  4. Diese 18 Produkte machen euren Alltag einfacher und angenehmer

Marco Kratzenberg
4 min Lesezeit
Eine Hand hält eine silberne Knoblauchpresse über eine Holzschneidebrett. Die Presse ist mit gehacktem Knoblauch gefüllt, und daneben liegen ganze Knoblauchzehen.
Euer Leben ist nicht komplett ohne eine Knoblauch-Wippe© Amazon / Sinnsally / Bildquelle: Screenshot GIGA1 / 18
Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links
Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.  Mehr erfahren.

Es gibt Produkte, ohne die man nicht leben kann – wie etwa Waschmaschinen. Und dann gibt es noch Produkte, die man gar nicht kennt und die das Leben wirklich angenehmer machen. Diese Dinge wollen wir mal ins rechte Licht rücken.

Wusstet ihr, dass es Kaffeemaschinen für Singles gibt, oder dass diese T-Shirt-Falter tatsächlich sinnvoll sind? Ihr werdet diese Produkte lieben, wenn ihr sie erst einmal ausprobiert habt.

Schubladen-Organizer mit Wabenstruktur

Eine offene Schublade mit einem Waben-Organizer, gefüllt mit verschiedenen Paaren von gefalteten Socken.
© Amazon / Whitmor / Bildquelle: Screenshot GIGA2 / 18
Fast jeder hat Schubladen, in denen sich Kleidungsstücke wie Socken, Unterwäsche oder Krawatten so stapeln, dass man den Überblick total verliert.

Das muss nicht sein, wenn man solche „Ordnungswaben“ nutzt, durch die ihr auf den ersten Blick sehen könnt, was sich darin befindet.

Whitmor 6025-3928 Schubladen-Organizer mit Wabenstruktur, 1 Stück, weiß
Whitmor 6025-3928 Schubladen-Organizer mit Wabenstruktur, 1 Stück, weiß
7,87 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 15:43 Uhr

Einstellbare Schuhstapler/Schuhhalter

Eine Gegenüberstellung von zwei Schuhregalen, die den Unterschied zwischen unorganisierten und organisierten Schuhen zeigen. Das linke Regal, "Vorher", zeigt Schuhe, die lose auf den Regalböden stehen. Das rechte Regal, "Nachher", zeigt Schuhe, die ordentlich in stapelbaren Schuhhaltern untergebracht sind, wodurch der Platz halbiert wird.
© Amazon / SaiXuan / Bildquelle: Screenshot GIGA3 / 18
Jeder Mensch hat mehrere paar Schuhe und muss diese irgendwo unterbringen. Wer genug Platz und Geld hat, besorgt sich dafür große Schuhschränke. Aber für den kleinen Geldbeutel gibt es praktische Lösungen, um das Schuhchaos zu organisieren.

Diese einstellbaren Schuhstapler nehmen jeweils ein paar Schuhe auf und lassen sich dann ordentlich in einem handelsüblichen Regal aufstellen. Ihr seht auf den ersten Blick, um welches Paar es sich handelt und müsst sie nicht – wie bei den meisten gängigen Schuhschränken – erst einmal herausnehmen.

SaiXuan Schuhstapler-Set (10 Stück)
SaiXuan Schuhstapler-Set (10 Stück)
Platzsparende Schuhhalter aus robustem PP-Material mit 3-fach höhenverstellbaren Positionen und rutschfester Oberfläche, geeignet für verschiedene Schuhtypen.
15,89 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 15:44 Uhr

Swamp Daddy Damp Duster – Staubschwamm

Eine Hand hält einen gelben, gerippten Schwamm, der mit Staub bedeckt ist. Text über dem Schwamm besagt: "Der feuchte Staubwedel sammelt und bindet Staub mit einem schnellen Wisch!"
© Amazon / Scrub Daddy / Bildquelle: Screenshot GIGA4 / 18
Wer bislang die üblichen Haushaltsschwämme dazu genutzt hat, Staub und Flecken von Oberflächen zu entfernen, wird sich nach dem ersten Gebrauch dieses Schwamms fragen, warum es die nicht in jedem Haushalt gibt.

Der „Damp Duster“ kommt vom Hersteller des bekannten Schwamms „Scrub Daddy“. Feucht gemacht eignet er sich zur rückstandsfreien Staubreinigung aller Oberflächen und lässt sich einfach wieder spülen, ohne der Dreck anzusammeln.

