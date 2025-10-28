Diese 18 Produkte machen euren Alltag einfacher und angenehmer

Es gibt Produkte, ohne die man nicht leben kann – wie etwa Waschmaschinen. Und dann gibt es noch Produkte, die man gar nicht kennt und die das Leben wirklich angenehmer machen. Diese Dinge wollen wir mal ins rechte Licht rücken.
Wusstet ihr, dass es Kaffeemaschinen für Singles gibt, oder dass diese T-Shirt-Falter tatsächlich sinnvoll sind? Ihr werdet diese Produkte lieben, wenn ihr sie erst einmal ausprobiert habt.
Schubladen-Organizer mit Wabenstruktur
Fast jeder hat Schubladen, in denen sich Kleidungsstücke wie Socken, Unterwäsche oder Krawatten so stapeln, dass man den Überblick total verliert.
Das muss nicht sein, wenn man solche „Ordnungswaben“ nutzt, durch die ihr auf den ersten Blick sehen könnt, was sich darin befindet.
Einstellbare Schuhstapler/Schuhhalter
Jeder Mensch hat mehrere paar Schuhe und muss diese irgendwo unterbringen. Wer genug Platz und Geld hat, besorgt sich dafür große Schuhschränke. Aber für den kleinen Geldbeutel gibt es praktische Lösungen, um das Schuhchaos zu organisieren.
Diese einstellbaren Schuhstapler nehmen jeweils ein paar Schuhe auf und lassen sich dann ordentlich in einem handelsüblichen Regal aufstellen. Ihr seht auf den ersten Blick, um welches Paar es sich handelt und müsst sie nicht – wie bei den meisten gängigen Schuhschränken – erst einmal herausnehmen.
Swamp Daddy Damp Duster – Staubschwamm
Wer bislang die üblichen Haushaltsschwämme dazu genutzt hat, Staub und Flecken von Oberflächen zu entfernen, wird sich nach dem ersten Gebrauch dieses Schwamms fragen, warum es die nicht in jedem Haushalt gibt.
Der „Damp Duster“ kommt vom Hersteller des bekannten Schwamms „Scrub Daddy“. Feucht gemacht eignet er sich zur rückstandsfreien Staubreinigung aller Oberflächen und lässt sich einfach wieder spülen, ohne der Dreck anzusammeln.
ACE2ACE Tierhaarentferner / Fusselrolle
Mit fast 100.000 Bewertungen kommt dieser Tierhaarentferner auf 4,3 Sterne. Er eignet sich zur Entfernung von Haaren auf Polstermöbeln, Teppichen, Bettwäsche oder Tierkörbchen. Dabei arbeitet er nicht mit Klebeflächen und ist dementsprechend leicht zu reinigen, um ihn dauerhaft zu verwenden.
Wäschefalter / T-Shirt-Faltbrett
Sicher habt ihr so ein Teil schon mal in einem Internet-Video gesehen. Jemand legt alle möglichen Kleidungsstücke darauf, macht mit den einzelnen Plastikseiten des Geräts Klipp-Klapp-Klipp und schon hat er/sie ein wundervoll zusammengelegtes T-Shirt oder Hemd.
Sieht albern aus, funktioniert aber! Wenn ihr nicht gerade zu den gesegneten Menschen gehört, die das aus dem Handgelenk beherrschen, wird euch dieses Teil ordentliche Schränke und Kleidungsstücke ohne Knitterfalten bescheren.
BoxLegend T-Shirt-Organizer
Gerade haben wir euch eine Hilfe zum Falten von T-Shirts und Hemden vorgestellt, jetzt müssen sie ordentlich in den Schrank. Dafür gibt’s von der gleichen Firma „T-Shirt-Stapelfächer“ in die ihr eure Oberteile einsortieren könnt, um sie ganz einfach zu stapeln. Ein kleiner Griff hilft euch dabei, die Stapel zu durchsuchen, um immer das passende Kleidungsstück zu finden.
Schrank-Organizer
Die Wohnung ist Tiptop, alles glänzt und ihr macht einen guten Eindruck bei euren Gästen. Nur eines darf keinesfalls passieren: Wenn irgendjemand den Kleiderschrank öffnet, wird er euren wahren Charakter kennenlernen.
Das muss nicht sein! Ihr kenn alle die praktischen Stapelkisten. So etwas ähnliches gibt es für Schränke, nur dass die Front geöffnet ist, damit ihr Dinge dort einräumen könnt. Die Organizer lassen sich stapeln und sogar hervorziehen, um Dinge besser zu entnehmen.
Lasst sie ruhig in eure Schränke gucken. Ihr seid die Könige der Ordnung.
ORGSTA S001 Etikettendrucker
Früher gabs diese kleinen Schilderdrucker, bei denen ihr mit der Kraft eurer Hand Buchstaben in ein Plastikband gepresst habt. So cool das auch war, die Zeiten haben sich geändert.
Heute nutzt ihr einen Etikettendrucker, der mit einer App gekoppelt ist und euch ein Klebeschildchen nach dem anderen ausspuckt. Dabei könnt ihr auf zahlreiche Vorlagen und Symbole zurückgreifen, um den Verwendungszweck sofort klar zu machen. Guckt nicht mehr alle Kisten oder Ordner durch, bis ihr das Gesuchte findet. Ein Blick auf das neue Etikett genügt.
Küchenrollwagen
Bei einem „Küchenrollwagen“ denken viele vielleicht an diese seltsamen, rollbaren Tabletts, die es in den 60ern gab, aber um die geht es hier gar nicht. Vielmehr geht es um äußerst praktische „Miniregale mit Rollen“, die klein genug sind, um in einer schmalen Ecke verstaut zu werden, aber gleichzeitig genug Platz bieten, um viel Krimskrams aufzunehmen.
