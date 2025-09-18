Diese versteckten Safari-Tricks machen das Surfen am iPhone viel leichter

Safari ist zwar nicht der beliebteste Browser, wird aber auf iPhones sowie MacBooks standardmäßig verwendet und deshalb nutzen ihn viele. Es gibt vor allem auf dem iPhone einige nützliche und teils versteckte Tricks, mit denen ihr euch die Bedienung des Browsers stark erleichtert.
Die Nutzung von Safari ist zudem empfehlenswert, weil der Browser speziell für Apple-Geräte entwickelt wurde und eine gute Integration in das Ökosystem bietet. Hinzu kommen ein geringerer Energieverbrauch und eine komfortable Synchronisation.
Die folgenden Tipps und Tricks solltet ihr bei der täglichen Nutzung von Safari auf dem iPhone kennen.
Schnell zwischen geöffneten Tabs hin- und herwechseln
Je länger ihr Safari als Browser auf dem iPhone benutzt, desto mehr Tabs sammelt ihr an. Wollt ihr zwischen diesen Tabs hin- und herwechseln, gibt es gleich mehrere nützliche Tricks.
Der beste ist aber eine einfache Wischgeste nach links oder rechts auf Höhe der Adresszeile, mit der ihr zwischen den Tabs wechselt, die in der Übersicht nebeneinander dargestellt werden.
Das ist wesentlich schneller als die Pinch-Geste mit zwei Fingern, die euch zur Tab-Übersicht zurückkehren lässt. Ebenso wie die klassische Navigation über die zwei Quadrate. Im Standard-Layout unter iOS 26 („Kompakt“ genannt) könnt ihr zudem von der Adresszeile nach oben wischen, um alle Tabs zu sehen.
Gefällt euch das neue Design unter iOS 26 überhaupt nicht und ihr wollt das alte Safari-Layout wiederherstellen, dann könnt ihr das in den Einstellungen ändern. Der verlinkte Artikel hilft euch weiter.
Die Vorschau einer verlinkten Seite anzeigen
Viele Seiten nutzen interne oder externe Links in Texten, um zusätzliche Informationen zu verlinken. Oft wird anhand des verlinkten Begriffes aber nicht klar, auf welche Seite ihr weitergeleitet werdet, wenn ihr auf den Link tippt.
In Safari auf dem iPhone könnt ihr einen Link antippen und kurz gedrückt halten, um eine Vorschau der verlinkten Seite einsehen zu können. Beim ersten Mal könnte es sein, dass euch bloß die URL angezeigt wird.
Tippt dann einfach auf „Zum Anzeigen der Vorschau tippen“ in der Schaltfläche und schon wird euch künftig eine Vorschau der Links angezeigt. Diesen Trick könnt ihr übrigens auch rückgängig machen, indem ihr oben rechts auf „Vorschau ausblenden“ tippt.
Webseiten im Hintergrund als neuen Tab öffnen
Während des Lesens wollt ihr weitere Links im Hintergrund öffnen, damit ihr sie später anschauen könnt? Tippt verlinkte Seiten einfach mit zwei Fingern an. Das ist hilfreich beim Shoppen oder wenn ihr auf der Suche nach Reisezielen seid.
Die Seiten werden als neuer Tab im Hintergrund geöffnet und ihr könnt sie dann über die Übersicht auswählen oder mit dem Safari-Trick von vorhin einfach zwischen den Seiten wechseln.
Sollte das nicht funktionieren, müsst ihr die Einstellungen öffnen und unter Apps nach Safari suchen. In der Kategorie „Tabs“ tippt ihr auf „Links öffnen“. Hier muss die Option „Im Hintergrund“ mit einem Haken versehen sein.
Tab-Profile für bessere Organisation
Die nachfolgenden Tricks sind eher nützliche Tipps, mit denen ihr euch in Safari besser organisiert. Wollt ihr Arbeit, Studium oder Privates besser voneinander trennen, solltet ihr Tab-Profile in den Einstellungen anlegen.
Öffnet dafür die iPhone-Einstellungen, scrollt herunter, tippt auf „Apps“ und wählt Safari aus. In der Kategorie „Profile“ könnt ihr mehrere Profile anlegen und Tabs besser organisieren.
Nutzt ihr neben dem iPhone noch andere Apple-Geräte wie ein iPad oder ein MacBook, werden die Safari-Tabs übrigens auch hier angewendet – praktisch! Alternativ könnt ihr auch mit Tab-Gruppen arbeiten.
Tabgruppen für eine bessere Übersicht
Wenn ihr jemand seid, der über längere Zeit viele Tabs offenlässt, dann solltet ihr unbedingt mit Tabgruppen in Safari arbeiten. Die funktionieren ganz ähnlich wie die Profile, lassen euch aber noch schneller zwischen verschiedenen Kategorien wechseln.
In der Tab-Übersicht tippt und haltet ihr auf einem beliebigen Tab gedrückt. Wählt „Tab bewegen“ und legt hier eine neue Tabgruppe an. Ihr könnt mehrere Gruppen anlegen und über die untere Schaltfläche ganz einfach zwischen ihnen wechseln, indem ihr nach links oder rechts wischt.
Beliebte Webseiten als App speichern
Gibt es spezielle Webseiten, die ihr täglich oder sehr häufig besucht, könnt ihr dafür eine App-Verknüpfung auf dem Home-Bildschirm erstellen. Ihr müsst dann nicht jedes Mal den Safari-Browser öffnen.
In Safari öffnet ihr die Seite, die ihr speichern wollt und haltet den Finger auf der Adresszeile unten gedrückt. Tippt auf „Teilen“ und anschließend auf „Zum Home-Bildschirm“. Jetzt könnt ihr einen Namen für die Verknüpfung eingeben und sie speichern.
Auf dem Home-Bildschirm wird der Link zur Seite wie eine App dargestellt. Um sie zu löschen, haltet ihr das Symbol gedrückt und wählt „Lesezeichen löschen“.