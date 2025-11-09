Diesen Deal sollten sich Vielsurfer nicht entgehen lassen: Telekom-Netz mit 70 GB für nur 19,99 €

Wer richtig viel Datenvolumen im besten deutschen Netz braucht, aber trotzdem flexibel bleiben möchte, findet bei High Mobile eine seltene Kombination. Der 70 5G Flex bietet XXL-Volumen in Premium-Qualität ohne Vertragsbindung.
High 70 5G Flex mit XXL-Volumen in Telekom-Qualität
Der High 70 5G Flex überzeugt mit einer starken Ausstattung: 70 GB Datenvolumen mit bis zu 50 MBit/s im HIGHquality D-Netz (Telekom), eine Allnet- und SMS-Flat sowie monatliche Kündbarkeit für 19,99 Euro im Monat (zum Angebot von High Mobile). Der Anschlusspreis von 29,90 Euro fällt einmalig an, dafür profitiert ihr von der besten Netzqualität in Deutschland ohne langfristige Bindung.
High Mobile nutzt das komplette Telekom-Netz inklusive 5G und bietet damit die beste Abdeckung und höchste Geschwindigkeiten in Deutschland. Mit 70 GB seid ihr auch für intensivste Nutzung bestens gerüstet.
Die Details des Tarifs im Überblick
- Netz: Telekom (5G)
- Anbieter: High Mobile
- Tarifname: High 70 5G Flex
- Datenvolumen + Speed: 70 GB mit bis zu 50 MBit/s
- Telefon-/SMS-Flatrate: Ja, Allnet-Flat in alle deutschen Netze
- Laufzeit: Monatlich kündbar
- Zusätzliche Infos: EU-Roaming, eSIM verfügbar, kostenlose Rufnummernmitnahme
- Einmalige Kosten: 29,90 Euro Anschlusspreis
- Grundgebühr: 19,99 Euro monatlich
Für wen lohnt sich der Tarif?
Der High 70 5G Flex ist ideal für Power-User, die das Beste beider Welten wollen: Premium-Netzqualität und maximale Flexibilität. Mit 70 GB könnt ihr problemlos täglich mehrere Stunden Videos streamen, intensiv soziale Medien nutzen, mobil arbeiten oder sogar als Backup-Internet verwenden. Das reicht für fast alle Anwendungsfälle problemlos aus.
Besonders interessant ist die seltene Kombination aus Telekom-Netz und monatlicher Kündbarkeit bei diesem Volumen – das bieten nur wenige Anbieter. Mit etwa 29 Cent pro Gigabyte ist der Preis für Premium-Qualität sehr fair.
Der Anschlusspreis relativiert sich schnell im Vergleich zu teureren Telekom-Tarifen oder weniger flexiblen Alternativen. Perfekt für alle, die sich nicht langfristig binden möchten, aber trotzdem die beste Netzqualität und viel Datenvolumen wollen.
Alternativen zum Tarif
Wer weniger Datenvolumen benötigt, kann bei High Mobile zum 50 GB oder 30 GB Flex-Tarif greifen. Für noch mehr Volumen müsst ihr zu anderen Anbietern wechseln oder eine Vertragsbindung eingehen. Andere Telekom-Reseller wie congstar oder fraenk bieten ähnliche Flexibilität, meist jedoch mit weniger Volumen oder anderen Konditionen.
Günstigere Alternativen gibt es in schwächeren Netzen, allerdings mit deutlichen Abstrichen bei Qualität und Abdeckung. Unser Tarif-Vergleich zeigt euch alle flexiblen Optionen mit viel Datenvolumen im Telekom-Netz auf einen Blick.
So finden wir die besten Schnäppchen
Wir recherchieren unabhängig nach den besten Angeboten für euch und vergleichen Preise, Bewertungen und Testergebnisse bei führenden Onlinehändlern. Bei Käufen über unsere Links können wir eine Provision erhalten, das beeinflusst aber nicht unsere objektive Produktauswahl und Preisanalyse.