Und es dreht sich dabei auch nicht nur um Küchen, sondern zum Beispiel den Platz unter einem Schreibtisch, um Kinderzimmer oder das Bad. Die Verwendungsmöglichkeiten sind so zahlreich, dass man schnell überlegt, sich einen zweiten zu holen.
Kabeletiketten
Mittelweile gibt es vermutlich in jedem Haushalt eine Schublade voller Ladegeräte und Stromversorgungen, von denen niemand mehr weiß, an welches Gerät sie gehören. Und in den Mehrfachsteckdosen sind jede Menge Kabel, ohne dass man sie zuordnen kann.
Damit ist Schluss, wenn ihr solche wiederverwendbaren Klett-Etiketten nutzt und sie anständig beschriftet. Auf einen Blick sehr ihr, wozu ein Kabel gehört, um welches Ladegerät es sich handelt oder welches Akku-Ladegerät für welche Kamera ist.
Weihnachtslichter Aufbewahrungshalter
Weihnachten, Halloween oder die Party sind vorbei und jetzt muss die Lichterkette wieder so verstaut werden, dass ihr sie beim nächsten Gebrauch nicht wieder stundenlang entknoten müsst. Dabei hilft euch so ein Wickler, der sie ordentlich aufrollt und beim nächsten Anlass ebenso ordentlich wieder abwickelt.
Magnetischer Holz-Schuhlöffel 55 cm
Es gibt so Dinge, die man nicht benutzt, weil man sie für altmodisch hält. In vielen Fällen verschenkt man damit eine unkomplizierte Bequemlichkeit.
Schuhanzieher sind solche Dinge, dabei sind sie insbesondere heutzutage praktisch, wo viele sich gar nicht mehr die Mühe machen, die Schuhe noch zu öffnen. Stattdessen stecken sie den Fuß hinein und versuchen dann, sich irgendwie „reinzuwurschteln“.
So ein extralanger Schuhlöffel ist dabei nicht nur eine große Hilfe, er lässt die Schuhe auch länger leben, die so eine raue Behandlung eigentlich nicht gut vertragen.
Dieses Produkt kann magnetisch an der Wand aufgehängt werden und sieht auch noch gut aus.
Sofatisch mit USB-Anschluss
Ihr sitzt auf dem Sofa, macht es euch gemütlich und seid von Dingen umgeben, die Strom brauchen. Was liegt da näher als ein Beistelltisch, der zwei Steckdosen und zwei USB-Lade-Anschlüsse enthält? Euer Handy wird geladen, die Lampe hat Strom und euer E-Book-Reader ist auch versorgt, wenn ihr nicht lest. Es gibt verschiedene Designs, sodass ihr ihn zum Beispiel auch als Nachttisch verwenden könnt.
Silit Topfuntersetzer klappbar und magnetisch
Kennt ihr das? Ihr habt gekocht, wollt die Speisen im Topf servieren, der ist aber heiß und braucht einen Topfuntersetzer. Der steht jetzt aber noch in der Küche, wo ihr den Topf zum nachwürzen zuerst abgestellt habt. Und natürlich ist keine Hand frei, um gleichzeitig den Topf und den Untersetzer zum Tisch zu bringen.
Ja, ich weiß… man könnte auch einfach 2 Topfuntersetzer kaufen. Aber meine Lösung ist auch clever: Der magnetische, zusammenklappbare Untersetzer von Silit sieht gut aus und bleibt am Topf haften, sobald ihr ihn einmal darauf gestellt habt.
Denkt nur daran, ihn erst wieder abzumachen, wenn der Topf kalt ist!
Knoblauchpresse – Wippe aus Edelstahl
Als ich dieses Ding kaufte, wollte meine Frau mich für verrückt erklären lassen. Inzwischen ist es eines ihrer Lieblings-Kochutensilien und ich ziehe sie ab und zu damit auf.
Anstatt eine Knoblauchzehe in eine kleine Zange zu quetschen, sie dann durchzupressen und anschließend die Reste mühsam aus dem Mechanismus zu fummeln, wird sie hier einfach hingelegt und ihr wippt ein paarmal kräftig mit der Presse darüber. Entnehmt den Knoblauch zum Würzen und die Presse lässt sich ganz einfach reinigen – auch in der Spülmaschine.
Single Kaffeemaschine
Singles brauchen in der Regel keine Kaffeemaschine, die 8 Tassen auf einmal produzieren kann. Darum gibt es diese kleine Kaffeemaschine extra für Singles. Sie macht genau einen Becher Kaffee und der gehört gleich mit zur Maschine. Filter muss man auch keine kaufen, ein Dauerfilter ist dabei.
Ihr müsst also nur noch abends Kaffee und Wasser einfüllen, einen Timer stellen und morgens beim Aufstehen habt ihr eine fertige Tasse frischen Kaffee.
Eierköpfer, Eierbecher und Serviettenring
Der sogenannte „Eierschalensollbruchstellenverursacher“ hat seinen Platz sogar in den ausländischen Memes über Deutschland gefunden. Aber wenn ihr ihn nicht braucht, nimmt er bloß irgendwo Platz weg und staubt voll.
Da ist der Cregg-Eierköpfer schon viel praktischer: Buchstäblich im Handumdrehen köpft ihr eure Eier und könnt den cleveren Kunststoffring dann gleich als Eierbecher benutzen. So ganz nebenbei würde er auch als Serviettenring taugen – wenn ihr mehrere davon kauft.