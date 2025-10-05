Diese Werkzeuge machen euren Bastelkeller zur High-End-Werkstatt

Ihr könnt eure Stichsägen und Bohrmaschinen natürlich beim Discounter holen, aber wundert euch nicht, wenn das Ergebnis schief und das Gerät nach einem Projekt kaputt ist.
Hier geben wir euch ein paar Erfahrungs-Tipps zu Geräten, die ihr auch im Werkzeugkoffer von Profi-Handwerkern finden könnt. Diese Maschinen lassen sich viele Jahre immer wieder verwenden und ihr könnt sie irgendwann sogar vererben.
Jede der Empfehlungen wurde von mir selbst gekauft, verwendet und bewertet.
Die Alleskönner-Bohr-Hammer-Schlag-Maschine
Der BOSCH Professional Bohrhammer GBH 2-28 F lässt sich vielleicht nicht so einfach aussprechen wie die legendäre Bohrmaschine „Hilti“, aber wenn ihr damit einmal in sehr harten Stahlbeton gebohrt habt, seid ihr gläubige Apostel.
Ihr könnt damit natürlich in Holz bohren, aber so richtig Spaß macht die Bohrmaschine erst in härtesten Wänden: Schaltet den Bohrhammer ein, setzt ihn an und legt los. Es fühlt sich so an, als würde sich der Bohrer von selbst in die Wand ziehen.
Und wenn ihr einen der Meißel einsetzt und den Hammer aktiviert, könnt ihr damit Schlitze in die Wand ziehen oder sogar Löcher in Beton hauen.
Mit dem SDS-Plus-System ist der Bohrerwechsel kinderleicht und eine lange Zuleitung gibt euch Bewegungsfreiheit.
Metabo Dickenhobel DH 330 – hier fliegen Späne
Elektrische Handhobel sind sehr hilfreich für kleinere Aufgaben oder immer dann, wenn an einem Werkstück gearbeitet werden muss. Aber wenn es darum geht, Holzbalken oder Bretter zu glätten, dann braucht ihr einen Dickenhobel.
In diese Maschinen schiebt ihr ein Stück Kaminholz oder einen kleineren Baumstamm und nach mehreren Durchgängen habt ihr einen sauberen Balken oder ein glattes Brett… und jede Menge Späne – doch dazu im nächsten Tipp.
Beim Metabo Dickenhobel DH 330 bin ich – nach intensiven Recherchen – von meinem Makita- und Bosch-Professional-Fetisch abgerückt. Das habe ich nie bereut. Der Hobel arbeitet sauber, ist sehr gut einzustellen und die Klingen haben eine lange Standzeit. Wenn die vorbei ist, könnt ihr sie mit wenigen Handgriffen umdrehen und weitermachen.
Absauganlagen? Pah… Zyklon-Abscheider!
Wer mit staub- und spanintensiven Maschinen arbeitet, wird sich über kurz oder lang Absauganlagen ansehen. Die Dinger sind allerdings (sehr) laut, erwischen immer noch nicht den ganzen Staub und nehmen viel Platz weg.
Ich habe mich lieber für einen sogenannten „Zyklon-Abscheider“ entschieden. Wenn man Lust hat, kann man durch Bastelei etwas Geld sparen. Ich habe mich für das komplett Angebot des „Dust Commander S30“ entschieden.
Angeschlossen an einen beliebigen kräftigen Staubsauger und auf der anderen Seite mit einem langen Absaugschlauch versehen, hält der kleine Eimer meine Werkstatt sauber. Der Staubsauger erzeugt einen Unterdruck, der Absaugschlauch saugt den Dreck an. Aber dann werden Staub und Späne durch einen „Zyklon“ geleitet – ähnlich wie bei einem Dyson-Staubsauger.
Jedes feste Teilchen fällt in den Stahleimer darunter und der Filter des Staubsaugers bleibt absolut sauber. Zum Reinigen hebt ihr nur den Deckel ab und schüttet den Abfall in die Mülltonne. Dadurch reicht in dem Fall auch ein „Billigsauger“, wie etwa der „Scheppach 3IN1 Nass Trockensauger“.