Scrub Daddy Damp Duster Staubschwamm
Scrub Daddy Damp Duster Staubschwamm
Waschbarer, wiederverwendbarer Staubschwamm mit antistatischer Wirkung - ideal für Jalousien, Heizkörper, Lüftungsschlitze und schwer erreichbare Stellen.
4,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 12:47 Uhr

ACE2ACE Tierhaarentferner / Fusselrolle

Ein weißer Fusselroller mit geöffnetem Deckel, der eine Kleberolle zeigt, die mit Haaren bedeckt ist. Im kleinen Kreis rechts unten ist zu sehen, wie eine Hand den Roller über eine dunkle Oberfläche mit Haaren zieht.
© Amazon / ACE2ACE / Bildquelle: Screenshot GIGA5 / 18
Mit fast 100.000 Bewertungen kommt dieser Tierhaarentferner auf 4,3 Sterne. Er eignet sich zur Entfernung von Haaren auf Polstermöbeln, Teppichen, Bettwäsche oder Tierkörbchen. Dabei arbeitet er nicht mit Klebeflächen und ist dementsprechend leicht zu reinigen, um ihn dauerhaft zu verwenden.

ACE2ACE Tierhaarentferner Fusselrolle
ACE2ACE Tierhaarentferner Fusselrolle
Wiederverwendbare Fusselrolle mit selbstreinigender Funktion und integriertem Staubbehälter - ideal für Sofas, Betten und Teppiche.
17,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 13:06 Uhr

Wäschefalter / T-Shirt-Faltbrett

Eine Frau und ein junges Mädchen sitzen auf dem Boden und falten Kleidung. Vor ihnen liegen auf dem Boden gefaltete Kleidungsstücke und eine schwarze Kleiderfalthilfe. Im Hintergrund steht ein Wäschekorb mit bunten Kleidungsstücken.
© Amazon / BoxLegend / Bildquelle: Screenshot GIGA6 / 18
Sicher habt ihr so ein Teil schon mal in einem Internet-Video gesehen. Jemand legt alle möglichen Kleidungsstücke darauf, macht mit den einzelnen Plastikseiten des Geräts Klipp-Klapp-Klipp und schon hat er/sie ein wundervoll zusammengelegtes T-Shirt oder Hemd.

Sieht albern aus, funktioniert aber! Wenn ihr nicht gerade zu den gesegneten Menschen gehört, die das aus dem Handgelenk beherrschen, wird euch dieses Teil ordentliche Schränke und Kleidungsstücke ohne Knitterfalten bescheren.

BoxLegend Faltbrett für Kleidung
BoxLegend Faltbrett für Kleidung
Verstellbares Kleiderfaltbrett für T-Shirts, Pullover und Handtücher - platzsparend, robust und einfach in drei Schritten zu bedienen.
16,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 14:38 Uhr

BoxLegend T-Shirt-Organizer

Ein Stapel von T-Shirts, die auf weißen Kleiderorganisatoren gefaltet sind. Die T-Shirts sind in verschiedenen bunten Farben gehalten, von hellgrün über gelb, lila, pink und hellblau.
© Amazon / BoxLegend / Bildquelle: Screenshot GIGA7 / 18
Gerade haben wir euch eine Hilfe zum Falten von T-Shirts und Hemden vorgestellt, jetzt müssen sie ordentlich in den Schrank. Dafür gibt’s von der gleichen Firma „T-Shirt-Stapelfächer“ in die ihr eure Oberteile einsortieren könnt, um sie ganz einfach zu stapeln. Ein kleiner Griff hilft euch dabei, die Stapel zu durchsuchen, um immer das passende Kleidungsstück zu finden.

BoxLegend T-Shirt Organizer (10 Stück)
BoxLegend T-Shirt Organizer (10 Stück)
Stapelbares Schichtensystem aus robustem PP-Material zur übersichtlichen Organisation von T-Shirts, Hemden und anderen Kleidungsstücken im Kleiderschrank.
21,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 13:18 Uhr

Schrank-Organizer

Ein weißer Kleiderschrank mit mehreren Schubladenorganisationseinheiten. Daneben sind drei weitere weiße Organisationseinheiten gestapelt, eine davon ist aufgeklappt und lehnt an der Wand. Im Hintergrund hängen zwei Kleiderstücke an einer Kleiderstange.
© Amazon / Neprock / Bildquelle: Screenshot GIGA8 / 18
Die Wohnung ist Tiptop, alles glänzt und ihr macht einen guten Eindruck bei euren Gästen. Nur eines darf keinesfalls passieren: Wenn irgendjemand den Kleiderschrank öffnet, wird er euren wahren Charakter kennenlernen.

Das muss nicht sein! Ihr kenn alle die praktischen Stapelkisten. So etwas ähnliches gibt es für Schränke, nur dass die Front geöffnet ist, damit ihr Dinge dort einräumen könnt. Die Organizer lassen sich stapeln und sogar hervorziehen, um Dinge besser zu entnehmen.

