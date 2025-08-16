Im Gegensatz zu Deutschland, gibt es in einigen Ländern keinen TÜV und keine richtigen Vorschriften, was das Autotuning angeht. Hier könnt ihr sehen, was dabei herauskommt, wenn sich Freiheit und unterirdischer Geschmack paaren.
Mieser geht’s immer! Wenn sich ein schlichtes Gemüt und Angeberei treffen, kommt dabei das heraus, was ihr auf den folgenden Seiten sehen könnt.
Diese Autos sind ein Albtraum für den TÜV
Leider wurde dieses Auto nie zugelassen, weil die Fahrt zum TÜV bereits an der ersten Kreuzung zuende war.
Diesen Wagen hätte Marty McFly genommen, wenn der Weg in die Zukunft etwas holpriger gewesen wäre.
Darth Vaders Fahrzeug, wenn es mal wieder zu einem sandigen Planeten geht.
Für alles gibt es technische Lösungen... auch für die Unfähigkeit, rückwärts zu fahren.
Die Versuche der Amish People, in der Reifenindustrie Fuß zu fassen, waren nie wirklich erfolgreich...
Tieferlegen kann die Karre jeder, aber in nassen Gegenden ist dieses Konzept viel besser!
Wenn es zuhause richtig gemütlich ist, aber man etwas im Supermarkt vergessen hat.
Ich würde gern sehen, wie sich das Ding im Wasser verhält.
Werbeaufkleber sind so langeweilig. Wenn dieses Fahrzeug vorbeifährt, hat jeder automatisch Hunger.
Der Besitzer wunderte sich, dass sein Auto bereits nach wenigen Tagen braune Flecken bekam.
An der Ampel lässt er jeden neben sich stehen – und verbrennt jeden hinter sich.
„Beschreiben sie den Fluchtwagen!“
„Ja, ähh, wo soll ich anfangen?“
Das ist... ich ähh... OK, mir fällt nichts dazu ein!
Sein ganzes Leben kam ihm wie ein Unfall vor. Da passte dieses Auto doch gut, oder?
Hier würde ich gerne mal sehen, was bei hohen Geschwindigkeiten passiert.
Seine Frau wollte ein Familienauto, er einen Rolls Royce – man hat sich in der Mitte getroffen.
Es ist schon erstaunlich, wie man mit ein paar Schrauben und etwas Blech ein Auto versauen kann.
Wenn der Kofferraum zu klein ist, baut man sich einen an.
Viel weiße Farbe, Plastik, Blech und fertig ist ein Rennwagen mit Anhängerkupplung.
Alles da: Riesen-Spoiler, extrabreite Felgen, sogar an einen „Taschengeld-Zerstäuber“ (aka Riesenauspuff) hat er gedacht.
Also der Motor bekommt mit Sicherheit genügend Sauerstoff. Allerdings wird der Luftwiderstand den Wagen wieder langsamer machen.
Irgendwer müsste ihm mal erklären, worin der Sinn eines Spoilers liegt.
Beim Car-Tuning sollte man auch auf Details achten. Hier ist zum Beispiel zu sehen, mit welchen Details viele Tuner eigentlich Probleme haben...
OK, sieht scheiße aus... aber die Straßenlage ist unschlagbar.
Habt ihr euch mal die Preise für coole Felgen angesehen? Eine Dose Lack reicht manchmal auch.
Ob er damit dick ins Limousinen-Geschäft einsteigen kann?
Das kommt dabei heraus, wenn man den extrem uncoolen PT Cruiser mit dem Traum einer Prinzessinen-Kutsche kreuzt.
Wenn man damit bei seinem Psychiater vorfährt, braucht man sich gar nicht erst auf die Couch zu legen …
Um nicht umzukippen, braucht er auf der rechten Seite einen extrem dicken Beifahrer.
Das ist der Beweis dafür, dass auch Frauen ihre Autos aufmotzen… Meine Tochter würde die Farbakzente jedenfalls lieben!
Möglicherweise ist das ja nur der Trick eines extrem schlechten Ausparkers, um den Platz hinter seinem Wagen freizuhalten.
Damit hat er das Problem gelöst, wegen des Spoilers im Rückspiegel nichts mehr sehen zu können.
Sähe so Darth Vaders „Tie Fighter“ aus, wenn er heute unterwegs wäre?
Cleverer Fall von Problemlösung: Wenn der Kofferraum nicht existiert, wird der Spoiler vorn angebracht.
