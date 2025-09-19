Diese schlanke MagSafe-Powerbank löst das wohl größte iPhone-Problem

Leerer Akku unterwegs? Mit der Baseus Picogo Powerbank gehört das der Vergangenheit an. Die nur 12,7 Millimeter dünne Powerbank mit 10.000 mAh ist gerade bei Amazon mit einem 30-Prozent-Coupon zum absoluten Tiefstpreis zu haben.

Die MagSafe-kompatible Powerbank von Baseus kombiniert maximale Mobilität mit hoher Leistung. Sie haftet magnetisch an eurem iPhone und lädt es dabei mit bis zu 15 Watt auf. Gerade bekommt ihr das Modell für 37,79 Euro statt 69,99 Euro UVP (Angebot bei Amazon ansehen). Nutzt dazu den 30-Prozent-Rabattcoupon unter dem Angebotspreis.

Baseus Picogo Powerbank 10.000 mAh Statt 69,99 Euro UVP: Ultra-schlanke MagSafe-Powerbank mit Qi2 15W Wireless und 27W USB-C Schnellladung. Coupon aktivieren und 30 Prozent sparen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2025 12:11 Uhr

Lohnt sich die Powerbank von Baseus bei Amazon?

Ultra-schlankes Design (12,7 mm) mit kraftvollem 11N-Magneten für sicheren Halt

Duale Ladefunktion: 15W MagSafe wireless und 27W USB-C kabelgebunden

Nur mit iPhones kompatibel

Die Powerbank punktet mit durchdachtem Engineering: Bei nur 170 Gramm Gewicht liefert sie genug Energie, um ein iPhone 16 bis zu 1,7-mal vollständig aufzuladen. Das Qi2-MagSafe-System sorgt für perfekten magnetischen Halt, während die 11N-Magnetkraft auch bei Bewegung für stabilen Kontakt sorgt.

Besonders praktisch ist die duale Lademöglichkeit: Kabellos über MagSafe mit 15W oder per USB-C mit bis zu 27W für maximale Geschwindigkeit. Laut Hersteller lädt ihr euer iPhone 16 Pro in nur 30 Minuten auf 50 Prozent. Die 5-Punkt-LED-Anzeige informiert in Echtzeit über den Ladestatus.

Sicherheit steht im Fokus: Der integrierte NTC-Temperaturkontrollchip überwacht die Temperatur 18.000 Mal pro Stunde, während ein 9-facher Überladeschutz für sichere Nutzung sorgt. Das hochwertige Design kombiniert rutschfeste Aluminiumlegierung auf der Rückseite mit nanobeschichtetem Silikon vorne.

Kunden loben Kompaktheit und Zuverlässigkeit

Bei über 900 Bewertungen erreicht die Baseus Picogo eine solide 4,2-Sterne-Bewertung. Nutzer schätzen besonders die kompakte Bauweise und die zuverlässige magnetische Verbindung. "Perfekt für unterwegs, hält bombenfest am iPhone und lädt schnell", lobt ein Käufer. Kritik gibt es vereinzelt wegen der Erwärmung bei intensiver Nutzung.

Baseus Picogo Powerbank 10.000 mAh jetzt ab 37,79 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 19.09.2025 12:11 Uhr