Lasst sie ruhig in eure Schränke gucken. Ihr seid die Könige der Ordnung.

Neprock Schrank Organizer (4 Stück)
Neprock Schrank Organizer (4 Stück)
Stapelbare Aufbewahrungsboxen aus robustem PP-Material mit ausziehbaren Schubladen, belüfteten Wänden und platzsparender Konstruktion.
29,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 13:18 Uhr

ORGSTA S001 Etikettendrucker

Ein mintgrüner tragbarer Bluetooth-Etikettendrucker mit einem geöffneten Deckel, der eine Klebeetikettenrolle zeigt. Daneben sind ein Smartphone mit einer Etiketten-App und verschiedene Etiketten abgebildet. Ein Infokasten listet die Funktionen des Druckers auf: Keine Tinte erforderlich, Bluetooth-Verbindung, 2000mAh-Batterie, HD-Klarer Druck, Tragbar und Integrierter Schneidmechanismus.
© Amazon / ORGSTA / Bildquelle: Screenshot GIGA9 / 18
Früher gabs diese kleinen Schilderdrucker, bei denen ihr mit der Kraft eurer Hand Buchstaben in ein Plastikband gepresst habt. So cool das auch war, die Zeiten haben sich geändert.

Heute nutzt ihr einen Etikettendrucker, der mit einer App gekoppelt ist und euch ein Klebeschildchen nach dem anderen ausspuckt. Dabei könnt ihr auf zahlreiche Vorlagen und Symbole zurückgreifen, um den Verwendungszweck sofort klar zu machen. Guckt nicht mehr alle Kisten oder Ordner durch, bis ihr das Gesuchte findet. Ein Blick auf das neue Etikett genügt.

ORGSTA S001 Etikettendrucker
ORGSTA S001 Etikettendrucker
Kompakter Bluetooth-Etikettendrucker mit 2000 mAh Akku, Thermodrucktechnologie und umfangreicher App mit über 190 Vorlagen für unterwegs.
15,29 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 13:41 Uhr

Küchenrollwagen

Ein vierteiliges Bild, das die Vielseitigkeit eines schmalen, dreistufigen Rollwagens zeigt.
© Amazon / Zosenyer / Bildquelle: Screenshot GIGA10 / 18
Bei einem „Küchenrollwagen“ denken viele vielleicht an diese seltsamen, rollbaren Tabletts, die es in den 60ern gab, aber um die geht es hier gar nicht. Vielmehr geht es um äußerst praktische „Miniregale mit Rollen“, die klein genug sind, um in einer schmalen Ecke verstaut zu werden, aber gleichzeitig genug Platz bieten, um viel Krimskrams aufzunehmen.

Und es dreht sich dabei auch nicht nur um Küchen, sondern zum Beispiel den Platz unter einem Schreibtisch, um Kinderzimmer oder das Bad. Die Verwendungsmöglichkeiten sind so zahlreich, dass man schnell überlegt, sich einen zweiten zu holen.

Zosenyer Rollwagen Schmal (13 cm)
Zosenyer Rollwagen Schmal (13 cm)
Schmaler 3-Ebenen Rollwagen aus Kunststoff und Edelstahl mit 4 Rollen und 6 Haken - ideal für enge Räume in Küche, Bad oder Büro.
15,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 14:00 Uhr

Kabeletiketten

Ein vierteiliges Bild, das die Eigenschaften von wiederverwendbaren Kabeletiketten zeigt.
© Amazon / Ymapinc / Bildquelle: Screenshot GIGA11 / 18
Mittelweile gibt es vermutlich in jedem Haushalt eine Schublade voller Ladegeräte und Stromversorgungen, von denen niemand mehr weiß, an welches Gerät sie gehören. Und in den Mehrfachsteckdosen sind jede Menge Kabel, ohne dass man sie zuordnen kann.

Damit ist Schluss, wenn ihr solche wiederverwendbaren Klett-Etiketten nutzt und sie anständig beschriftet. Auf einen Blick sehr ihr, wozu ein Kabel gehört, um welches Ladegerät es sich handelt oder welches Akku-Ladegerät für welche Kamera ist.

