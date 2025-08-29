Diese exklusive WhatsApp-Funktion kriegt ihr nur auf dem Pixel 10

Google macht das, was selbst Apple noch nicht schafft.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Seit dem 28. August können Nutzer der Pixel-10-Handys WhatsApp-Sprach- und Videoanrufe über eine Satellitenverbindung führen – selbst wenn keine Mobilfunkmasten in der Nähe sind.

Pixel 10 und WhatsApp: ein Alleinstellungsmerkmal im Smartphone-Markt

Damit geht Google einen Schritt weiter als bisher. Pixel-9-Handys verfügen zwar ebenfalls über das Satellit-Feature – hierzulande kann es jedoch nur zu Notrufzwecken verwendet werden. Nun öffnet der Konzern erstmals den Datentransfer für Drittanbieter-Apps – und WhatsApp ist der exklusive Partner. Für Nutzer bedeutet das: WhatsApp-Telefonate und -Videochats, selbst mitten in der Wildnis.

Noch ist unklar, ob ältere Pixel-Modelle die Funktion nachträglich erhalten. Da es sich im Kern um die Freischaltung von Datentransfer über Satellit handelt, wäre eine Erweiterung technisch denkbar. Kurzfristig dürfte Google das Feature jedoch nutzen, um die Pixel-10-Reihe von anderen Smartphones abzugrenzen.

Anzeige

WhatsApp über Satellit nicht für alle

Einschränkungen gibt es trotzdem: Der Dienst ist laut Google an teilnehmende Netzbetreiber gekoppelt und könnte zusätzliche Kosten verursachen. Welche Provider in den USA und international dabei sind, soll zum Starttermin bekanntgegeben werden. Zudem beschränkt sich die Satellit-Funktion zudem auf WhatsApp-Anrufe und -Videoanrufe – ganz normale Nachrichten können also allem Anschein nach weiterhin nicht darüber versendet werden.

Für WhatsApp ist die Kooperation ein strategisch wichtiger Schritt, besonders in den USA, wo SMS und iMessage dominieren (Quelle: bundesweit.digital). Indem Google die App direkt mit einer exklusiven Funktion verknüpft, könnte sie dort an Reichweite gewinnen. Und für Nutzer des Pixel 10 gilt: Wer auch ohne Netz verbunden bleiben will, bekommt mit den neuen Satelliten-WhatsApp-Calls ein starkes Argument für den Kauf.