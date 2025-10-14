Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  4. Diese 18 E-Books sind bei Amazon heute kostenlos: Romantik, Fantasy und spannende Kriminalfälle

Diese 18 E-Books sind bei Amazon heute kostenlos: Romantik, Fantasy und spannende Kriminalfälle

Marco Kratzenberg
Marco Kratzenberg,
2 min Lesezeit
Junge Frau mit langen dunklen Haaren sitzt an einem Tisch, lächelt und schaut auf einen E-Reader. Sie trägt ein kurzärmliges Hemd mit blauen und weißen Streifen. Im Hintergrund ist ein Fenster mit Blick auf grüne Bäume sichtbar.
Hier findet ihr jeden Tag neue kostenlose E-Books. (© IMAGO / Panthermedia / Antonio Guillem / Bearbeitung: GIGA)
Es geht romantisch in den Dienstag. Heute gibt’s bei Amazon wieder eine große Auswahl kostenloser E-Books. Liebesgeschichten, Nordsee-Krimis und Reisen in die Vergangenheit warten auf euch.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.
Inhaltsverzeichnis
  1. 1.Schnulzen, Liebe und Erotik
  2. 2.Krimis, Romane und Thriller
  3. 3.Fantasy, Mystery und Science-Fiction
  4. 4.Humor, Reisen und Basteln
  5. 5.Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

Wir stellen an jedem Werktag von Montag bis Freitag eine Auswahl an kostenlosen Büchern bei Amazon für euch zusammen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Schnulzen, Liebe und Erotik

Sklavin des Schicksals: Unter der Macht des Highlanders (Zwischen Ehre und Verlangen 5)
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:28 Uhr
Seine geheime Liebe: Eine Harem Bad Boy Romanze
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:29 Uhr
Neon-Drache, Purpurroter Kuss: Eine dunkle Omegaverse-Mafia-Romanze
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:35 Uhr
Die Eismaschine der Liebe (Eisige Herzen 3)
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:36 Uhr
Liebeslied für Laura
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:37 Uhr
Weil ich dich vermisse: Ein Liebesroman
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:39 Uhr
Der Mechaniker: Eine zweite Chance in der Kleinstadt
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:37 Uhr
Von Dir Verzaubert (Kiwis zum Verlieben 1)
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:41 Uhr
Lovely Seasons With The Kings - Band 5: Amber
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:40 Uhr
Krimis, Romane und Thriller

Mein dunkles Geheimnis – Welches trägst du in dir?
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:26 Uhr
Taxi, Tod und Teufel - Watt'n Mord
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:30 Uhr
I Have a Secret (Sloane Monroe Serie 3)
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:32 Uhr
Fremde Blicke
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:32 Uhr
Die tödlichste Lösung: Humorvoller und spannender Cosy-Crime-Roman von der Ostsee
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 07:01 Uhr
Ehrenhafte Erben: Das Vermächtnis der Ulmer Gulden
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:35 Uhr
Fantasy, Mystery und Science-Fiction

Stahlmaid (Geteilte Reiche 1)
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:29 Uhr
Ferryl Shayde - Buch 2: Eine Studentenschaft
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:41 Uhr
Humor, Reisen und Basteln

Englisch lernen für den Urlaub
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 09:27 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher vom Vortag

PLAY WITH ME, SIR: eine Haters-To-Lovers-Romance mit viel Spice (Dear Sir)
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:46 Uhr
Das Brausen der Brandung: Liebesroman für Irland-Fans
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 04:47 Uhr
Einmal himmelblau und zurück - Liebesroman: Liebe auf den ersten Blick gibt es nur im Märchen. Oder?
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 06:23 Uhr
When Winter Falls: Die erste Liebe vergisst man nicht (Seasons of Love 1)
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:25 Uhr
When Summer Rises: Die erste Liebe vergisst man nicht (Seasons of Love 2)
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 06:05 Uhr
Die DNA des Bösen
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 07:06 Uhr
Die tödlichste Lösung: Humorvoller und spannender Cosy-Crime-Roman von der Ostsee
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 07:01 Uhr
Maroulas Geheimnis: Kommissarin Waldmann ermittelt auf Paros
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 07:45 Uhr
Ticketlos in Hokitika: Neuseeland-Roman
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:55 Uhr
Gib den Geist auf!: Ein Paranormaler Cosy-Krimi (Ein Geisterjäger-Krimi 11)
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:04 Uhr
Wenn der Alpha hungrig ist: Werwolf-Romance über eine zurückgewiesene Gefährtin
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 06:36 Uhr
Der Ork und die Walküre – Verknotet: Eine fesselnde Kriegsromanze über Gladiatoren und Überleben
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:32 Uhr
House of Malice and Grace: Magier-Elite. Spicy Dark Reverse Harem Romantasy
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 07:41 Uhr
Der Meister und Margarita. Ein teuflisches Spiel um Wahrheit, Freiheit und Liebe
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:15 Uhr
Die Reise deines Lebens 4: Bodensee
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 05:06 Uhr
50 lustige Weihnachtsaktivitäten mit Ihren Enkeln: Einfaches Basteln und festliche Spiele
0,00 €
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 06:28 Uhr
Marco Kratzenberg

Mit täglich kostenlosen E-Books viel Geld sparen

Als ich damals die ersten Gratis-Bücher für den Kindle entdeckte, ging ich davon aus, dass es sich um E-Books aus der Reste-Kiste handeln würde. Aber mit der Zeit habe ich so eine Menge toller Bücher gefunden. Inzwischen habe ich eine umfangreiche Bibliothek, in der mir der Lesestoff lange nicht ausgehen wird und für die ich keinen Cent zahlen musste.

Von meinen „Entdeckungen“ könnt ihr hier jeden Tag profitieren.

Marco Kratzenberg