Ymapinc Kabelbeschriftung mit Klettband (24 Stück)
Ymapinc Kabelbeschriftung mit Klettband (24 Stück)
Wiederverwendbare Kabeletiketten aus Nylon in 6 Farben, leicht beschreibbar mit Stift oder Marker, ohne klebrige Rückstände.
5,49 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 14:10 Uhr

Weihnachtslichter Aufbewahrungshalter

Ein schwarzer Wickler mit roten Griffen, um den eine Lichterkette mit bunten Kugellampen gewickelt ist. Der Hintergrund ist grün und mit Tannenzweigen, roten Weihnachtskugeln, Schneeflocken und einer roten Schleife dekoriert.
© Amazon / Gwtdtoad / Bildquelle: Screenshot GIGA12 / 18
Weihnachten, Halloween oder die Party sind vorbei und jetzt muss die Lichterkette wieder so verstaut werden, dass ihr sie beim nächsten Gebrauch nicht wieder stundenlang entknoten müsst. Dabei hilft euch so ein Wickler, der sie ordentlich aufrollt und beim nächsten Anlass ebenso ordentlich wieder abwickelt.

Gwtdtoad Weihnachtslichter Organizer
Gwtdtoad Weihnachtslichter Organizer
Praktischer Aufbewahrungsorganizer aus ABS-Material mit drehbarem Griff zum schnellen Aufwickeln von Lichterketten, Kabeln und anderen Dekorationen.
11,62 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 14:28 Uhr

Magnetischer Holz-Schuhlöffel 55 cm

Ein hölzerner Schuhlöffel, der an einer Wand hängt. Der Schuhlöffel ist aus hellem Holz gefertigt und hat eine schlichte, ergonomische Form.
© Amazon / WAOCEO / Bildquelle: Screenshot GIGA13 / 18
Es gibt so Dinge, die man nicht benutzt, weil man sie für altmodisch hält. In vielen Fällen verschenkt man damit eine unkomplizierte Bequemlichkeit.

Schuhanzieher sind solche Dinge, dabei sind sie insbesondere heutzutage praktisch, wo viele sich gar nicht mehr die Mühe machen, die Schuhe noch zu öffnen. Stattdessen stecken sie den Fuß hinein und versuchen dann, sich irgendwie „reinzuwurschteln“.

So ein extralanger Schuhlöffel ist dabei nicht nur eine große Hilfe, er lässt die Schuhe auch länger leben, die so eine raue Behandlung eigentlich nicht gut vertragen.

Dieses Produkt kann magnetisch an der Wand aufgehängt werden und sieht auch noch gut aus.

WAOCEO Schuhlöffel (55 cm)
WAOCEO Schuhlöffel (55 cm)
Ergonomischer Schuhlöffel aus Holz mit extra langem Griff und Aufhängeschlaufe - ideal für Stiefel und für ältere Menschen, Schwangere und Kinder.
16,98 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 14:40 Uhr

Sofatisch mit USB-Anschluss

Ein runder Tisch aus dunklem Holz steht neben einem Bett. Auf dem Tisch befinden sich eine Lampe, ein Smartphone, das kabellos geladen wird, und ein kleiner Lautsprecher auf zwei Büchern. Der Tisch hat eine integrierte Steckdosenleiste mit zwei Steckdosen und zwei USB-Anschlüssen.
© Amazon / IRONCK / Bildquelle: Screenshot GIGA14 / 18
Ihr sitzt auf dem Sofa, macht es euch gemütlich und seid von Dingen umgeben, die Strom brauchen. Was liegt da näher als ein Beistelltisch, der zwei Steckdosen und zwei USB-Lade-Anschlüsse enthält? Euer Handy wird geladen, die Lampe hat Strom und euer E-Book-Reader ist auch versorgt, wenn ihr nicht lest. Es gibt verschiedene Designs, sodass ihr ihn zum Beispiel auch als Nachttisch verwenden könnt.

IRONCK Beistelltisch mit Steckdosen
IRONCK Beistelltisch mit Steckdosen
Runder Beistelltisch mit 2 Ablagen, integrierter Ladestation (2 AC-Steckdosen, USB & Type-C) und stabilem Metallrahmen, belastbar bis 35 kg.
39,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 14:42 Uhr

Silit Topfuntersetzer klappbar und magnetisch

Zwei Hände halten einen großen Edelstahltopf mit karierten Küchentüchern. An der Unterseite des Topfes ist ein roter Hitzeschutz mit vier Armen befestigt.
© Amazon / Silit / Bildquelle: Screenshot GIGA15 / 18
Kennt ihr das? Ihr habt gekocht, wollt die Speisen im Topf servieren, der ist aber heiß und braucht einen Topfuntersetzer. Der steht jetzt aber noch in der Küche, wo ihr den Topf zum nachwürzen zuerst abgestellt habt. Und natürlich ist keine Hand frei, um gleichzeitig den Topf und den Untersetzer zum Tisch zu bringen.

