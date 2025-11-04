„Diese Frechheit hat mich so aufgeregt!“ – Kunde geht bei Cappuccino-Bestellung an die Decke

Dieses Café wird der Kunde wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr besuchen.

Eigentlich wollte es sich Reddit-Nutzer Capital_Moment_5366 nur im Außenbereich eines Cafés gemütlich machen und dort einen Cappuccino trinken. Online lässt sich das Getränk bestellen, die Abholung erfolgt selbst drinnen an der Theke – eigentlich kein Problem. Doch als er beim Bezahlen keine Möglichkeit findet, kein Trinkgeld zu geben, bricht er die Bestellung schlagartig ab.

Café will Trinkgeld für Self-Service

Über einen QR-Code kann Capital_Moment_5366 die Speisekarte aufrufen und einen Blick in das Angebot werfen. Er wählt für 3,50 Euro einen Cappuccino aus und will gerade sein Getränk bezahlen, als er plötzlich innehält.

Ein Trinkgeld von 50 Cent ist vorausgewählt, was den Betrag auf 4 Euro erhöht. Alternativ kann er zwischen 5 Prozent, 10 Prozent oder 15 Prozent wählen. Nur eine Option fehlt komplett: die Möglichkeit, kein Trinkgeld zu geben (Quelle: Reddit).

Das sieht der Reddit-Nutzer nicht ein: „Trinkgeld wofür? Dafür, dass ICH selbst zur Theke laufe? Dafür, dass ICH die Arbeit des Personals mache? Für den Service, nen Keks auf die Untertasse des wässrigen Automatenkaffees zu legen?! Auch wenn es nur ein paar Cent gewesen wären, diese Frechheit hat mich so aufgeregt!“

Er bricht daraufhin die Online-Bestellung ab, geht an die Theke und bestellt sich dort seinen Cappuccino – ganz ohne digitale Trinkgeldpflicht.

Amerikanische Trinkgeld-Kultur ist für viele ein Unding

Immer mehr gastronomische Betriebe zeigen bei der Kartenzahlung den Kunden direkt eine Trinkgeld-Option an. Eigentlich sollte es für die Gäste jedoch stets eine Möglichkeit geben, auch kein Trinkgeld zu geben – schließlich handelt es sich hierbei um eine freiwillige Zusatzzahlung.

In den Kommentaren unter dem Thread erwähnen viele Nutzer, dass der Café-Besucher den Vorfall entsprechend bei der Verbraucherzentrale melden sollte. Sie würden dort auf jeden Fall nichts mehr kaufen.

Einige geben sogar zynische Kommentare ab, dass ihnen als Kunde beim Self-Service doch auch ein Trinkgeld zustehen würde: „Wenn ich höflich bestelle und nett mein Tablett zurückbringe, hab ich mir das doch mehr als verdient!? Gleiches Recht für alle!“ – Reddit-Nutzer Busubukatzu.

Fakt ist: Das Café dürfte nach dieser Aktion zumindest einen Kunden weniger haben.

