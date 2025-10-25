Diese Stehleuchte von Bonprix könnt ihr überall nutzen – ohne störendes Kabel

Nichts ist im Herbst schöner als warmes Licht und Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden. Bei Bonprix bekommt ihr zurzeit eine elegante Stehlampe mit USB-Aufladung inklusive Leuchtmittel.

Mit dieser Lampe von Bonprix wird es angenehm hell im Haus

Die hohe Akku-Stehleuchte mit Touchdimmer (hier bei Bonprix ansehen) von Trio ist schlicht designt und passt damit in jeden Einrichtungsstil. Auf eine Steckdose seid ihr nicht zwingend angewiesen: Die Lampe ist mit einem Akku ausgestattet und kann per USB-C einfach aufgeladen werden. Mit einem Kaufpreis von 99,99 Euro ist sie zwar kein Schnäppchen, aber ein Markenprodukt mit vielfältigen Funktionen im schlichten Look.

Trio Stehleuchte mit USB Anschluss Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2025 05:46 Uhr

Für wen lohnt sich die Stehlampe von Bonprix?

Liebhaber von schlichtem Schick: In klassischem Weiß fällt die Stehlampe von Trio bei Bonprix kaum auf, sie passt sich an jeden Einrichtungsstil an. Wer keinen Eyecatcher sucht, ist hiermit gut bedient.

Fehlender Steckdose: Keine Steckdose, keine Lampe? Dank Akku und USB-C seid ihr hier nicht auf eine Stromquelle in Lampennähe angewiesen, sondern könnt die Lampe flexibel aufladen und dann überall nutzen.

Qualitätsliebhaber: Die Trio Leuchten GmbH produziert seit über 30 Jahren Wohnraumbeleuchtungen für jeden Bedarf. Wenn ihr auf Qualität und Marke setzt, ist das Angebot top.

Schnäppchenjäger: Es gibt deutlich günstigere Angebote als die Lampe von Bonprix. Wenn ihr auf der Suche nach einem guten und günstigeren Produkt seid, schaut euch unsere Alternative an.

Das bietet die Akku-Stehleuchte von Bonprix

Die Lampe hat eine Gesamthöhe von 125 Zentimetern und eine Breite von 20 Zentimetern. Damit passt sie wunderbar hinter das Sofa, kann als Leselampe und für viele weitere Zwecke genutzt werden. Der bereits integrierte Akku wird per USB aufgeladen, die LED-Leuchtmittel sind ab Werk integriert.

Ihr könnt die Helligkeit in drei Stufen mit Vierfachtouch einstellen, der erste „Touch“ schaltet die Lampe ein. Bonprix gibt an, dass ihr verglichen mit Halogen-Glühlampen rund 80 Prozent Energiekosten spart und die Lichtquelle eine lange Lebensdauer aufweist.

Trio Stehleuchte mit USB Anschluss Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.10.2025 05:46 Uhr

Das kann die Alternative von Amazon

Gefällt euch das Angebot nicht oder ist euch die Lampe zu teuer, findet ihr mit der Handsonic LED-Stehlampe bei Amazon eine günstigere Alternative für 33,99 Euro (hier bei Amazon ansehen). Dieses Modell ist nicht nur dimmbar und leuchtet im Wunschmodus, sondern auch über App, Alexa und Google Assistant steuerbar.

Vorteil ist die Verbindungsmöglichkeit, dank der ihr eure Lampe einfach per App steuern könnt. Die Helligkeit ist flexibel einstellbar, drei Farbtemperaturen stehen euch zur Verfügung. Wenn ihr Farbenspiele mögt, dürft ihr euch bei dieser Wohnzimmerstehlampe über einstellbare Szenen freuen. Damit passt ihr die Beleuchtung an den Bedarf an, von Weihnachten bis Halloween.

Bei den Kunden kommt die Lampe mit 4,6 von 5 Sternen gut an. Farbsteuerung, Funktionalität und Design überzeugen, die Lampe wird als modern und stilvoll bezeichnet. Stand Oktober 2025 hat die Lampe keine einzige 1-Sterne-Bewertung und wurde mit zu 88 Prozent mit fünf oder vier Sternen bewertet.