Ja, ich weiß… man könnte auch einfach 2 Topfuntersetzer kaufen. Aber meine Lösung ist auch clever: Der magnetische, zusammenklappbare Untersetzer von Silit sieht gut aus und bleibt am Topf haften, sobald ihr ihn einmal darauf gestellt habt.

Denkt nur daran, ihn erst wieder abzumachen, wenn der Topf kalt ist!

Silit Magnetischer Topfuntersetzer
Silit Magnetischer Topfuntersetzer
Klappbarer Topfuntersetzer aus hitzebeständigem Kunststoff und Silikon, magnetisch haftend und spülmaschinenfest, bis 200°C temperaturbeständig.
16,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 14:52 Uhr

Knoblauchpresse – Wippe aus Edelstahl

Eine Hand hält eine silberne Knoblauchpresse über eine Holzschneidebrett. Die Presse ist mit gehacktem Knoblauch gefüllt, und daneben liegen ganze Knoblauchzehen.
© Amazon / Sinnsally / Bildquelle: Screenshot GIGA16 / 18
Als ich dieses Ding kaufte, wollte meine Frau mich für verrückt erklären lassen. Inzwischen ist es eines ihrer Lieblings-Kochutensilien und ich ziehe sie ab und zu damit auf.

Anstatt eine Knoblauchzehe in eine kleine Zange zu quetschen, sie dann durchzupressen und anschließend die Reste mühsam aus dem Mechanismus zu fummeln, wird sie hier einfach hingelegt und ihr wippt ein paarmal kräftig mit der Presse darüber. Entnehmt den Knoblauch zum Würzen und die Presse lässt sich ganz einfach reinigen – auch in der Spülmaschine.

Sinnsally Knoblauchpresse Wippe
Sinnsally Knoblauchpresse Wippe
Edelstahl-Knoblauchwippe mit Silikonschäler zum einfachen Zerkleinern von Knoblauch und Ingwer, spülmaschinenfest und korrosionsbeständig.
7,64 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 14:59 Uhr

Single Kaffeemaschine

Eine schwarze Kaffeemaschine mit einer gefüllten schwarzen Tasse Kaffee steht auf einer Küchenarbeitsplatte. Über dem Bild steht der Text "Schnelle Zubereitung & sehr einfache Reinigung". Links neben der Kaffeemaschine befindet sich ein Siegel mit der Aufschrift "TEST BILD TOP KÜCHEN MARKE 2024" und "1. Platz PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS IN DER KATEGORIE KAFFEEMASCHINEN".
© Amazon / Clatronic / Bildquelle: Screenshot GIGA17 / 18
Singles brauchen in der Regel keine Kaffeemaschine, die 8 Tassen auf einmal produzieren kann. Darum gibt es diese kleine Kaffeemaschine extra für Singles. Sie macht genau einen Becher Kaffee und der gehört gleich mit zur Maschine. Filter muss man auch keine kaufen, ein Dauerfilter ist dabei.

Ihr müsst also nur noch abends Kaffee und Wasser einfüllen, einen Timer stellen und morgens beim Aufstehen habt ihr eine fertige Tasse frischen Kaffee.

Clatronic 1-Tassen-Kaffeeautomat
Clatronic 1-Tassen-Kaffeeautomat
Kompakter Filterkaffeeautomat mit Keramiktasse, perfekt für Singles und unterwegs, mit herausnehmbarem Permanentfilter und automatischer Abschaltung.
13,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 15:59 Uhr

Eierköpfer, Eierbecher und Serviettenring

Zwei Hände halten ein braunes Ei, auf dem ein roter Eierschneider mit der Aufschrift "CREGG" sitzt.
© Amazon / cregg / Bildquelle: Screenshot GIGA18 / 18
Der sogenannte „Eierschalensollbruchstellenverursacher“ hat seinen Platz sogar in den ausländischen Memes über Deutschland gefunden. Aber wenn ihr ihn nicht braucht, nimmt er bloß irgendwo Platz weg und staubt voll.

Da ist der Cregg-Eierköpfer schon viel praktischer: Buchstäblich im Handumdrehen köpft ihr eure Eier und könnt den cleveren Kunststoffring dann gleich als Eierbecher benutzen. So ganz nebenbei würde er auch als Serviettenring taugen – wenn ihr mehrere davon kauft.

cregg Eierköpfer 3-in-1
cregg Eierköpfer 3-in-1
Praktisches 3-in-1 Küchenhelfer aus Deutschland: Eierbecher, Eieröffner und Servierring in einem, spülmaschinenfest und für weich- und hartgekochte Eier geeignet.
9,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 28.10.2025 15:59 Uhr
