Diese 6 Dinge sollte Samsung beim Galaxy S26 Pro vom iPhone 17 lernen

Samsung sollte sich beim Galaxy S26 am iPhone 17 von Apple orientieren.

Apple hat das iPhone 17 vorgestellt und dabei nicht nur die Pro-Modelle, sondern gleich die komplette Serie mit starken Upgrades ausgestattet. Viele davon kennen Galaxy-Fans schon lange aus der Ultra-Reihe – doch Apple zeigt, dass man sie auch in allen Modellen anbieten kann. Sechs dieser Neuerungen könnten ein Fingerzeig für Samsungs Galaxy S26 sein.

Samsung kann das iPhone 17 nicht ignorieren

Für Samsung ist das iPhone 17 aktuell der schlimmste Albtraum. Apple hat dem Handy ein mächtiges Upgrade spendiert und setzt das Unternehmen unter Druck, nachzuziehen. Folgende sechs Punkte sollte Samsung beim Galaxy S26 nicht ignorieren:

Speicher: Apple verbaut in allen iPhone-17-Modellen mindestens 256 GB internen Speicher. Damit hat Apple Google kalt erwischt, die beim Pixel 10 (Pro) immer noch auf 128 GB setzen. Samsung sollte den gleichen Fehler beim Galaxy S26 nicht machen und direkt 256 GB verbauen.

Laden: Die Unterschiede im Lade-Tempo sind längst ein Kritikpunkt bei Samsung. Während Plus- und Ultra-Modelle mit 45 Watt laden, hängen Basisgeräte der Galaxy-S-Serie bei 25 Watt fest. Apple dagegen zieht die ganze Serie hoch: 40 Watt für jedes Modell, 50 Prozent Akku in nur 20 Minuten. Spätestens beim Galaxy S26 sollte Samsung die Ladegeschwindigkeit angleichen – nicht nur beim Ultra erhöhen.

Display: Samsung hat mit dem Galaxy S24 Ultra bewiesen, wie nützlich ein Display mit Anti-Reflex-Beschichtung sein kann. Doch während Apple dieses Feature sofort in alle iPhones integriert, bleiben die restlichen Galaxy-S-Modelle außen vor. Wer einmal in der Sonne versucht hat, Nachrichten zu lesen, weiß: Das ist ein echtes Alltags-Upgrade, das beim Galaxy S26 Standard sein sollte.

Hauptkamera: Lange hatte Samsung den Vorteil, selbst den günstigen Galaxy-S-Versionen richtig gute Linse zu spendieren. Doch inzwischen hinken sie hinterher. Nur beim Ultra bekommt ihr das beste System. Apple verbaut auch im iPhone 17 eine hervorragende Kamera. Hier muss Samsung dringend nachlegen, um nicht noch weiter abgeschüttelt zu werden.

Selfie-Kamera: Während Samsung seine Selfie-Kameras in kleinen Schritten verbessert, geht Apple beim iPhone 17 einen ungewöhnlichen Weg: Ein 18-Megapixel-Sensor mit quadratischem Bildformat erlaubt Fotos und Videos, die sich automatisch an Hoch- oder Querformat anpassen. Für alle, die Content auf Social Media posten, ist das eine simple, aber geniale Lösung. Ich selbst mache zwar selten Selfies, doch selbst ich erkenne, wie praktisch das ist.

Konnektivität: Samsung galt einmal als einer der ersten Hersteller, der neue Standards integriert. Doch bei Bluetooth 6.0 und Ultrabreitband (UWB) hat Apple inzwischen die Nase vorn. Beide Technologien bieten mehr Sicherheit, präzisere Standortbestimmung und praktische Funktionen wie digitale Autoschlüssel. Wenn Samsung beim Galaxy S26 wieder Innovationsführer sein will, dürfen diese Features nicht fehlen.

Das iPhone 17 ist überraschend gut

Die oben genannten Punkte sind nur die, die besser sind als bei Samsung. Dass Apple beim iPhone 17 mittlerweile ein 120-Hz-Display verbaut, das bis zu 3.000 Nits hell werden kann, erwähne ich nicht einmal. Einer der größten Nachteile zu Android-Handys ist damit ebenfalls Geschichte.

Sollte Samsung bei den Galaxy-S26-Smartphones wieder sparen wollen, dann könnte das nicht gut enden. Selbst ich bin in Versuchung, zum iPhone 17 zu greifen – dabei habe ich schon immer Android-Handys verwendet.