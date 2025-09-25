Diese Bürste kann mehr: Aldi Nord macht für 17,99 Euro Hausarbeit bald endlich erträglicher

Ihr habt es zu Hause gerne sauber, aber die Reinigung ist immer mühsam? Dann wird euch diese Bürste von Aldi Nord die Arbeit sicherlich erleichtern.

Diese Bürste sollte in keinem Haushalt fehlen

Wenn ihr Wert auf ein reinliches Zuhause legt, solltet ihr euch die elektrische Reinigungsbürste von Aldi Nord für 17,99 Euro nicht entgehen lassen (via Aldi-Prospekt). Ab dem 2. Oktober 2025 ist der Helfer in den Filialen des Discounters erhältlich.

Falls ihr das Angebot verpasst, findet ihr in anderen Shops passende Alternativen. Kaufland bietet für 23,74 Euro eine ähnliche Bürste von AKKEE an (im Kaufland-Onlinestore anschauen). Der US-Versandriese hat für 35 Euro die „UniversalBrush“ von Bosch im Sortiment (via Amazon).

Bosch „UniversalBrush"

Wofür eignet sich eine elektrische Reinigungsbürste?

Badezimmer: Ob Fliesen oder Badewanne – mit einer elektrischen Bürste reinigt ihr verkalkte Oberflächen oder Fugen wesentlich schneller und effektiver.

Küche: Auch die Spüle und die Fliesen in der Küche habt ihr flotter wieder sauber, als wenn ihr Verunreinigungen mit Handbürsten entfernen müsst.

Terrasse: Für Balkon und Terrasse ist eine elektrische Reinigungsbürste ebenso geeignet. Holzdielen und Klickfliesen könnt ihr mit dem Gerät bearbeiten.

Wohnzimmer: Für große Räume ist eine so handliche Bürste eher nicht vorgesehen. Bei größeren Zimmern und Flächen greift ihr eher zu Staubsauger und Bodenreiniger.

Das bekommt ihr mit der Elektro-Reinigungsbürste von Aldi

Die elektrische Bürste von Ambiano kommt in einem praktischen Koffer und lässt sich kabellos verwenden. Der integrierte Akku lässt sich per mitgeliefertem USB-Kabel laden und verspricht eine Betriebsdauer von 50 Minuten.

Im Lieferumfang sind außerdem einige nützliche Aufsätze enthalten: jeweils eine breite und eine schmale Rundbürste, Scheuerschwämme in mittel und hart, eine Stahlbürste, und drei Aufsätze für die Schuhreinigung.

Das sind die Alternativen zur Aldi-Bürste

Die AKKEE-Bürste von Kaufland erleichtert euch die Hausarbeit noch mehr. Denn das Gerät ist nicht nur ebenso handlich, ihr erreicht mit den beiden Verlängerungsstangen auch schwer zugängliche Ecken und müsst euch nicht bücken.

Eine Akkuladung reicht für 90 Minuten aus, mit einer Drehzahl von bis zu 400 U/min und acht verschiedenen Bürstenköpfen seid ihr für alle Reinigungen im Haushalt flexibel aufgestellt.

Zur elektrischen Bürste bei Kaufland

Eine namhaftere elektrische Reinigungsbürste bekommt ihr bei Amazon mit der „UniversalBrush“ von Bosch. Mit Borstenbürste, Detailbürste, Pad-Halter mit Klettbefestigung, kratzfreiem Mikrofaser-Pad und einem Hochleistungs-Scheuer-Pad reinigt ihr nicht nur Fliesen, sondern auch Töpfe, Pfannen, Gartenmöbel und andere Flächen. Rund 45 Minuten könnt ihr mit dem wiederaufladbaren Akku arbeiten.

Das sagen die Kunden zu den alternativen Reinigungsbürsten

Einem Kaufland-Kunden hilft die AKKEE-Bürste offensichtlich weiter: „Erleichtert das Putzen merklich, besonders im Badezimmer. Vielfältiges Bürsten-Set. Verstellbare Verlängerung macht das Reinigen der Dusche deutlich bequemer.“

Aber auch die „UniversalBrush“ von Bosch hat die Amazon-User überzeugt. Ein Käufer lobt die Ergonomie und den Lieferumfang: „Ich habe das Gerät für meine Frau gekauft, da sie Probleme mit den Händen hat. Das Bosch-Gerät ist schön klein und lässt sich gut in der Hand halten, durch das Set sind viele verschiedene Aufsätze und eine vernünftige Tasche im Lieferumfang enthalten.“

So finden wir die besten Schnäppchen Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern.

