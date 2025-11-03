Diese Windows-11-Videos riskieren eure Gesundheit – denkt YouTube

Diese Windows-11-Videos waren für YouTube zu riskant.

Der Tech-YouTuber CyberCPU Tech berichtet, dass zwei seiner Windows-11-Videos von der Plattform gekickt worden sind – weil sie laut YouTube gefährliche oder schädliche Inhalte zeigen. Der Schritt wirft peinliche Fragen zu YouTubes Content-Prüfsystem auf.

YouTube kickt Windows-11-Videos von der Plattform

Der YouTuber hat seinen Zuschauern mitgeteilt, dass zwei seiner Videos von YouTube als gefährlich oder potenziell gesundheitsgefährdend eingestuft wurden. Beide drehten sich jedoch schlicht darum, wie Windows 11 auch ohne Konto installiert beziehungsweise wie Windows 11 auf nicht kompatiblen Geräten zum Laufen gebracht werden kann.

Gefährlich kann man diese Videos wohl kaum nennen, doch laut dem YouTuber wurden auch seine Proteste innerhalb kürzester Zeit abgeschmettert. Er vermutet, dass YouTubes KI die Videos falsch eingestuft hat und menschliche Moderatoren konnte er ebenfalls nicht erreichen.

Die Situation wirft ein ziemlich schlechtes Licht auf das Moderations-System der Website, bei dem nicht nur harmlose Videos geflaggt werden, sondern Creator auch keine echte Möglichkeit zum Einspruch haben. Der Einsatz von KI als Moderations-Tool sorgt nicht wirklich für gesteigertes Vertrauen in die Plattform.

Übrigens: Ähnliche Videos vom GIGA-YouTube-Kanal zum Thema sind bislang noch nicht betroffen.

Steckt Microsoft hinter der YouTube-Zensur?

Auf Reddit rätseln Nutzer währenddessen darüber, ob es sich bei den abgemahnten Videos möglicherweise auch um Zensur durch Microsoft handeln könnte – andere große Unternehmen wie Nintendo sind schließlich dafür bekannt, auf der Videoplattform ihre Interessen teilweise äußerst aggressiv durchzusetzen.

Aktuell gibt es allerdings keine echten Anzeichen dafür, dass Microsoft die Windows-11-Videos auf dem Kieker hatte – auch wenn das Unternehmen erst vor Kurzem einige Schlupflöcher geschlossen hat, mit denen Windows 11 ohne Account installiert werden kann (Quelle: Reddit).