Kleinerer Akku-Hobel – trotzdem viele Späne
Die eben beschriebene „Selbstbau-Absauganlage“ eignet sich auch für den Akku-Hobel Makita DKP180Z. Wer den Einstieg in die Makita-Akku-Welt gemacht hat, wird nicht enttäuscht werden. Die 18-Volt-Akkus versorgen die starken Maschinen mit genug Energie, auch bei anspruchsvollen Aufgaben lange durchzuhalten.
Damit könnt ihr zum Beispiel Bretter glätten, Türen sauber kürzen oder die Kanten eines Werkstücks säubern und abrunden. Die Spantiefe lässt sich sauber einstellen und die Messer lassen sich schnell selbst wenden oder austauschen.
Die meisten Angebote enthalten keinen Akku und Ladegerät. Die lassen sich einzeln nachkaufen und wenn man sie einmal angeschafft hat, spart man dadurch beim Kauf der Geräte.
Klein und erstaunlich kräftig – der Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 von Bosch
Der Preis des Akku-Bohrschraubers GSR 12V-15 von Bosch Professional wird viele im ersten Moment abschrecken, aber für einen so handlichen und doch gleichzeitig kräftigen Schrauber ist er angemessen.
Das kleine Teil kann in vielen Fällen eine ausgewachsene Bohrmaschine ersetzen, fasst Bohrer bis zu 10 mm Durchmesser und bohrt sich durch Holz, Ziegel oder Metall. Zu diesem Angebot gehören 2 Akkus und ein Ladegerät. Der Bohrerwechsel ist ein Kinderspiel, da kein Bohrfutterschlüssel gebraucht wird. Das kleine Kraftpaket sollte in keiner Werkzeugkiste fehlen.
Der Schraubendreher-Ersatz: Akkuschrauber Bosch GO
Wenn ihr einen Akkuschrauber wirklich nur für Schraubarbeiten benötigt, ist der Akkuschrauber GO von Bosch Professional die richtige Wahl für euch.
Er lässt sich mit einem USB-Kabel aufladen und hält dann einen Arbeitstag locker durch. Der Schalter hat 3 Stufen, die dafür sorgen, dass er sich beim Aufdrücken auf eine Schraube oder Mutter nach links oder rechts dreht, beziehungsweise feststeht.
Vorn lassen sich 5 Drehmomente einstellen, sodass ihr entweder mit mehr Präzision oder mehr Kraft arbeiten könnt.
Mit dem kleinen Kraftmeier könnt ihr auf der Baustelle eine Rigips-Platte nach der anderen anschrauben oder auch am PC kleinste Schrauben lösen.
Makita DHS680Z Akku-Handkreissäge
Handkreissägen gehören zu den Werkzeugen, bei denen ein Kabel ständig in Gefahr ist. Das ist bei Akku-Geräten nicht der Fall. Auch darum liebe ich die Makita DHS680Z Akku-Handkreissäge. Weitere Gründe sind ihre Kraft sowie die Tatsache, dass sich die Klinge für einen Rechtshänder auf der linken Seite befindet und so immer gut kontrollierbar ist. Die Klinge hat eine Schnitt-Tiefe von bis zu 57 mm und kann durch so dickes Holz auch locker sägen.
Sie hat vorn einen ausklappbaren Stahlbügel, mit der ihr sie gut aufhängen könnt. Der bürstenlose Motor sorgt für einen kräftigen Durchzug. Ein Luftstrahl beseitigt das Sägemehl, sodass ihr den Schnitt jederzeit sehen könnt. Auch hier sind in dem Angebot kein Akku und Ladegerät enthalten.
Makita DTM51Z Akku-Multifunktions-Werkzeug für jeden Zweck
Dass man ein „Multifunktions-Werkzeug“ braucht, stellt man in der Regel erst fest, wenn man einmal eins ausprobiert hat. Was diese Dinger leisten können, steckt schon im Namen. Sie lassen sich nicht nur in der Holzwerkstatt vielfältig einsetzen, sondern helfen an fast jedem Punkt einer Baustelle.
Ihr könnt damit Öffnungen in Holz- oder Rigips-Wände schneiden, Schrauben oder Nägel kappen, Schleifen, Polieren oder Sägen. Was ihr damit erledigen könnt, hängt einerseits von den eingesetzten Sägeblättern ab, andererseits aber von der Kraft und Geschwindigkeit der Geräte.
