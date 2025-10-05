Diese iPhone-Spielerei killt euren Akku – so schaltet ihr sie ab

Ein Effekt, den ihr kaum beachtet – und der euer iPhone ausbremst.
Das iPhone ist für seine schicken Animationen bekannt, doch nicht jeder steht auf den standardmäßigen Zoom-Effekt beim Öffnen und Schließen von Apps. Viel wichtiger: Die Spielerei kostet unnötig Rechenleistung – und damit Akku. Wer lieber flüssige Übergänge sehen möchte und gleichzeitig Energie sparen will, kann das in wenigen Sekunden umstellen.
Zoomeffekte beim iPhone kosten Zeit und Energie
Standardmäßig springt iOS förmlich in jede App hinein und wieder heraus. Das sieht zwar nett aus, kann auf Dauer aber anstrengend wirken. Zudem muss das iPhone bei jeder Animation mehr rechnen, was die Akkulaufzeit spürbar verkürzen kann. Die gute Nachricht: Mit einer simplen Einstellung verschwinden die Zoom-Animationen – und das iPhone wirkt gleich einen Tick reaktionsfreudiger.
So reduziert ihr die Bewegung auf dem iPhone
Der Weg ist simpel: Öffnet die Einstellungen-App und tippt auf Bedienungshilfen → Bewegung. Dort aktiviert ihr die Option „Bewegung reduzieren“. Ab sofort werden Apps sanft ein- und ausgeblendet, statt dass sie per Zoom aufpoppen. Der Unterschied fällt sofort auf – und ist für viele Nutzer angenehmer beim Navigieren.
Nebenwirkung: Kein Parallaxeffekt mehr
Ein kleiner Haken: Mit der reduzierten Bewegung verschwindet auch der Parallaxeffekt. Dieser sorgt normalerweise dafür, dass sich das Hintergrundbild leicht mitbewegt, wenn ihr das iPhone neigt – ein 3D-Effekt, der hübsch aussieht, aber ebenfalls Akkuleistung kostet. Wer darauf verzichten kann, spart also doppelt: weniger Spielerei, mehr Akku.
Übrigens: Seid ihr auch manchmal genervt vom doppelten Nachrichtenton auf dem iPhone? In diesem Artikel verraten wir euch, wie ihr diesen ganz einfach abstellen könnt.