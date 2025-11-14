Diese 18 Easter Eggs in Filmen habt ihr garantiert übersehen

Die Truman-Show-Zwillinge sind im echten Leben Polizisten© The Northwest Florida Daily News / Bearbeitung GIGA 1 / 18

In vielen Filmen gibt es kleine Geheimnisse, Easter Eggs und witzige Cameos, die oft erst spät entdeckt werden. Wir verraten euch einige davon, die ihr möglicherweise noch nie bemerkt habt.

Zum Beispiel: Im Film Truman Show trifft Truman zwei ältere Zwillinge. Ron und Don Taylor sind eigentlich Polizeibeamte, die am Filmset als Sicherheitskräfte beschäftigt wurden. Da sie zu allen sehr freundlich waren, hat der Regisseur Peter Weir entschieden, sie im Film einzusetzen.