Diesen Windows-Shortcut kennt fast niemand – dabei ist er Gold wert

Manche Shortcuts sind nur Spielerei – dieser hier rettet euch täglich Zeit.

Copy & Paste gehört zu den Basics, die jeder Windows-Nutzer beherrscht. Doch kaum jemand weiß, dass sich die Funktion noch deutlich mächtiger einsetzen lässt. Mit dem Shortcut Windows-Taste + V öffnet ihr nämlich nicht nur die letzte Kopie, sondern gleich den gesamten Verlauf eurer Zwischenablage.

Windows-Taste + V: Diesen Shortcut müsst ihr kennen

Das bedeutet: Ihr könnt mit Windows-Taste + V nicht nur den zuletzt kopierten Text oder ein Bild einfügen, sondern habt Zugriff auf alles, was ihr in den letzten Minuten kopiert habt. Damit spart ihr euch das ständige Hin- und Herwechseln zwischen Fenstern, nur um dieselben Inhalte mehrfach zu kopieren. Gut zu wissen: Die Funktion gibt es sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11.

Besonders praktisch: Ihr könnt bestimmte Inhalte im Zwischenablageverlauf anheften, sodass sie dauerhaft griffbereit bleiben. Perfekt für Textbausteine, wiederkehrende Links oder kleine Code-Schnipsel. Wer mit mehreren Geräten arbeitet, profitiert zudem von der Cloud-Synchronisation (Quelle: Microsoft) – über das Microsoft-Konto stehen eure Zwischenablagen auch auf anderen PCs bereit.

Natürlich lässt sich der Verlauf jederzeit leeren oder einzelne Einträge löschen, wenn ihr Ordnung halten wollt. Wenn ihr die Funktion zum ersten Mal nutzt, wird euch Windows fragen, ob ihr das Feature aktivieren wollt. Einfach bestätigen und schon könnt ihr zukünftig immer darauf zurückgreifen.

Auf diesen unscheinbaren Windows-Shortcut will ich nicht mehr verzichten Dieser kleine Trick macht Copy & Paste zu einem echten Produktivitäts-Boost – und doch nutzen ihn bisher erstaunlich wenige. Wahrscheinlich einfach nur, weil sie ihn nicht kennen. Ich hingegen nutze Windows-Taste + V hingegen privat quasi täglich. Und ganz ehrlich: Seitdem ich den Shortcut kenne, will ich nicht mehr drauf verzichten. Robert Kohlick

