Diese 5 iPhone-Hacks machen eure Fotos sofort besser

Nutzt ihr eure iPhone-Kameras optimal? Wir zeigen euch im Video 5 Kniffe, die nicht jeder kennt.

Panorama statt Ultraweitwinkel

Wenn etwas Hohes aufs Bild soll, dann gibts dafür den Ultraweitwinkel – der Fotos aber einen typischen Look mit verzerrter Optik mitgibt. Probiert mal alternativ den Panoramamodus aus – und zwar vertikal. Einfach Modus wechseln und aufnehmen: Ihr müsst dabei den Pfeil beim Bewegen auf der Linie halten. Wenn ihr fertig seid, nochmal den Auslöser antippen. Der Pfeil muss nicht bis ans Ende geführt werden.

EarPods als Auslöser

Es gibt mehrere Methoden, um ein Foto auszulösen: einmal den Auslöser in der App, dann den Camera-Control-Button beim iPhone 16 (Pro) und noch die Lautstärke-Buttons auf der Seite gegenüber. Ihr könnt sogar die Lautstärke-Buttons am Kabel der EarPods als Auslöser nutzen.

Schnell zuschneiden

Zum schnellen Zuschneiden einfach im geöffneten Foto in den gewünschten Ausschnitt reinzoomen, dann erscheint oben rechts das Cropping-Tool. Geht fix und ist intuitiver als das Gefummel mit dem Auswahlrahmen.

Mehrere Fotos auf gleiche Weise bearbeiten

Habt ihr mehrere Fotos, die gleich aussehen sollen? Jede Art von Bearbeitung (z. B. Schwarz-Weiß statt Farbe) könnt ihr über das Drei-Punkte-Menü kopieren. Wählt mehrere Fotos und setzt die Änderung ein. Das spart je nach Anzahl der Bilder eine Menge Zeit.

Selbstauslöser statt Selfie

So ein Foto ist als Selfie nicht möglich. Um beide Hände freizuhaben, bietet sich der Selbstauslöser an. (© IMAGO / HalfPoint Images)

Selfies mit der Frontkamera sind ja ganz nett, aber es gibt was Besseres: Den Selbstauslöser. Statt unvorteilhafter Schnappschüsse („Mein Kopf sieht aus wie eine Kartoffel!“) bekommt ihr viel mehr Personen aufs Bild, habt währenddessen die Hände frei und könnt kreativer sein. Ist im Vergleich zu Selfies etwas mehr Aufwand, macht aber auch wesentlich mehr Spaß.

Kamera-App auf der Apple Watch Series 10: Der Selbstauslöser für die iPhone-Kamera ist hier auf 3 Sekunden gestellt. (© GIGA)

Das Starten des Selbstauslösers geht auch mit der Apple Watch. Dazu müsst ihr auf der Apple Watch einfach nur die Kamera-App starten.

