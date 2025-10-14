Diese 18 E-Books sind bei Amazon heute kostenlos: Romantik, Fantasy und spannende Kriminalfälle

Es geht romantisch in den Dienstag. Heute gibt’s bei Amazon wieder eine große Auswahl kostenloser E-Books. Liebesgeschichten, Nordsee-Krimis und Reisen in die Vergangenheit warten auf euch.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Sklavin des Schicksals: Unter der Macht des Highlanders (Zwischen Ehre und Verlangen 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:28 Uhr

Seine geheime Liebe: Eine Harem Bad Boy Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:29 Uhr

Neon-Drache, Purpurroter Kuss: Eine dunkle Omegaverse-Mafia-Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:35 Uhr

Die Eismaschine der Liebe (Eisige Herzen 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:36 Uhr

Liebeslied für Laura Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:37 Uhr

Weil ich dich vermisse: Ein Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:39 Uhr

Der Mechaniker: Eine zweite Chance in der Kleinstadt Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:37 Uhr

Von Dir Verzaubert (Kiwis zum Verlieben 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:41 Uhr

Lovely Seasons With The Kings - Band 5: Amber Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:40 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Mein dunkles Geheimnis – Welches trägst du in dir? Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:26 Uhr

Taxi, Tod und Teufel - Watt'n Mord Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:30 Uhr

I Have a Secret (Sloane Monroe Serie 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:32 Uhr

Fremde Blicke Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:32 Uhr

Die tödlichste Lösung: Humorvoller und spannender Cosy-Crime-Roman von der Ostsee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 07:01 Uhr

Ehrenhafte Erben: Das Vermächtnis der Ulmer Gulden Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:35 Uhr

Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Stahlmaid (Geteilte Reiche 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:29 Uhr

Ferryl Shayde - Buch 2: Eine Studentenschaft Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:41 Uhr

Humor, Reisen und Basteln

Englisch lernen für den Urlaub Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:27 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

PLAY WITH ME, SIR: eine Haters-To-Lovers-Romance mit viel Spice (Dear Sir) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:46 Uhr

Das Brausen der Brandung: Liebesroman für Irland-Fans Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 04:47 Uhr

Einmal himmelblau und zurück - Liebesroman: Liebe auf den ersten Blick gibt es nur im Märchen. Oder? Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 06:23 Uhr

When Winter Falls: Die erste Liebe vergisst man nicht (Seasons of Love 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:25 Uhr

When Summer Rises: Die erste Liebe vergisst man nicht (Seasons of Love 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 06:05 Uhr

Die DNA des Bösen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 07:06 Uhr

Maroulas Geheimnis: Kommissarin Waldmann ermittelt auf Paros Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 07:45 Uhr

Ticketlos in Hokitika: Neuseeland-Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:55 Uhr

Gib den Geist auf!: Ein Paranormaler Cosy-Krimi (Ein Geisterjäger-Krimi 11) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:04 Uhr

Wenn der Alpha hungrig ist: Werwolf-Romance über eine zurückgewiesene Gefährtin Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 06:36 Uhr

Der Ork und die Walküre – Verknotet: Eine fesselnde Kriegsromanze über Gladiatoren und Überleben Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:32 Uhr

House of Malice and Grace: Magier-Elite. Spicy Dark Reverse Harem Romantasy Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 07:41 Uhr

Der Meister und Margarita. Ein teuflisches Spiel um Wahrheit, Freiheit und Liebe Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:15 Uhr

Die Reise deines Lebens 4: Bodensee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:06 Uhr

50 lustige Weihnachtsaktivitäten mit Ihren Enkeln: Einfaches Basteln und festliche Spiele Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 06:28 Uhr