Diese Taste am Geldautomaten kann euer Geld retten – wenn ihr sie im richtigen Moment drückt

Ein Moment der Unsicherheit, ein fremdes „Darf ich helfen?“ – und plötzlich ist euer Konto leer.

Betrugsfälle am Geldautomaten gehen zwar zurück, Kriminelle setzen aber zunehmend auf raffinierte Ablenkungstechniken.

Sicherheitsbehörden und Banken raten, bei jedem Verdacht die Transaktion sofort abzubrechen und den Automaten zu verlassen.

Die Diskussion um die „rote Taste“ ist durch Social-Media-Beiträge neu entfacht worden – viele Nutzer wussten nicht, dass die Taste in Notfällen tatsächlich nützlich ist.

Immer wieder warnen mehrere Banken erneut vor typischen Tricks wie dem sogenannten „Shoulder Surfing“ (Ausspähen der PIN) oder falschen Hilfsangeboten.

Der sicherste Schutz bleibt Aufmerksamkeit und eine bewusste Bedienung des Automaten.

Rote Taste am Geldautomaten: In dieser Situation sollte man sie nutzen

Karte rein, PIN tippen, Geld nehmen: Eine Routine, die viele von uns kaum noch bewusst wahrnehmen. Doch genau hier liegt das Problem: Wer beim Geldabheben unaufmerksam ist, läuft Gefahr, Betrügern in die Falle zu gehen. Ausgerechnet die unscheinbare rote Abbruch-Taste kann im entscheidenden Moment helfen, euer Geld zu retten.

Die sogenannte „Abbruch“-Taste findet sich auf fast jedem Geldautomaten. Wird sie gedrückt, beendet der Automat sofort alle laufenden Vorgänge. Die Karte wird ausgeworfen, und eventuelle Transaktionen werden gestoppt. Diese Funktion ist vor allem dann wichtig, wenn ihr euch beim Geldabheben unwohl fühlt, etwa weil jemand hinter euch steht, euch beobachtet oder plötzlich „helfen“ möchte. Die Deutsche Kreditwirtschaft empfiehlt in solchen Situationen, den Vorgang abzubrechen, um potenziellen Betrug zu verhindern. Der angebliche Trick, die PIN bei Gefahren rückwärts einzugeben, ist hingegen eine nutzlose „Urban Legend“.

So schützt man sich am Geldautomaten

Neben dem Abbruch gilt: Gebt die PIN immer verdeckt ein, lasst eure Karte nie aus den Augen und nehmt Hilfe von Fremden am Automaten grundsätzlich nicht an. Diese klassischen Tipps schützen in der Praxis oft besser als jeder Knopfdruck.

Banken betonen zudem, dass moderne Automaten und Sicherheitsprotokolle Manipulationen deutlich erschweren. Dennoch bleibt der Faktor Mensch entscheidend, Betrüger setzen immer stärker auf psychologische Tricks statt auf Technik.

Am Ende ist die rote Taste also kein Wundermittel, aber ein nützliches Werkzeug: Sie gibt euch Kontrolle, wenn sich eine Situation unsicher anfühlt. Und sie erinnert daran, dass Wachsamkeit die beste Verteidigung gegen Betrug bleibt – ganz gleich, ob am Automaten, online oder im Alltag.