl Shayde - Der Anfang
Ferryl Shayde - Der Anfang
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 04:24 Uhr
Parilar (Die Codices von Tyrsenor 1)
Parilar (Die Codices von Tyrsenor 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:21 Uhr
Funkennacht: Die Drachenfunken-Saga
Funkennacht: Die Drachenfunken-Saga
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 05:27 Uhr
Abbild (Amber Fearns London-Thriller 1)
Abbild (Amber Fearns London-Thriller 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:08 Uhr
Todesgebet (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller)
Todesgebet (SAGA NYSTRÖM: Sie jagt Schwedens schlimmste Serienkiller)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:36 Uhr
Die Wattwächterin: Ostfrieslandkrimi
Die Wattwächterin: Ostfrieslandkrimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:50 Uhr
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
Gesicht des Todes (Ein Zoe Prime Fall — Buch 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 05:19 Uhr
Mord am Leuchtturm von Polgwynn Cove: Ein Cornwall-Krimi
Mord am Leuchtturm von Polgwynn Cove: Ein Cornwall-Krimi
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 05:44 Uhr
Mords Bergtour im Karwendel: Achtsam ermitteln zwischen Almen und Abgrund (Erna Ermittelt - Ein Orig
Mords Bergtour im Karwendel: Achtsam ermitteln zwischen Almen und Abgrund (Erna Ermittelt - Ein Orig
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.10.2025 06:46 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg
Anzeige