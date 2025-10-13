Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
Anzeige
Anzeige
  1. GIGA
  2. Tech
  3. Digital Life
  4. Diese 16 E-Books sind bei Amazon heute kostenlos: Liebe, Krimis und Mystery zum Start in die Woche

Diese 16 E-Books sind bei Amazon heute kostenlos: Liebe, Krimis und Mystery zum Start in die Woche

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Anzeige

Startet mit frischer Leselaune in die neue Woche! Heute gibt’s bei Amazon wieder eine bunte Mischung kostenloser E-Books. Von großen Gefühlen über spannende Krimis und Welten voller Mystery und Magie. Wer es lieber leicht und inspirierend mag, findet außerdem humorvolle Geschichten, Reiselust und kreative Bastelideen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Krimis, Romane und Thriller
  3. 3.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  4. 4.Humor, Reisen und Basteln
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Anzeige

Schnulzen, Liebe und Erotik

PLAY WITH ME, SIR: eine Haters-To-Lovers-Romance mit viel Spice (Dear Sir)
PLAY WITH ME, SIR: eine Haters-To-Lovers-Romance mit viel Spice (Dear Sir)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:46 Uhr
Das Brausen der Brandung: Liebesroman für Irland-Fans
Das Brausen der Brandung: Liebesroman für Irland-Fans
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:48 Uhr
Einmal himmelblau und zurück - Liebesroman: Liebe auf den ersten Blick gibt es nur im Märchen. Oder?
Einmal himmelblau und zurück - Liebesroman: Liebe auf den ersten Blick gibt es nur im Märchen. Oder?
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:48 Uhr
When Winter Falls: Die erste Liebe vergisst man nicht (Seasons of Love 1)
When Winter Falls: Die erste Liebe vergisst man nicht (Seasons of Love 1)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:49 Uhr
When Summer Rises: Die erste Liebe vergisst man nicht (Seasons of Love 2)
When Summer Rises: Die erste Liebe vergisst man nicht (Seasons of Love 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:49 Uhr
Anzeige

Krimis, Romane und Thriller

Die DNA des Bösen
Die DNA des Bösen
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:49 Uhr
Die tödlichste Lösung: Humorvoller und spannender Cosy-Crime-Roman von der Ostsee
Die tödlichste Lösung: Humorvoller und spannender Cosy-Crime-Roman von der Ostsee
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:50 Uhr
Maroulas Geheimnis: Kommissarin Waldmann ermittelt auf Paros
Maroulas Geheimnis: Kommissarin Waldmann ermittelt auf Paros
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:51 Uhr
Ticketlos in Hokitika: Neuseeland-Roman
Ticketlos in Hokitika: Neuseeland-Roman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:55 Uhr
Anzeige

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Wenn der Alpha hungrig ist: Werwolf-Romance über eine zurückgewiesene Gefährtin
Wenn der Alpha hungrig ist: Werwolf-Romance über eine zurückgewiesene Gefährtin
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:51 Uhr
Der Ork und die Walküre – Verknotet: Eine fesselnde Kriegsromanze über Gladiatoren und Überleben
Der Ork und die Walküre – Verknotet: Eine fesselnde Kriegsromanze über Gladiatoren und Überleben
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:52 Uhr
House of Malice and Grace: Magier-Elite. Spicy Dark Reverse Harem Romantasy
House of Malice and Grace: Magier-Elite. Spicy Dark Reverse Harem Romantasy
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:52 Uhr
Gib den Geist auf!: Ein Paranormaler Cosy-Krimi (Ein Geisterjäger-Krimi 11)
Gib den Geist auf!: Ein Paranormaler Cosy-Krimi (Ein Geisterjäger-Krimi 11)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:52 Uhr
Anzeige

Humor, Reisen und Basteln

Der Meister und Margarita. Ein teuflisches Spiel um Wahrheit, Freiheit und Liebe
Der Meister und Margarita. Ein teuflisches Spiel um Wahrheit, Freiheit und Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:53 Uhr
Die Reise deines Lebens 4: Bodensee
Die Reise deines Lebens 4: Bodensee
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:55 Uhr
50 lustige Weihnachtsaktivitäten mit Ihren Enkeln: Einfaches Basteln und festliche Spiele
50 lustige Weihnachtsaktivitäten mit Ihren Enkeln: Einfaches Basteln und festliche Spiele
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 09:54 Uhr
Anzeige

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Ein Mountain Man an Halloween (Fallen Peak 2)
Ein Mountain Man an Halloween (Fallen Peak 2)
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 04:25 Uhr
Schicksalsgefährten & die Prophezeiung der Hexe: Ein dunkler Paranormaler Liebesroman
Schicksalsgefährten & die Prophezeiung der Hexe: Ein dunkler Paranormaler Liebesroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 00:49 Uhr
Ein Sommer voller Schnurren und Sterne: Ein Roman über den Mut und die Liebe
Ein Sommer voller Schnurren und Sterne: Ein Roman über den Mut und die Liebe
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 05:11 Uhr
DU WIRST MICH HEIRATEN, JA: Wenn die Liebe entscheidet, gibt es keinen Platz für Zweifel
DU WIRST MICH HEIRATEN, JA: Wenn die Liebe entscheidet, gibt es keinen Platz für Zweifel
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 00:52 Uhr
Magic Future Money: (Un)mögliche Geschichten vom Geld der Zukunft
Magic Future Money: (Un)mögliche Geschichten vom Geld der Zukunft
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 08:59 Uhr
Kubinke und der Rabe: Kriminalroman
Kubinke und der Rabe: Kriminalroman
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.10.2025 02:25 Uhr
Die Tür nebenan
Die Tür nebenan
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 19:51 Uhr
Free Country: Ein Land. Zwei Typen. Kein Geld: Ein urkomischer Reisebericht durch Großbritannien
Free Country: Ein Land. Zwei Typen. Kein Geld: Ein urkomischer Reisebericht durch Großbritannien
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.10.2025 23:44 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg
Anzeige