Das Multifunktions-Werkzeug Makita DTM51Z bezieht seine Kraft aus einem 18-Volt-Akku und erreicht damit zwischen 6.000 und 20.000 Schwingungen pro Minute. Einstellen lässt sich das über einen Drehregler. Ob ihr damit Teppiche und Pappe schneidet, die Nägel einer Holzpalette durchtrennt oder etwas schleift: Die entsprechenden Werkzeuge sind preisgünstig und lassen sich schnell austauschen.
Königin der Säbelsägen: Die Makita DJR186RT Akku-Reciprosäge
Bei allen Anschaffungen für meine Werkstatt habe ich lange recherchiert und einiges ausprobiert. Es gibt kaum ein Gerät, dass ich so sehr liebe wie die Akku-Säbelsäge DJR186RT von Makita.
Als ich sie ein einem Test einer Feuerwehr sah, die verschiedene Säbelsägen zur Rettung von Personen aus Autos ausprobierte, war ich überzeugt. Das Ding wurde an einem Autodach angesetzt und durchtrennte das Fenster und die tragenden Säulen. Nach wenigen Minuten konnte das ganze Dach abgehoben werden.
Bei mir hat sie schon kleinere Bäume gefällt, Paletten zerlegt, Balken geschnitten und Öffnungen in Metallbleche gesägt. Sie arbeitet kraftvoll, aber auch sauber. Die Klingen lassen sich blitzschnell ohne Werkzeug wechseln. Wer irgendwas auseinandernehmen muss, sollte zu dieser Säge greifen.
Und bei diesem Angebot bekommt ihr endlich auch das Ladegerät und Akku für all eure Makita-Geräte!
Schnell, sauber, stark – die Makita Akku-Pendelhubstichsäge DJV182ZJ
Die Makita Akku-Pendelhubstichsäge DJV182ZJ hat nicht umsonst bei Amazon über 2.700 Bewertungen mit einem Durchschnitt von 4,7 Sternen. Mit dem 18-Volt-Akku hält sie lange durch, sägt kräftig durch Holz, Metall und Gips, wobei sie äußerst exakt arbeitet.
Vor der Klinge wird die Fläche durch Luft freigeblasen, damit Sägespäne den Schnitt nicht verdecken. Die Geschwindigkeit lässt sich mit einem Drehregler ändern und der Pendelhub durch einen Schalter. Eine Wippe am Fuß der Klinge öffnet die Klingenaufnahme, sodass diese sich ohne Werkzeuge wechseln lassen.
Klappbares Cutter-Messer für Profis
Hier mal etwas ohne Elektrik: Von Bosch Professional gibt es ein Cutter-Messer mit sehr praktischen Features. Die Klingen werden nicht eingezogen und ihr müsst auch nicht zum Wechsel das Gehäuse aufschrauben. Stattdessen werden die Klingen durch einen Druckknopf gesichert, der ganze Cutter lässt sich einklappen und in der Hosentasche verstauen.
Aber das Beste: Klappt das Fach im Griffrücken auf und dort befinden sich 3 Klingen, sodass ihr nicht erst nach Ersatz suchen müsst.
Der Klappmechanismus ist durch einen Sicherungsknopf gesperrt und klappt nicht einfach ein – und in eure Finger – wenn ihr mal etwas kräftiger drückt.
Montagekissen? Was sind Montagekissen?
Das ist wieder eins dieser Dinge, von deren Existenz man gerne ein paar Jahre früher gewusst hätte.
Was macht man mit Montagekissen?
Ganz einfach: Diese etwa 1 mm hohen Kissen aus Plastik schiebt man zum Beispiel unter eine Waschmaschine oder eine Tür, pumpt mit dem befestigten Ball ein paar Mal Luft hinein und das schwere Teil hebt sich wie von Zauberhand. Ihr könnt damit Hölzer zum Nivellieren unterschieben oder eine Tür zum Schmieren der Gelenke anheben.
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Diese Kissen drücken verklemmte Autotüren auf, spreizen Gegenstände auseinander und heben durch einfaches Pumpen mit der Hand bis zu 270 Kilo. Wenn ihr fertig seid, wird die Entlüftungsschraube aufgedreht und sie sinken wieder zusammen.
Günstig, hilfreich, gut…