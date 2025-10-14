Diesel-Fahrer müssen am 27. Oktober zu Aldi Süd düsen

Wer Diesel fährt, sollte sich diesen Termin fett im Kalender markieren.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi Süd bietet ab dem 27. Oktober 2025 ein echtes Tiefpreis-Angebot für AdBlue an: Der RIDE & GO AdBlue® 5-Liter-Kanister mit integriertem Füllschlauch kostet dann nur 3,99 Euro. Das entspricht einem Literpreis von 0,80 Euro – deutlich weniger als bei vielen Tankstellen oder Baumärkten.

Anzeige

Im Prospekt ist das Angebot bereits zu finden:

5 Liter für 3,99 Euro – ein echtes AdBlue-Schnäppchen! (© Aldi)

Ihr braucht eine größere Menge oder habt keinen Aldi Süd in eurer Nähe? Bei Amazon könnt ihr euch ebenfalls AdBlue kaufen (bei Amazon anschauen) – wenn auch etwas teurer:

Adblue 2x10 L für Diesel Ergibt einen Literpreis von 1,25 Euro. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 14.10.2025 15:48 Uhr

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf von AdBlue von Aldi Süd?

Für Pendler mit Dieselfahrzeugen, die viel Strecke zurücklegen.

Für Dieselfahrer, die sich AdBlue auf Vorrat kaufen wollen, um Geld zu sparen.

Für alle, die einen älteren Diesel ohne AdBlue fahren.

Der praktische 5-Liter-Kanister mit integriertem Füllschlauch erleichtert das Nachfüllen im Auto – besonders für alle, die keine Lust auf Tropfen, Kleckern oder umständliche Adapter haben. Einfach anschließen, kippen, fertig.

AdBlue ist eine Mischung aus Harnstoff und Wasser, die in modernen Diesel-Fahrzeugen den Stickoxid-Ausstoß reduziert. Der Zusatz wird in den SCR-Katalysator eingespritzt und wandelt schädliche Abgase in harmlosen Stickstoff und Wasserdampf um.

Ohne AdBlue läuft der Motor irgendwann nicht mehr – umso wichtiger, dass man immer rechtzeitig nachfüllt. Zudem ist der Betrieb auch illegal.

Wie gut ist das AdBlue-Angebot und wie viel AdBlue brauche ich?

Im Vergleich zu üblichen Preisen – oft zwischen 6 und 8 Euro für 5 Liter – spart ihr hier also rund die Hälfte. Wer häufiger lange Strecken fährt oder mehrere Diesel in der Familie hat, sollte sich also am 27. Oktober im Aldi Süd in der Nähe eindecken, solange der Vorrat reicht. Wir können uns gut vorstellen, dass die Kanister zackig vergriffen sind.

Anzeige

Im Schnitt liegt der AdBlue-Verbrauch eines Diesel-Fahrzeugs zwischen drei bis 5 Prozent des Kraftstoffverbrauchs (Quelle: ADAC). Entsprechend kann sich euer AdBlue-Verbrauch auch je nach Fahrzeug und eurer Fahrweise stark unterscheiden. Ein Beispiel zur Orientierung: Wenn euer Diesel knapp 7 Liter auf 100 Kilometer schluckt und ihr rund 15.000 Kilometer im Jahr fahrt, dürfte euer AdBlue-Verbrauch zwischen 30 und 50 Litern liegen.