Manche Autos haben Alarm-Sensoren zum Einparken. Ein Satz Quietsche-Hühner tut's doch auch!
Da fallen mir einige Fragen ein. Ich nehme einfach mal die erste, die mir in den Sinn kommt: WARUM?
Wenn man auf dem Land aufwächst, lernt man die Gelände-Qualitäten eines Traktors so sehr zu schätzen, dass man auch im Auto nicht darauf verzichten möchte.
Wie versaut man ein eigentlich schönes Auto? Lektion 1...
Als ob die Karre nicht schon schlimm genug aussehen würde, parkt der auch noch auf dem Behindertenparkplatz …
Wenn man seinen Lebensunterhalt durch Wassermelonen verdient, lernt man diese Früchte zu lieben...
Was sagen die Freunde des Mantafahrers bei seiner Beerdigung?
„Können sie ihn noch ein bisschen tiefer legen?“
Zuletzt habe ich solche Autos auf der Kirmes gesehen.
Könnte lustig sein, aber in den USA ist sowas ein politisches Statement (der Trump-Anhänger). Parkt wohl nicht umsonst bei Wal-Mart.
Was dem einen die Wassermelone ist, ist dem anderen die Ziegelmauer...
Wenn ihr euch jemals gefragt habt, wohin dieser Teppich aus eurem Kinderzimmer verschwunden ist… HIERHER!
Er hasst Parkhäuser aus irgendeinem Grund.
Beim Tuning ist auch Kreativität gefragt. Zum Beispiel kann man aus Kinderplantschbecken tolle Verbreiterungen basteln.
... und halbierte Küchenmülleimer ergeben super Lufthutzen.
Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob das originales Marken-Zubehör ist.
Soviel Bastelei und er vergisst die Öffnung für den Tankdeckel.
Der Traum vieler Tuner ist der Maserati. Er hier fängt klein an…
Wie man sehen kann: Ein „Tune Up Special“!
Sieht aus wie hungrige Schnäbel in einem Vogelnest.
Mir fällt nicht EIN vernünftiger Grund ein, der so etwas entschuldigen könnte.
Erinnert an einen fahrenden Rasenkanten-Schneider, der von Giger entworfen wurde.
Für ein „BARU“ wäre doch noch Platz gewesen.
Das ist die Art von Anhängerkupplung, der ich höchstens Omas Hackenporsche anvertrauen würde.
Angeblich sollen CDs am Rückspiegel gegen Radarfallen helfen. Er ist fürs Radar unsichtbar!
Kennt ihr diese Fähnchen an den Fahrrädern von kleinen Kindern? Das ist dasselbe – für größere Kleinkinder.
Es gab doch diesen einen Batman-Film, in dem er am Ende pleite war… Da hat er dieses Bat-Mobil gefahren!
Womöglich sähe dieser vergoldete Wagen nicht ganz so scheiße aus, wenn er anständige Felgen hätte.
Sieht ein bisschen so aus, wie diese Bodybuilder, die nie ihre Beine trainieren.
Und wieder ein Baumarkt-Bastelprojekt.
Schatz, da gabs ein Sonderangebot bei „Auspuff-R-Us“, dem ich einfach nicht widerstehen konnte!
Hier ein seltenes Exemplar des Mazda-Rati in der Wildnis.
Der BMW in der Sonderausstattung „Highlander“.
Ein kreativer Einsatz von Plastikbechern, Kabelbindern und einem Konservenglas.
Ich möchte glauben, dass der Kofferraum für die Zwiebeln zu klein war.
Dieser BMW-Fahrer hat konsequenterweise, die ohnehin nie benutzten Blinker in Rückleuchten umgewandelt.
Nachdem der 8. Stern geklaut wurde, griff er auf preisgünstigeren Ersatz zurück!
Ich mochte die alten, verchromten Stoßstangen aus Metall. Holz ist aber auch eine gute Lösung!
Ich kenne solche Bretter eigentlich nur an Dächern, unter Schwalbennestern… damit der Vogelkot unten nichts verschmutzt.
Angefangen hat er mit einem Maserati-Emblem, das mit Wachsmalkreiden gemalt war. Das ist jetzt die zweite Stufe seines Tunings.
Nachdem alle Schuhe, Taschen und das ganze Zimmer beklebt waren, hatte Barbie noch was fürs Auto übrig...
Endlich ein Verwendungszweck für überschüssige Tupperware-Deckel.
Ich habe mal behauptet, wenn es doof aussieht, aber funktioniert, ist es nicht dumm.
Ich nehme das zurück!