Diese Werkzeuge machen euren Bastelkeller zur High-End-Werkstatt

Ihr könnt eure Stichsägen und Bohrmaschinen natürlich beim Discounter holen, aber wundert euch nicht, wenn das Ergebnis schief und das Gerät nach einem Projekt kaputt ist.

Hier geben wir euch ein paar Erfahrungs-Tipps zu Geräten, die ihr auch im Werkzeugkoffer von Profi-Handwerkern finden könnt. Diese Maschinen lassen sich viele Jahre immer wieder verwenden und ihr könnt sie irgendwann sogar vererben.

Jede der Empfehlungen wurde von mir selbst gekauft, verwendet und bewertet.