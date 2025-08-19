Diese Karte enthüllt: Hier wartet Gratis-Obst und -Gemüse auf euch

Im öffentlichen Raum wachsen vielerorts Früchte, Beeren und Nüsse, die man in bestimmten Mengen auch frei verzehren darf. Eine Karte zeigt, wo ihr das Gratis-Obst in der Nähe findet.

Mundraub: Wie funktioniert das?

Mundraub.org ist eine interaktive Online-Plattform, die es Menschen ermöglicht, essbare Standorte in ihrer Umgebung zu entdecken und selbst einzutragen. Das geht von Obstbäumen und -sträuchern über Nussgehölze bis hin zu Kräutern.

Kernstück der Seite ist die Mundraub-Karte, auf der tausende Fundorte in Deutschland gesammelt und verzeichnet werden. Auf der Karte findet man zum Beispiel Kirsch-, Nuss- und Apfelbäume oder Gemüsepflanzen. Voraussetzung ist, dass die Standorte frei und öffentlich zugänglich sind. Die Karte lässt sich in jedem Browser aufrufen. Android-Nutzer finden mit dem „Mundraub Navigator“ auch eine entsprechende App:

Mundraub Navigator Jan-Frederik Konopka

Obst, Nüsse, Gemüse und Pflanzen kostenlos in der Nähe finden: Mundraub weiß, wo

Die Anbieter der Karte stellen die Übersicht kostenlos zur Verfügung, bitten Nutzer aber darum, bestimmte Regeln zu befolgen:

Will man Standorte eintragen, sollte man zuvor Eigentumsrechte prüfen. Es sollten keine Fundorte auf privaten oder geschützten Flächen eingetragen werden. In Naturschutzgebieten und auf landwirtschaftlichen Flächen während der Nutzzeit ist das Sammeln generell verboten. Auf diesen Gebieten sollte man auch nichts ernten. Grundsätzlich sind Nutzer dazu angehalten, behutsam mit der Natur, den Bäumen und Pflanzen umzugehen. Es sollten weder Schäden angerichtet werden, noch sollten die Standorte zu viel genutzt werden. Die Ernte darf nur für den Eigenbedarf vorgenommen werden. Eine gewerbliche Nutzung muss behördlich genehmigt werden.

„Gehe behutsam mit den Bäumen, der umgebenden Natur und den dort lebenden Tieren um.“ Mundraub.org

Die Plattform fördert ein bewussteres Bewusstsein für Regionalität und Saisonalität und möchte Menschen dazu motivieren, ihre Umgebung kulinarisch und sinnlich wahrzunehmen. Sie tritt gegen Lebensmittelverschwendung an, indem sie vergessene, aber essbare Bestände sichtbar macht und so zum gemeinsamen Nutzen anregt. Neben der digitalen Karte mit dem gratis Obst und Gemüse bietet die Plattform mit den „Mundraub-Touren“ ein Angebot an Ernteaktionen, Pflanzaktionen, Schnittkursen und Touren durch die „essbare Stadt“. Zudem gibt es dort Informationsmaterialien, Leitfäden, Erntekalender und Handbücher zum Nachlesen.

Ist Mundraub legal?

Wie es die Regeln der Betreiber bereits vorschreiben, darf man keine Früchte von privaten Gebieten pflücken. Anders sieht es auf öffentlichen Gebieten aus. Hier greift die sogenannte „Handstraußregelung“, abgeleitet aus dem Bundesnaturschutzgesetz:

„Jeder darf (...) wild lebende Blumen, Gräser, Farne, Moose, Flechten, Früchte, Pilze, Tee- und Heilkräuter sowie Zweige wild lebender Pflanzen aus der Natur an Stellen, die keinem Betretungsverbot unterliegen, in geringen Mengen für den persönlichen Bedarf pfleglich entnehmen und sich aneignen." Bundesnaturschutzgesetz, § 39 Absatz 3

Wichtig ist, dass man den Vorgaben „geringe Mengen“ und „für den persönlichen Bedarf“ beachtet. Man darf sich also eine Hand Beeren für den Verzehr mitnehmen, ein voller Beutel für mehrere Mahlzeiten ist hingegen verboten und muss vorab von einer zuständigen Behörde wie der lokalen Naturschutzbehörde genehmigt werden. Bis zum Jahr 1975 gab es noch den Straftatbestand „Mundraub“, nach dem sogar die Mitnahme kleiner Mengen von Obst, Gemüse und Co. als Diebstahl galten (Quelle: BR.de).