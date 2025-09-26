Diese App braucht jeder, der bei Aldi, Lidl und anderen Supermärkten einkauft

Diese App kann Leben retten.

Rückrufe von Lebensmitteln und anderen Produkten können Kunden vor großen Gefahren schützen – allerdings nur, wenn die Information auch bei ihnen ankommt. Damit ihr keine solche Warnung verpasst, solltet ihr euch die App Lebensmittelwarnung im Google Play Store oder im App Store von Apple installieren.

lebensmittelwarnung.de Bundesamt Verbraucherschutz Lebensmittelsicherheit

Kunden von Rewe, Aldi, Lidl und Edeka sollten diese App kennen

Die Lebensmittelwarnungs-App stammt vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Mit ihr habt ihr stets den Überblick über aktuelle Produktrückrufe, sie informiert euch per Push-Benachrichtigung über neue Vorfälle.

Über die Filterfunktion könnt ihr in der App angeben, in welchem Bundesland ihr euch befindet, welcher Zeitraum erfasst werden soll, was der Grund der Meldung ist und um welchen Produkt-Typ es sich handelt. So könnt ihr eure Alarme und die angezeigten Rückrufe genauer auf eure Bedürfnisse zuschneiden.

Darüber hinaus beinhaltet die App einen Glossar, der euch wichtige Zutaten und Inhaltsstoffe erklärt sowie die Risiken und Wirkungen von giftigen Substanzen klar darlegt.

Rückrufe bleiben leider oft ungehört

Die App ist deswegen so wichtig, weil viele Kunden sowohl in Discountern wie Aldi und Lidl als auch in anderen Läden oft nicht ausreichend über möglicherweise schadhafte Vorfälle informiert werden.

Es ist bereits öfter vorgekommen, dass selbst Supermarktangestellte von Rückruf-Aktionen nichts gewusst haben, was dann wiederum zu Problemen bei Rückgabe von Artikeln führte (Quelle: Watson).

Dass Artikel zurückgerufen werden, kann viele verschiedene Gründe haben und ist ein wichtiger Teil der Qualitätssicherung. Es kommt pro Woche mehrmals in Deutschland vor und betrifft völlig unterschiedliche Produkte, die in verschiedenen Läden angeboten werden – von Damen Clogs über Mettwurst bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln.

Es muss sich dabei nicht immer zwangsläufig um lebensbedrohliche Risiken handeln, aber in jedem Fall helfen Rückrufe nur, wenn sowohl Kunden als auch Händler darauf aufmerksam gemacht werden