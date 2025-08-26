Diesen Shortcut beim Google Pixel muss jeder kennen – denn ihr braucht ihn ständig

Die Screenshot-Funktion gehört zu den wichtigsten Features eines Smartphones. Jeder Hersteller hat dabei seine eigene Methode, um ein Bildschirmfoto zu machen. Wie funktioniert der Screenshot bei Google-Pixel-Geräten wie dem Pixel 10?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Screenshot beim Google Pixel erstellen

So erstellt ihr einen Screenshot mit Tastenkombination (alle Pixel-Modelle):

Öffnet den Bildschirm, den ihr speichern wollt. Drückt gleichzeitig die Ein-/Aus-Taste und die „Leiser“-Taste und haltet sie kurz gedrückt. Der Bildschirm hellt sich kurz auf und ein Auslöse-Sound ertönt. Das ist das Signal, dass euer Screenshot gespeichert wurde. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Vorschau mit Optionen zum Teilen und Bearbeiten. Die Bilddatei findet ihr im Screenshot-Ordner in der Galerie und in der Google Fotos App.

Anzeige

Screenshot ohne Tastenkombination erstellen und speichern:

Öffnet den Bildschirm, den ihr speichern wollt. Wischt vom unteren Displayrand nach oben und haltet kurz gedrückt, bis die Übersicht mit den zuletzt geöffneten Apps erscheint. Tippt in der Schaltfläche auf Screenshot, um das Bild aufzunehmen. Das Bild wird als Vorschau angezeigt und gespeichert.

Screenshot mit Google Assistent erstellen

Aktiviert Google Assistent oder Gemini auf eurem Gerät. Sagt einfach „Hey Google, mach einen Screenshot“. Der Assistent erstellt eine Bildschirmaufnahme und speichert es ab.

Google Pixel: Scroll-Screenshots machen

Seit Android 12 lässt sich ein „Scroll-Screenshot“ erstellen. Damit lassen sich Motive in einer Bilddatei speichern, die größer als der aktuell angezeigte Inhalt auf dem Display sind. Die Funktion eignet sich zum Beispiel, wenn man längere Webseiten, Anleitungen oder Chats in einem Bild sichern will.

Drückt gleichzeitig den Power-Button und die Leiser-Taste. Sobald der Screenshot aufgenommen wurde, tippt in der Vorschau auf „Mehr aufnehmen“. Danach wählt ihr mit den Werkzeugen aus, welcher Inhalt gespeichert werden soll. Speichert den Scroll-Screenshot ab.

Anzeige

Bildschirmaufzeichnung auf Pixel starten und nutzen

Ihr könnt die Inhalte auf dem Bildschirm auch in einem Video speichern. So startet ihr die Bildschirmaufzeichnung:

Wischt vom oberen Displayrand nach unten, um die Schnelleinstellungen zu öffnen. Tippt dann auf die Option „Bildschirmaufzeichnung“. Ihr erkennt sie am Symbol mit dem umrahmten Kreis. Vor dem Start könnt ihr auswählen, was aufgenommen werden soll und ob mit oder ohne Audio. Tippt auf „Starten“, um mit der Aufnahme zu beginnen. Ein Countdown zählt herunter. In der Zeit könnt ihr das Menü schließen, damit es nicht in der Aufnahme zu sehen ist. Um das Video zu beenden, wischt von oben nach unten über den Bildschirm und tippt auf die Option „Bildschirmaufzeichnung“. Die Aufzeichnung wird in eurer Galerie und in der Google Fotos App gespeichert.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.